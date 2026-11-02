معاينة مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 لا سيراميكا

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ملعب لا سيراميكا يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، لمواجهة فياريال في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، على أن تنطلق المباراة الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي و20:00 بتوقيت غرينتش.

بداية مثالية لبطل أوروبا

يصل باريس سان جيرمان إلى فياريال بعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بصورة مثالية. فقد سجل ستة أهداف في شباك سلوفان براتيسلافا قبل أن يتغلب على مانشستر سيتي وبرشلونة. وفي جميع المسابقات، حقق فريق لويس إنريكي تسعة انتصارات متتالية، آخرها فوز كبير بنتيجة 5-1 على لوهافر في الدوري الفرنسي، سجل خلاله الظهير الأيمن الهجومي أشرف حكيمي ثلاثية نادرة في ظل غياب كفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة. وصنع حكيمي هدفين أيضًا.

Getty Images

فياريال يتعثر في الدوري الإسباني

يعاني فياريال بشدة محليًا بعد خسارته أمام إسبانيول، التي تركته في المركز قبل الأخير بالدوري الإسباني. وفي آخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا، خسر 4-3 أمام ليفربول على ملعب أنفيلد. ومع ذلك، سيأمل فياريال في إزعاج باريس سان جيرمان، إذ شهدت جميع مباريات حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تسجيل الفريقين. وينطبق الأمر نفسه على مباريات فياريال الأوروبية هذا الموسم. كما شهدت 12 مباراة من أصل 14 خاضها على أرضه في جميع المسابقات تسجيل الفريقين.

Getty Images

أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

فاز باريس سان جيرمان في مبارياته الست الأخيرة بجميع المسابقات بفارق هدفين أو أكثر.

شهدت مباريات فياريال الثلاث في مرحلة الدوري تسجيل 16 هدفًا، بمعدل 5.33 أهداف في المباراة.

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي فياريال جيرارد مورينو وإلياس أخوماش، بينما يغيب عن باريس سان جيرمان الثلاثي الأساسي ماركينيوس وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

أخبار الفريقين والقائمتان