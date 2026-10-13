الدوري الفرنسي - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

تنطلق مباراة ستراسبورج وباريس سان جيرمان يوم 17 أكتوبر 2026، الساعة 11:15 بالتوقيت الشرقي القياسي (EST) والساعة 15:15 بتوقيت غرينتش (GMT).

باريس سان جيرمان المتعثر يسعى للفوز على ستراسبورج

بدأ باريس سان جيرمان موسم الدوري الفرنسي الجديد بأداء متذبذب عمومًا، إذ حصد 11 نقطة من مبارياته الست الأولى، لكنه فاز في آخر ثلاث مباريات. وفي أحدثها، تغلب على لو مان 3-1 بأهداف لوكاس بيرالدو، وكفيتشاتسخيليا، ومغناس أكليوش. وأتاح له ذلك الدفع بكفيتشاتسخيليا، وفابيان رويز، ووارن زائير إيمري، وفيتينيا، وديزيريه دويه من مقاعد البدلاء للمساعدة في حسم النقاط الثلاث. ومع استضافة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام فقط من هذه المباراة، يُتوقع أن يُجري لويس إنريكي تغييرات واسعة على تشكيلته مجددًا.

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ستراسبورج يواجه بعض العقبات

خسر ستراسبورج مباراتين متتاليتين في الدوري الفرنسي أمام نيس وباريس إف سي، لتنتهي سلسلة من ثلاث مباريات دون هزيمة. لكنه لم يخسر على أرضه حتى الآن. وغادر لاعب الوسط البرتغالي داريو إيسوجو، صاحب هدف الفريق في الخسارة أمام نيس، تلك المباراة بسبب إصابة.

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أبرز الإحصائيات والإصابات

لم يحافظ ستراسبورج على نظافة شباكه في 20 مباراة بمختلف المسابقات.

سجل الفريقان في كل واحدة من آخر خمس مواجهات جمعتهما في الدوري الفرنسي.

يتصدر مهاجم باريس سان جيرمان الجديد فيران توريس قائمة هدافي الدوري الفرنسي بأربعة أهداف.

تحوم الشكوك حول مشاركة داريو إيسوجو مع أصحاب الأرض بعد تعرضه لإصابة أمام نيس.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

يتعين على مدرب ستراسبورج هوجو أوليفيرا وضع خطته دون خواكين بانيتشيلي، وإسماعيل دوكوري، ومارسيال جودو، إذ يغيب الثلاثة بسبب الإصابة. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مُدرجة لدى أصحاب الأرض، وستُضاف مستجدات قائمة الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما في باريس سان جيرمان، فيفتقد لويس إنريكي سيني مايولو بسبب الإصابة. والخبر الإيجابي للفريق هو عودة عثمان ديمبيلي ونونو مينديش إلى التدريبات بعد فترة راحة مقررة أعقبت مشاركتهما الدولية، ما يعزز خيارات إنريكي قبل أسبوع حافل.

النتائج الأخيرة

يدخل ستراسبورج هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتعادل مرة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات رسمية، سجل خلالها 8 أهداف واستقبل 11. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام نيس في الدوري الفرنسي، كما خسر 2-1 أمام باريس إف سي في مباراته السابقة على أرضه في المسابقة. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، أظهر فوزه 2-6 على تروا قدراته الهجومية عندما يكون في يومه، وإن جاءت تلك النتيجة إلى جانب التعادل 1-1 مع موناكو.

فاز باريس سان جيرمان بأربع من آخر خمس مباريات وخسر واحدة، وكانت هزيمته الوحيدة أمام موناكو بنتيجة 1-2. وفي مباراته الأخيرة، فاز 3-1 على لو مان في الدوري الفرنسي، كما حقق خلال هذه الفترة انتصارًا 6-1 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفًا واستقبل 5 في تلك المباريات الخمس، ما يعكس انتظامه في التسجيل رغم وقوعه أحيانًا في أخطاء دفاعية.

سجل المواجهات المباشرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز باريس سان جيرمان 2-1 خارج أرضه على ستراسبورج في الدوري الفرنسي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق باريس سان جيرمان ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لستراسبورج، وانتهت مباراة بالتعادل. وجاء ذلك التعادل في أكتوبر 2025، حين انتهى لقاء الفريقين 3-3 على ملعب بارك دي برانس، بينما كان فوز ستراسبورج الوحيد ضمن هذه البيانات بنتيجة 2-1 على أرضه في مايو 2025.

ترتيب الدوري

يعني احتلال باريس سان جيرمان المركز السادس في الدوري الفرنسي أنه يلاحق فرق الصدارة بدلًا من قيادتها، ما يجعل إهدار النقاط في هذه المباراة مكلفًا لطموحاته في الفوز باللقب. ويحتل ستراسبورج المركز الحادي عشر، وهو قريب بما يكفي من النصف العلوي للترتيب ليستفيد من نتيجة إيجابية، لكنه يحتاج إلى رد فعل بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري.