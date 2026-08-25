ريال مدريد ضد ريال سوسيداد: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 1 26 أغسطس 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يوم 26 أغسطس 2026 في تمام 19:30 بتوقيت GMT (3:30 مساءً بتوقيت EST / 20:30 بتوقيت BST / 21:30 بتوقيت SAST).

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مواجهة إسبانية في منتصف الأسبوع تحت أضواء البرنابيو

يعود ريال مدريد إلى ملعبه سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء 26 أغسطس، لمواجهة ريال سوسيداد في لقاء مثير ضمن منافسات الدوري الإسباني في منتصف الأسبوع. وبعد خوضه مباراة الدوري في عطلة نهاية الأسبوع، يسعى ريال مدريد إلى تحويل ملعبه إلى حصن حقيقي وحصد نقاط مبكرة مهمة في سباق اللقب. أما ريال سوسيداد، فتُمثل رحلته إلى مدريد في منتصف الأسبوع فرصة كبيرة لاستعادة زخمه وتحقيق نتيجة بارزة خارج أرضه.

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فوز متأخر لريال مدريد أمام إسبانيول يبقي السلسلة مستمرة

يدخل ريال مدريد مباراة مساء الأربعاء منتشياً بفوز شاق بنتيجة 2-1 على إسبانيول يوم السبت 22 أغسطس. ومنح جود بيلينجهام ريال مدريد بداية مثالية بهدف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك إسبانيول التعادل. ومع بقاء المباراة معلقة حتى اللحظات الأخيرة، سجل البديل كارلوس إسبي هدفاً حاسماً في الدقيقة 90 ليمنح فريقه النقاط الثلاث كاملة. وبالاعتماد على ثلاثي هجومي فتاك يضم بيلينجهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، تظل قدرة ريال مدريد على معاقبة خطوط المنافسين في التحولات المتأخرة سلاحه الأبرز قبل مواجهة منتصف الأسبوع.

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ريال سوسيداد يبحث عن رد فعل بعد خسارة ضيقة أمام بيتيس

يسافر ريال سوسيداد إلى العاصمة عازماً على التعافي بعد خسارته خارج أرضه بنتيجة 1-0 أمام ريال بيتيس يوم الجمعة 21 أغسطس. وعلى الرغم من سيطرته على فترات مهمة من اللعب بتشكيلة ضمت تاكيفوسا كوبو وأندر بارينيتشيا، فإن هدف رودريجو ريكيلمي في الدقيقة 62 كان الفارق الحاسم. ويعتمد ريال سوسيداد على تنظيم اللعب في وسط الملعب والضغط بإيقاع عالٍ، وسيكون فرض السيطرة في العمق مبكراً أمراً ضرورياً إذا كان الفريق الباسكي يأمل في إرباك استحواذ ريال مدريد وإسكات جماهير البرنابيو.

مواجهات عالية المستوى تحت حرارة البرنابيو

تاريخياً، يمتلك ريال مدريد أفضلية واضحة في هذه المواجهة، خاصة على أرضه. وفي آخر لقاء بينهما في الدوري على ملعب سانتياجو برنابيو في فبراير 2026، حقق ريال مدريد فوزاً شاقاً بنتيجة 2-1 على ريال سوسيداد، في مباراة تميزت بدراما تكتيكية متأخرة ولعب سريع على الأطراف. وخلال مواجهاتهما السابقة، أثبت ريال سوسيداد قدرته على دفع خط دفاع ريال مدريد إلى أقصى حد، ما يمهد الطريق أمام 90 دقيقة أخرى مثيرة في العاصمة.

التشكيلتان المحتملتان

ريال مدريد: كورتوا؛ دومفريس، كوناتي، هاوسين، كوكوريلا؛ برناردو، فالفيردي؛ جولر، بيلينجهام، فينيسيوس؛ مبابي

ريال سوسيداد: ريميرو؛ أرامبورو، زوبيلديا، مارتن، جوميز؛ هيريرا، سولير؛ كوبو، سوتشيتش، بارينيتشيا؛ أويارزابال

أخبار الفريقين والقوائم

يواجه جوزيه مورينيو أزمة إصابات دفاعية كبيرة قبل الجولة الافتتاحية. ويغيب كل من رودريجو، وإيدر ميليتاو، وفيرلان ميندي، وراؤول أسينسيو، وتياجو بيتارتش، ما يترك المدرب أمام خيارات محدودة في الخط الخلفي. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة، كما لا توجد أي حالات إيقاف حالياً. ومن المنتظر صدور تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

لدى مدرب ريال سوسيداد بيليجرينو ماتاراتسو غياب واحد يتعين التعامل معه، إذ يندرج ألفارو أودريوزولا ضمن قائمة المصابين. ولا يوجد أي لاعب موقوف في صفوف الضيوف، كما لم يتم الإعلان عن تشكيلة مؤكدة قبل الرحلة إلى مدريد.

الحالة الفنية

يصل ريال مدريد وهو في حالة قوية خلال فترة الإعداد، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات ودية وتعادل في واحدة. وأسفرت آخر مبارياته عن فوز 3-0 على شالكه 04، كما تغلب أيضاً على ديبورتيفو دي لا كورونيا 1-0 وعلى فيرينتسفاروش 2-1. وجاءت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادل 2-2 مع فيورنتينا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل ريال مدريد 11 هدفاً واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

سجل ريال سوسيداد في فترة الإعداد يبعث على القلق. فقد خسر أربعاً من آخر خمس مباريات ودية، بسقوطه أمام تشيلسي (3-1)، وFC Koeln مرتين (2-1 و2-0)، وتولوز (2-1). وجاء فوزه الوحيد أمام أستون فيلا، حين سجل أربعة أهداف في انتصار بنتيجة 4-2. واستقبل ريال سوسيداد 10 أهداف خلال مبارياته الخمس التحضيرية.

السجل المباشر

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بفوز مريح لريال مدريد على أرضه بنتيجة 4-1 في الدوري الإسباني خلال فبراير 2026. وعلى مدار آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، يمتلك ريال مدريد أفضلية واضحة بعدما فاز أربع مرات مقابل تعادل واحد، وهو تعادل مثير 4-4 في كأس ملك إسبانيا على ملعب البرنابيو في أبريل 2025. ولم ينجح ريال سوسيداد في الفوز على ريال مدريد في أي من آخر خمس مواجهات، وكانت نقاطه الوحيدة من ذلك التعادل في الكأس.