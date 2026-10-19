كومو ضد مانشستر يونايتد: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 12:45 جوسيبي سينيجاليا

تنطلق مباراة كومو 1907 ومانشستر يونايتد في 21 أكتوبر 2026، الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش (12:45 ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 17:45 بتوقيت الصيف البريطاني / 18:45 بتوقيت جنوب إفريقيا).

مفاجأة إيطاليا تستضيف مانشستر يونايتد

يستضيف كومو 1907 العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد على ملعب جوزيبي سينيجاليا الخلاب، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026/27. ويطمح فريق سيسك فابريجاس إلى اختبار أسلوبه الهجومي المرن أمام منافس كبير، مدعومًا بحماس جماهيره على أرضه. أما مانشستر يونايتد، فتمنحه رحلته إلى لومبارديا فرصة مهمة لتحقيق انتصاره الأول في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بعدما أهدر نقاطًا خارج أرضه في مدريد.

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كومو يعلن عن قوته بثلاثة أهداف خارج أرضه في فلورنسا

يدخل كومو 1907 مواجهته الأوروبية يوم الأربعاء بثقة كبيرة، بعد فوزه اللافت خارج أرضه على فيورنتينا 3-1 في الدوري الإيطالي يوم الأحد 18 أكتوبر. ومنح هدفا ماتيا ليبيرالي في الدقيقة 31 ونيكو باز في الدقيقة 35 فريق فابريجاس أفضلية واضحة، قبل أن يحسم أناستاسيوس دوفيكاس النقاط الثلاث في الشوط الثاني. وبفضل صناعة اللعب الحيوية من نيكو باز وماكسينس كاكيريه وماتيا ليبيرالي، يدخل كومو ليلة الأربعاء التاريخية وهو في حالة هجومية قوية.

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مانشستر يونايتد يتعادل في ديربي بينين قبل رحلته الأوروبية

يسافر مانشستر يونايتد إلى شمال إيطاليا سعيًا لإنهاء سلسلة صعبة من النتائج في مختلف المسابقات. فبعد خسارته 2-0 خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر، تعادل يونايتد 1-1 مع غريمه ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود يوم الأحد 18 أكتوبر، بعدما افتتح برايان مبويمو التسجيل في الدقيقة 35. وبقيادة قائد خط الوسط برونو فرنانديز، إلى جانب المهاجمين على الطرفين برايان مبويمو وأماد ديالو، يطمح يونايتد إلى فرض سيطرته مبكرًا على الأراضي الإيطالية.

أخبار الفريقين والقوائم

يتولى سيسك فابريجاس تدريب كومو، لكن التشكيلة المؤكدة أو معلومات الإصابات لم تتوفر بعد قبل المباراة. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاقها.

يقود مايكل كاريك مانشستر يونايتد، فيما لا تتوفر حاليًا تفاصيل مؤكدة عن القائمة أو أخبار الإصابات. وستُضاف معلومات أخرى عند ظهورها خلال الفترة التي تسبق المباراة.

المستوى الأخير

يدخل كومو هذه المباراة بعد فوزه في اثنتين وخسارته في اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل تعادل واحد، وسجل خلالها تسعة أهداف واستقبل ثلاثة. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا سلبيًا أمام روما في الدوري الإيطالي، وجاءت تلك النتيجة بعد هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة، حين خسر 2-0 أمام فروزينوني. وكان أبرز ما قدمه مؤخرًا فوزه على لايبزيج 4-1 في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على بارما 2-1 في الدوري الإيطالي. لكن نتيجته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا كانت الخسارة 3-2 أمام فينورد، ما يعقّد موقفه في المجموعة.

عانى مانشستر يونايتد بشدة من تذبذب النتائج، إذ لم يفز في أي من مبارياته الخمس الأخيرة، التي شهدت ثلاث هزائم. وكانت مباراته الأخيرة خسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. كما تعادل 1-1 مع كل من توتنهام وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر 3-2 أمام برايتون في كأس كاراباو، فضلًا عن هزيمته 1-0 أمام مانشستر سيتي. ولم يسجل يونايتد سوى ثلاثة أهداف، بينما استقبل ستة في تلك المباريات الخمس، وهو سجل يبرز حجم التحدي الذي يواجه كاريك.

سجل المواجهات المباشرة

لا تُظهر البيانات المتاحة أي مواجهات سابقة بين كومو ومانشستر يونايتد. وتمثل هذه المباراة أول لقاء رسمي بين الناديين.