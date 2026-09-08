معاينة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

ريال مدريد ضد رايو فاييكانو: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 5 12 سبتمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو يوم 12 سبتمبر 2026 في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت EST / 20:00 بتوقيت BST / 21:00 بتوقيت SAST).

ديربي مدريد في العاصمة

يعود ريال مدريد إلى سانتياجو برنابيو لاستضافة جاره رايو فاييكانو في الجولة الخامسة من موسم 2026/27 في الدوري الإسباني. وبعد أسبوع صعب شهد هزيمة محلية ومباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، يسعى ريال مدريد إلى تحقيق انتصار حاسم على أرضه لمواصلة ملاحقة الصدارة. أما رايو فاييكانو، فإن الرحلة القصيرة عبر المدينة بعد فوز درامي تمنحه دفعة إضافية من الثقة، وهو يتطلع إلى إزعاج منافسه في العاصمة.

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تعثر ريال مدريد في الجولة الرابعة: سقوط خارج الديار أمام ريال بيتيس

يدخل ريال مدريد مواجهة السبت باحثًا عن رد قوي محليًا بعد خسارته 1-0 خارج أرضه أمام ريال بيتيس في ملعب لا كارتوخا في الجولة الرابعة (4 سبتمبر). ورغم صناعة الفرص عبر مجموعة هجومية يقودها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، استقبل ريال مدريد هدفًا في الدقيقة 81 من تروي باروت. كما تصدى الحارس لركلة جزاء من مبابي في الوقت بدل الضائع، ليخرج ريال مدريد خالي الوفاض ومتحفزًا لاستعادة فعاليته الهجومية على أرضه.

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ثنائية كاميو تقود رايو فاييكانو للفوز على راسينغ كلوب

يتوجه رايو فاييكانو إلى برنابيو بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على أرضه 3-2 على ريال راسينغ كلوب في الجولة الرابعة (5 سبتمبر). وافتتح أندري راتيو التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يقدم المهاجم سيرجيو كاميو أداءً حاسمًا بتسجيله هدفين (43، 47). ورغم حصول فران بيريز وخورخي دي فروتوس على بطاقتين حمراوين متأخرتين، تمسك رايو حتى الوقت بدل الضائع ليحصد النقاط الثلاث في مواجهة درامية شهدت خمسة أهداف.

فخر العاصمة ونقاط ثمينة في الدوري على المحك

تاريخيًا، تمثل الزيارات إلى برنابيو مهمة شاقة لرايو فاييكانو، رغم أن المباريات بين جاري مدريد تتسم باستمرار بإيقاع مرتفع والتحامات بدنية قوية. وسيسعى المحور الإبداعي في وسط ريال مدريد بقيادة جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي إلى اختراق التنظيم المتوسط لرايو، بينما سيعتمد رايو على الهجمات المرتدة السريعة عبر أندري راتيو وسيرجيو كاميو. ومع أهمية الترتيب المبكر في الدوري، يعد ديربي السبت بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل ريال مدريد هذه المباراة في غياب ثلاثة من لاعبي الفريق الأول. إدير ميليتاو، ورودريجو، وفيرلان ميندي جميعهم مدرجون ضمن المصابين، ما يترك لمورينيو قرارات يتعين عليه اتخاذها في الدفاع والهجوم. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة، ومن المنتظر ورود تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

ويواجه رايو فاييكانو بدوره مخاوف تتعلق بالإصابات. ولا يزال حارس المرمى أوغوستو باتايا خارج الحسابات، وهو وضع دفع النادي إلى ضم إيميل أوديرو على سبيل الإعارة من كومو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات. كما يغيب إيسي بالازون أيضًا بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة لأي من الفريقين، كما لم يعلن رايو أي تشكيلة أساسية مؤكدة حتى هذه المرحلة.

الحالة الفنية

يدخل ريال مدريد هذه المباراة وهو في حالة ممتازة، بعدما فاز في كل واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في الدوري الإسباني والمباريات الودية التحضيرية. وفي الدوري الإسباني فقط، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، بينها الفوز 4-0 على مالاجا يوم 30 أغسطس والانتصار 4-1 على ريال سوسيداد قبل ذلك بأربعة أيام. وخلال تلك المباريات الثلاث في الدوري، سجل ريال مدريد تسعة أهداف واستقبل هدفين، فيما أكمل الفوز خارج الأرض على إسبانيول سلسلة نتائج متزنة.

ويبدو سجل رايو فاييكانو الأخير مقلقًا. فقد حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، وكان ذلك في لقاء ودي تحضيري أمام سبورتينغ شارلروا. وفي الدوري الإسباني، حصد نقطة واحدة من ثلاث مباريات، بعدما تعادل 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس قبل أن يخسر أمام إشبيلية ثم يتلقى تلك الهزيمة الثقيلة 5-2 أمام برشلونة يوم 31 أغسطس. وسجل رايو أربعة أهداف واستقبل تسعة في آخر خمس مباريات خاضها.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 1 فبراير 2026، وفاز فيها ريال مدريد 2-1 على ملعب برنابيو. وقبل ذلك، فرض رايو التعادل السلبي على ريال مدريد في فاييكاس في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد مرتين وتعادل مرتين ولم يخسر، بينما لم يحقق رايو أي انتصار في تلك السلسلة. وكانت المواجهة الأكثر درامية في هذه البيانات هي التعادل 3-3 في فاييكاس في ديسمبر 2024.