سوانزي سيتي ضد ريكسهام: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 5 5 سبتمبر 2026 - 15:00 ستاد الحرية

تنطلق مباراة سوانزي سيتي وريكسهام يوم 5 سبتمبر 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

ديربي ويلزي خالص عالي المخاطر في سوانزي

يعود سوانزي سيتي إلى ملعبه لاستضافة غريمه ريكسهام على ملعب Swansea.com Stadium ضمن الجولة الخامسة من دوري البطولة الإنجليزية. وبعد بداية بلا هزيمة في مشواره بالدوري، يسعى سوانزي إلى الدفاع عن ملعبه والحفاظ على زخمه المبكر في المراكز المتقدمة من جدول الترتيب. أما ريكسهام، فإن رحلته الصعبة إلى جنوب ويلز تمثل اختبارًا كبيرًا، إذ يتطلع إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري خلال موسم 2026/27.

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انطلاقة سوانزي في الجولة الثالثة: ثلاثية كاسحة في برايد بارك

يدخل سوانزي سيتي مباراة السبت بثقة كبيرة بعد فوزه المقنع خارج أرضه على ديربي كاونتي 3-0 في الجولة الثالثة (29 أغسطس). وافتتح جوزيف أوبوكو التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف إيوم جي-سونغ هدفًا قبيل نهاية الشوط الأول مباشرة. واختتم رونالد الأداء بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل الانتصار العريض. وتعزز هذه النتيجة فوزه في الجولة الافتتاحية على ستوك سيتي بنتيجة 2-1، إلى جانب تعادله السلبي مع شيفيلد يونايتد، ليرفع سوانزي رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات في الدوري.معاينة شاملة لمباراة سوانزي سيتي ضد ريكسهام في دوري البطولة الإنجليزية. نستعرض نتائج الجولة الثالثة، والفورمة الأخيرة، وأبرز العناوين قبل ديربي ويلزي مساء السبت على ملعب Swansea.com Stadium.

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إحباط الجولة الثالثة لريكسهام: حسرة متأخرة أمام برمنغهام

يتجه ريكسهام جنوبًا بحثًا عن التعويض بعد خسارته على أرضه 2-1 أمام برمنغهام سيتي في الجولة الثالثة (28 أغسطس). وسجل كالوم دويل في الدقيقة 54 ليعيد ريكسهام إلى أجواء المباراة، لكن ثنائية فيل نيومان لاعب برمنغهام في الشوط الثاني كانت حاسمة. وبعد تعادلين متتاليين بنتيجة 1-1 أمام كارديف سيتي وواتفورد في بداية الموسم، يملك ريكسهام نقطتين ويبحث عن صلابة دفاعية لإيقاف خط سوانزي الأمامي السلس.

فخر الديربي ونقاط مبكرة مهمة

مباريات الديربي بين الغريمين الويلزيين تجلب دائمًا صراعات بدنية قوية وتحولات سريعة على أرض الملعب. وسيختبر الثلاثي الهجومي لسوانزي، أوبوكو وإيوم ورونالد، خط دفاع ريكسهام عبر كثافة في العمق، بينما سيعتمد ريكسهام على اللعب المباشر نحو كييفر مور وناثان برودهيد لإشعال الهجمات المرتدة. ومع وجود أفضلية التفاخر المحلي والمراكز في الدوري على المحك، تعد مواجهة السبت بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والتشكيلات

يشرف فيتور ماتوس على تدريب سوانزي سيتي. ولا تتوفر في هذه المرحلة أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات لدى أصحاب الأرض، كما لم يتم الكشف عن التشكيلة المتوقعة. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يشرف فيل باركنسون على تدريب ريكسهام. وبالمثل، لا تتوفر أي تفاصيل مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات لدى الفريق الضيف، كما لم يتم تقديم تشكيلة متوقعة. تابعوا آخر أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الفورمة

حقق سوانزي سيتي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-0 خارج أرضه على ديربي كاونتي في دوري البطولة الإنجليزية يوم 29 أغسطس، بعد تعادل سلبي مع شيفيلد يونايتد يوم 22 أغسطس. كما فاز سوانزي على ستوك سيتي 2-1 خارج أرضه يوم 15 أغسطس. وجاءت خسارته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام برمنغهام سيتي في كأس كاراباو. وخلال المباريات الخمس، سجل سوانزي ستة أهداف واستقبل هدفين.

خسر ريكسهام ثلاث مباريات وتعادل في واحدة ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه خسارة 2-1 على أرضه أمام برمنغهام سيتي في دوري البطولة الإنجليزية يوم 28 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع واتفورد يوم 22 أغسطس و1-1 مع كارديف سيتي يوم 17 أغسطس. واستقبل ريكسهام أهدافًا في كل واحدة من آخر أربع مباريات له، ولم يحقق بعد أي فوز في مباراة رسمية هذا الموسم.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 13 مارس 2026، عندما فاز ريكسهام على سوانزي سيتي 2-0 في مباراة بدوري البطولة الإنجليزية. وقبل ذلك، فاز سوانزي 2-1 على أرضه في مواجهة الدور الأول يوم 19 ديسمبر 2025. وعلى مدار آخر مواجهتين رسميتين، يملك كل فريق فوزًا واحدًا. كما التقى الفريقان أيضًا في الدرجات الأدنى، مع مواجهات سابقة في League Two وLeague One خلال أوائل الألفينات.