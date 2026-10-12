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دوري أبطال أوروبا
team-logoلاسك
Raiffeisen Arena
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معاينة مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
لاسك ضد ليفربول
لاسك
ليفربول
دوري أبطال أوروبا

معاينة شاملة لمباراة لاسك وليفربول مع عودة دوري أبطال أوروبا بعد فترة توقف دولية طويلة. نستعرض الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما، وغير ذلك.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
Raiffeisen Arena

تنطلق مباراة لاسك وليفربول في 14 أكتوبر 2026، الساعة 12:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و16:45 بتوقيت غرينتش.

فريقان يعانيان تراجع المستوى يلتقيان في النمسا

يحتاج كل من لاسك لينتس وليفربول بشدة إلى الفوز لتغيير مسار موسمه. فماذا سيحدث عندما يلتقي الفريقان في المباراة المبكرة يوم الأربعاء؟

أصحاب الأرض خسروا ثلاثًا من آخر أربع مباريات

خسر لاسك ثلاثًا من آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات، منها هزيمته أمام آيك أثينا في الجولة الأولى. وافتتح ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتلتيكو مدريد في أنفيلد، لكن نتائجه المحلية كانت متذبذبة. وجاءت هزيمته الوحيدة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع، غير أن ثلاثة تعادلات زادت متاعبه، إذ يتأخر بالفعل عن سيتي المتصدر بتسع نقاط بعد ست جولات.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

أبرز الإحصاءات والإصابات

  • تعرض موسيس أوسور وجورج بيلو للإصابة مع لاسك خلال هزيمته أمام رابيد فيينا مطلع الأسبوع، فيما واجه ليفربول مانشستر سيتي في غياب كودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي وألكسندر إيزاك.
  • سجل لاسك 15 هدفًا في آخر أربع مباريات له على أرضه.
  • سجل ليفربول هدفين بالضبط في خمس من آخر ست مباريات له خارج أرضه.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة لاسك ضد ليفربول

3-5-2
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لاسك
LAS
التشكيل
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
L. JungwirthL. Jungwirthأندي أندراديأندي أندراديكزافييه مبويامباكزافييه مبويامباJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. Joergensenروبيرت ليوبيتشيتشروبيرت ليوبيتشيتشجورج بيلوجورج بيلوساشا هورفاثساشا هورفاثميلايرو بوغاردميلايرو بوغاردM. UsorM. Usorكريستوف لانجكريستوف لانجأليسون بيكرأليسون بيكرفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكرونالد أراوخورونالد أراوخوميلوس كيركيزميلوس كيركيزجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهريو نغوموهاريو نغوموهافلوريان فيرتزفلوريان فيرتزتري نيونيتري نيونيأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيربرادلي باركولابرادلي باركولاteam-logoL. Koumas
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
3-5-2
لاسك

التشكيلة الأساسية

ليفربول

المدرب

  • دايتمر كوباور
  • أندوني إيراولا

من المتوقع أن يبدأ لاسك بقيادة ديتمار كوهبور بتشكيلة تضم لوكاس يونجفيرث في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع يضم أندريس أندرادي وتشافيير مبويامبا وجواو تورنيتش. وتشمل التشكيلة المتوقعة روبرت ليوبيسيتش وساشا هورفاث في وسط الملعب، مع موسيس أوسور وكريستوف لانج لتشكيل خطورة هجومية. ولم تُؤكد أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف أصحاب الأرض قبل هذه المباراة، وستُضاف مستجدات مع اقتراب موعد انطلاقها إذا تغير الوضع.

من المتوقع أن يدفع أندوني إيراولا بأليسون بيكر في حراسة مرمى ليفربول، مع فيرجيل فان دايك ورونالد أراوخو في قلب الدفاع. وتضم التشكيلة المتوقعة فلوريان فيرتز وأليكسيس ماك أليستر في وسط الملعب، فيما يساند برادلي باركولا ولويس كوماس الهجوم. ولم يُعلن حتى الآن عن أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف.

النتائج الأخيرة

LAS

LAS - المستوى

AEK
خ1-0
شتورم جراتس
خ2-1
HAR
ت3-3
FVI
ف2-1
RAP
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ليفربول

ليفربول - المستوى

أتلتيكو مدريد
ف2-1
فولهام
ت0-0
توتنهام
ف3-1
بورنموث
ف0-1
مان سيتي
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

عانى لاسك من تذبذب النتائج، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وخسر مباراته الأخيرة أمام رابيد فيينا 2-0 في الدوري النمساوي، كما خسر أمام شتورم جراتس وآيك أثينا خلال تلك الفترة. وتعادل الفريق النمساوي 3-3 مع هارتبرج، وحقق فوزًا وديًا على فيرست فيينا، لكن نتائجه في المباريات الرسمية ظلت متواضعة. واستقبل أهدافًا كثيرة، وسيحتاج إلى تحسن كبير لمنافسة ليفربول الذي يلعب على المستوى الأوروبي.

حقق ليفربول ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 3-0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان قد تغلب قبلها على بورنموث 1-0 وأتلتيكو مدريد 2-1 في دوري أبطال أوروبا. وتكتمل الصورة بفوزه 3-1 على توتنهام هوتسبير في كأس كاراباو وتعادله سلبيًا خارج أرضه مع فولهام. وأظهر ليفربول قدرته على تقديم أداء جيد في مسابقات متعددة، وتمنحه نتائجه الأوروبية هذا الموسم الثقة قبل التوجه إلى لينتس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

لاسكتعادلليفربول
0
0
2
الدوري الأوروبي
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
4
لاسك badge
لاسك
LAS
0
انتهت
الدوري الأوروبي
لاسك badge
لاسك
LAS
1
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
انتهت
1الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2

التقى الناديان مرتين في المسابقات الأوروبية، وكلتاهما في دور المجموعات من الدوري الأوروبي لموسم 2023-24. وفاز ليفربول 4-0 في أنفيلد في نوفمبر 2023، بعدما كان قد تغلب على لاسك 3-1 في لينتس في سبتمبر من العام نفسه. وفاز ليفربول بالمواجهتين، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا فقط، ليملك سجلًا مهيمنًا في لقاءات الفريقين.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

يحتل لاسك حاليًا المركز الـ27 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي ليفربول في المركز الـ13، ما يعكس الفارق في الخبرة الأوروبية بين الفريقين في هذه المرحلة من البطولة.

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