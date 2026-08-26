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الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
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معاينة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

ريال مدريد ضد ريال سوسييداد
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
ريال مدريد
ريال سوسييداد

معاينة شاملة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني. نستعرض المستوى الأخير، وتحديثات الفريق، وأبرز القصص قبل هذه المواجهة الكبيرة في منتصف الأسبوع على ملعب سانتياغو برنابيو.

ريال مدريد ضد ريال سوسييداد: تفاصيل المباراة

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الدوري الإسباني - الجولة 1
سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد يوم 26 أغسطس 2026 في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش (3:30 مساءً بتوقيت EST / 20:30 بتوقيت BST / 21:30 بتوقيت SAST).

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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

مواجهة إسبانية في منتصف الأسبوع تحت أضواء البرنابيو

يعود ريال مدريد إلى ملعبه سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء 26 أغسطس، لمواجهة ريال سوسييداد في لقاء مثير ضمن الدوري الإسباني في منتصف الأسبوع. وبعد خوضه مباراة الدوري في عطلة نهاية الأسبوع، يسعى ريال مدريد إلى تحويل ملعبه إلى حصن حقيقي وحصد نقاط مبكرة ومهمة في سباق اللقب. أما ريال سوسييداد، فإن رحلته إلى مدريد في منتصف الأسبوع تمثل فرصة عالية المخاطر لاستعادة زخمه وتحقيق نتيجة بارزة خارج أرضه.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

هدف متأخر لريال مدريد أمام إسبانيول يبقي السلسلة مستمرة

يدخل ريال مدريد مباراة مساء الأربعاء منتشيًا بفوز شاق 2-1 على إسبانيول يوم السبت 22 أغسطس. ومنح جود بيلينجهام الفريق بداية مثالية بهدف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل إسبانيول النتيجة. ومع بقاء المباراة معلقة حتى اللحظات الأخيرة، سجل البديل كارلوس إسبي هدفًا حاسمًا في الدقيقة 90 ليمنح فريقه النقاط الثلاث كاملة. وبوجود ثلاثي هجومي فتاك يضم بيلينجهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، تبقى قدرة ريال مدريد على معاقبة خطوط المنافسين في التحولات المتأخرة سلاحه الأبرز قبل موقعة منتصف الأسبوع.

Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

ريال سوسييداد يبحث عن رد فعل بعد تعثره الضيق أمام بيتيس

يتوجه ريال سوسييداد إلى العاصمة وهو عازم على العودة بعد خسارة ضيقة 1-0 خارج أرضه أمام ريال بيتيس يوم الجمعة 21 أغسطس. ورغم سيطرته على فترات مهمة من اللقاء بتشكيلة ضمت تاكيفوسا كوبو وأندر بارينيتشيا، فإن هدف رودريجو ريكيلمي في الدقيقة 62 كان الفارق الحاسم. ويعتمد ريال سوسييداد على اللعب المنظم في وسط الملعب والضغط بإيقاع عالٍ، وسيكون فرض السيطرة في العمق مبكرًا أمرًا أساسيًا إذا كان الفريق الباسكي يأمل في إرباك استحواذ ريال مدريد وإسكات جماهير البرنابيو.

مواجهات عالية المستوى بحرارة البرنابيو

تاريخيًا، يملك ريال مدريد أفضلية واضحة في هذه المواجهة، خصوصًا على أرضه. وفي آخر لقاء بين الفريقين في الدوري على ملعب سانتياجو برنابيو في فبراير 2026، حقق ريال مدريد فوزًا شاقًا بنتيجة 2-1 على ريال سوسييداد في مباراة اتسمت بدراما تكتيكية متأخرة ولعب سريع على الأطراف. وعلى امتداد مواجهاتهما السابقة، أثبت ريال سوسييداد قدرته على دفع خط دفاع ريال مدريد إلى أقصى حد، ما يمهد لمباراة أخرى آسرة على مدار 90 دقيقة في العاصمة.

التشكيلتان المحتملتان

ريال مدريد: كورتوا؛ دومفريس، كوناتي، هويسين، كوكوريلا؛ برناردو، فالفيردي؛ جولر، بيلينجهام، فينيسيوس؛ مبابي

ريال سوسييداد: ريميرو؛ أرامبورو، زوبيلديا، مارتين، جوميز؛ هيريرا، سولير؛ كوبو، سوتشيتش، بارينيتشيا؛ أويارزابال

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد

4-2-3-1
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
التشكيل
ريال سوسييداد crest
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
4-2-3-1
1تيبو كورتوا17مارك كوكوريلا16إبراهيما كوناتي4دين هويسين12ترينت ألكسندر أرنولد20بيرناردو سيلفا8فيديريكو فالفيردي7فينيسيوس جونيور5جود بيلينجهام15أردا جولر10كيليان مبابي1أليكس ريميرو17سيرجيو غوميز31جون مارتن2جون أرامبورو5إيغور زوبيلديا7اندير بارينتشيا14تاكيفوسا كوبو21يانجيل هيريرا18كارلوس سولر24لوكا سوتشيتش10ميكيل أويارزابال
ريال سوسييداد crest
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
4-2-3-1
ريال مدريد

التشكيلة الأساسية

ريال سوسييداد

المدرب

  • جوزيه مورينيو
  • بيليغرينو ماتاراتزو

يواجه جوزيه مورينيو أزمة دفاعية كبيرة بسبب الإصابات قبل الجولة الافتتاحية. وسيغيب كل من رودريجو، وإيدر ميليتاو، وفيرلان ميندي، وراؤول أسينسيو، وتياجو بيتارتش، ما يترك المدرب بخيارات محدودة في الخط الخلفي. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة، كما لا توجد أي حالات إيقاف في الوقت الحالي. ومن المنتظر ورود تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

لدى مدرب ريال سوسييداد بيليجرينو ماتاراتزو غياب واحد فقط للتعامل معه، إذ تم إدراج ألفارو أودريوزولا ضمن قائمة المصابين. ولا يملك الضيوف أي لاعب موقوف، كما لم يتم الكشف عن أي تشكيلة مؤكدة قبل الرحلة إلى مدريد.

الحالة الفنية

ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

فيورنتينا
ت2-2
فيرينتسفاروشي
ف1-2
COR
ف0-1
شالكه
ف0-3
إسبانيول
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ريال سوسييداد

ريال سوسييداد - المستوى

تولوز
خ2-1
كولن
خ2-0
كولن
خ2-1
تشيلسي
خ3-1
بيتيس
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

يصل ريال مدريد وهو في حالة قوية خلال فترة ما قبل الموسم، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات ودية وتعادل في واحدة. وأسفرت أحدث مبارياته عن فوز 3-0 على شالكه 04، كما تغلب على ديبورتيفو لا كورونيا 1-0 وفيرينتسفاروش 2-1. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها فجاءت في تعادل 2-2 مع فيورنتينا. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل ريال مدريد 11 هدفًا واستقبل خمسة.

سجل ريال سوسييداد في فترة ما قبل الموسم لا يبدو مطمئنًا. فقد خسر أربعًا من آخر خمس مباريات ودية، أمام تشيلسي (3-1)، وFC Koeln مرتين (2-1 و2-0)، وتولوز (2-1). وجاء انتصاره الوحيد أمام أستون فيلا، عندما سجل أربعة أهداف في فوز 4-2. واستقبل سوسييداد 10 أهداف خلال مبارياته الخمس التحضيرية.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ريال مدريدتعادلريال سوسييداد
5
0
0
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
4
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
انتهت
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
0
انتهت
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
4
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
4
انتهت
كأس ملك إسبانيا
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
1
انتهت
10الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بفوز مريح لريال مدريد على أرضه بنتيجة 4-1 في الدوري الإسباني خلال فبراير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، يملك ريال مدريد أفضلية واضحة بعدما فاز أربع مرات وتعادل مرة واحدة، وكانت تلك المباراة تعادلًا مثيرًا 4-4 في كأس ملك إسبانيا على ملعب البرنابيو في أبريل 2025. ولم ينجح ريال سوسييداد في الفوز على ريال مدريد في أي من آخر خمس مواجهات، وكانت نقاطه الوحيدة في ذلك التعادل بالكأس.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
220052+36
ف
ف
2
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220020+26
ف
ف
3
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
211041+34
ت
ف
4
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
211042+24
ت
ف
5
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110050+53
ف
6
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
210142+23
خ
ف
7
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
8
خيتافيخيتافيخيتافي
210113-23
ف
خ
9
فياريالفياريالفياريال
20204402
ت
ت
10
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
20202202
ت
ت
11
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
10100001
ت
12
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
10100001
ت
13
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
201123-11
خ
ت
14
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
201123-11
ت
خ
15
فالنسيافالنسيافالنسيا
201101-11
خ
ت
16
مالاجامالاجامالاجا
201113-21
ت
خ
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
201103-31
ت
خ
18
إلتشيإلتشيإلتشي
201116-51
خ
ت
19
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
100101-10
خ
20
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
100113-20
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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