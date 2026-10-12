معاينة مباراة جلطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

غلطة سراي ضد برشلونة: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 رامس بارك

تنطلق مباراة غلطة سراي وبرشلونة في 13 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

غلطة سراي يستضيف العملاق الكتالوني في إسطنبول

يعود غلطة سراي إلى ملعبه في مجمع علي سامي ين الرياضي «رامس بارك» لاستضافة العملاق الإسباني برشلونة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/27. وبدعم من الأجواء الحماسية على أرضه، يسعى فريق أوكان بوروك إلى الاستفادة من مستواه المحلي وتحقيق فوز كبير على الصعيد الأوروبي في إسطنبول. أما برشلونة بقيادة هانز فليك، فتتيح له رحلته إلى تركيا عقب أداء محلي مهيمن آخر فرصة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

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غلطة سراي يحسم مواجهة مثيرة أمام قاسم باشا بأهداف متأخرة

يدخل غلطة سراي مباراة مساء الثلاثاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا على أرضه بنتيجة 3-1 على قاسم باشا في الدوري التركي الممتاز يوم 9 أكتوبر. وافتتح المدافع عبد الكريم بردكجي التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يسجل باريش ألبير يلماز وماريو ليمينا في الدقائق الأخيرة ليضمنا النقاط الثلاث. وبفضل خط هجوم حيوي يضم فيكتور أوسيمين ورافائيل لياو وليروي ساني وجابرييل سارا، يدخل غلطة سراي المنافسات الأوروبية بقوة هجومية كبيرة.

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جوردون وجيسوس يقودان برشلونة للفوز على خيتافي

يسافر برشلونة إلى إسطنبول بسجل محلي مثالي، بعدما تغلب على خيتافي 3-0 دون أن تهتز شباكه، على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم 10 أكتوبر. وحدد هدفا أنتوني جوردون المبكر في الدقيقة الثانية وجابرييل جيسوس في الدقيقة 30 مسار المباراة، قبل أن يحسم المدافع جول كوندي الفوز في الشوط الثاني. ومع إسهام لامين يامال في صناعة الفرص إلى جانب داني أولمو وجافي وبيدري في خط الوسط، يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على ضغطه عالي الإيقاع خارج أرضه.

مواجهة مرتقبة في رامس بارك

من الناحية التكتيكية، تشهد مباراة الثلاثاء مواجهة مثيرة بين انتقالات غلطة سراي السريعة وأسلوب برشلونة القائم على الاستحواذ وتبادل المراكز. وسيسعى غلطة سراي إلى استغلال سرعة رافائيل لياو وباريش ألبير يلماز على الطرفين، مع الاعتماد على جابرييل سارا وماريو ليمينا لتعطيل بناء هجمات برشلونة. في المقابل، سيحاول برشلونة التحكم في إيقاع اللعب عبر إريك جارسيا وتشافي إسبارت ولامين يامال لاختراق دفاع غلطة سراي من العمق. ومع أهمية النقاط في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، تعد مواجهة الثلاثاء بمباراة حافلة بالإثارة في إسطنبول.

التشكيلتان المحتملتان

غلطة سراي: تشاكير؛ جول، سانشيز، بردكجي، جاكوبس؛ توريرا، سارا، أكجون؛ ساني، يلماز، لياو

برشلونة: جارسيا؛ كوندي، كوبارسي، إريك جارسيا، كانسيلو؛ بيدري، رودري، أولمو؛ يامال، جيسوس، جوردون

أخبار الفريقين والقائمتان

لم يؤكد أوكان بوروك التشكيلة المتوقعة لغلطة سراي قبل المباراة، ولم يقدم النادي حتى الآن أي تحديثات بشأن الإصابات أو الإيقافات. ومن المتوقع تأكيد مزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وعلى جانب برشلونة، لم يعلن هانز فليك بدوره تشكيلة متوقعة، ولم تُنشر قائمة رسمية بالإصابات أو الإيقافات. ويتنافس جول كوندي على مكان في التشكيلة الأساسية بعدما فقد مركزه لصالح إريك جارسيا، فيما يزيد تراجع دور أليخاندرو بالدي تحت قيادة فليك هذا الموسم من الغموض بشأن التشكيل الدفاعي. وستتوفر تحديثات مع اقتراب المباراة.

المستوى الأخير

يخوض غلطة سراي هذه المباراة بعدما عانى من تذبذب مستواه. فقد حقق فريق بوروك فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا أحد عشر هدفًا. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا بنتيجة 3-3 مع بنديك سبور، فيما تكشف خسارته 4-0 أمام طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز عن إمكانية اختراق دفاعه. وتزيد هزيمته 3-1 أمام سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي من القلق بشأن مستواه أوروبيًا.

في المقابل، يختلف سجل برشلونة الأخير اختلافًا واضحًا. فقد فاز فريق فليك بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها، مسجلًا 24 هدفًا مقابل تسعة أهداف استقبلتها شباكه. ويُظهر الفوز 7-2 على راسينج سانتاندير والانتصار 5-1 على فينورد في دوري أبطال أوروبا قوة هجومه. ولم يفقد برشلونة أي نقطة منذ فترة التوقف الدولي، ويدخل مواجهة إسطنبول بزخم كبير.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الأوروبي عام 2022، حين حسم برشلونة المواجهة بفوزه 1-2 في إسطنبول، قبل أن يضمن تأهله بالتعادل 0-0 في كامب نو. وقبل ذلك، تعود مواجهات الفريقين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2002-03، حين فاز برشلونة في المباراتين. وخلال المواجهات الخمس المسجلة، لم يخسر برشلونة أمام غلطة سراي، ولم ينجح الفريق التركي في التغلب عليه في أي مسابقة ضمن هذه البيانات.