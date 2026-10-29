معاينة مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني: الملكي يسعى لكبح جماح راسينج سانتاندير المفعم بالحماس

راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 11 1 نوفمبر 2026 - 10:15 إل ساردينيرو

عملاق العاصمة يواجه صمود كانتابريا

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يحل ريال مدريد ضيفًا على راسينج سانتاندير في ملعب إل ساردينيرو ضمن منافسات الدوري الإسباني، سعيًا إلى مواصلة الضغط على المتصدرين.

يصل فريق خوسيه مورينيو إلى سانتاندير وهو في حالة جيدة، بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز على برشلونة 2-1 في كامب نو، وهي نتيجة قلّصت الفارق في صدارة الدوري الإسباني إلى ثلاث نقاط.

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يحتل راسينج، بقيادة مدربه خوسيه لوبيز، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، ويخوض المباراة بعد فوزه على أرضه أمام إسبانيول 2-1. ومنحه ذلك الفوز بعض الاستقرار بعد سلسلة مضطربة شهدت خسارته الثقيلة أمام سيلتا فيجو 5-0 وهزيمته أمام برشلونة 7-2.

وخارج الملعب، عاش ريال مدريد أسبوعًا مضطربًا. فقد وجد كيليان مبابي نفسه في قلب أزمة دبلوماسية عقب تصريحات عن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، أدت إلى إنهاء عقود رعاية ووقف بث مباريات الدوري الإسباني في الصين. وقدّم مبابي والنادي منذ ذلك الحين اعتذارين رسميين.

ورغم ما يجري خارج الملعب، سيطالب مورينيو لاعبيه بالتركيز. يملك ريال مدريد الجودة اللازمة لفرض سيطرته على راسينج، الذي عانى من تذبذب مستواه، وسيحتاج أصحاب الأرض إلى دعم جماهيري صاخب في ملعب إل ساردينيرو لتكون لهم أي فرصة.

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