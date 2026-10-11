غلطة سراي ضد برشلونة: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 رامس بارك

تنطلق مباراة غلطة سراي وبرشلونة في 13 أكتوبر 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (15:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

غلطة سراي يستضيف برشلونة في إسطنبول

يعود غلطة سراي إلى ملعبه، مجمع علي سامي ين الرياضي «رامس بارك»، لاستضافة العملاق الإسباني برشلونة في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2026/27. وبحماسة الأجواء الجماهيرية على أرضه، يسعى فريق أوكان بوروك إلى استثمار مستواه المحلي وتحقيق فوز كبير على الصعيد الأوروبي في إسطنبول. أما برشلونة بقيادة هانزي فليك، فيسافر إلى تركيا بعد أداء محلي مهيمن آخر، ساعيًا إلى تعزيز موقعه في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

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غلطة سراي يحسم مواجهة مثيرة أمام قاسم باشا في الدقائق الأخيرة

يدخل غلطة سراي مباراة مساء الثلاثاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أرضه 3-1 على قاسم باشا في الدوري التركي الممتاز يوم 9 أكتوبر. وافتتح المدافع عبد الكريم بردكجي التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يسجل باريش ألبير يلماز وماريو ليمينا في الدقائق الأخيرة ليضمنا النقاط الثلاث. وبفضل هجوم متنوع يضم فيكتور أوسيمين ورافائيل لياو وليروي ساني وجابرييل سارا، يخوض غلطة سراي المنافسة الأوروبية بقوة هجومية كبيرة.

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جوردون وجيسوس يقودان برشلونة للفوز على خيتافي

يسافر برشلونة إلى إسطنبول بسجل مثالي محليًا، بعدما فاز على خيتافي 3-0 دون أن تهتز شباكه على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم 10 أكتوبر. وحدد هدفا أنتوني جوردون في الدقيقة الثانية وجابرييل جيسوس في الدقيقة 30 مسار المباراة، قبل أن يحسم المدافع جول كوندي الفوز في الشوط الثاني. ومع إسهام لامين يامال في صناعة اللعب إلى جانب داني أولمو وجافي وبيدري في خط الوسط، يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على ضغطه عالي الإيقاع خارج أرضه.

مواجهة مرتقبة في رامس بارك

من الناحية التكتيكية، تشهد مواجهة الثلاثاء صراعًا مثيرًا بين التحولات السريعة لغلطة سراي وأسلوب برشلونة القائم على الاستحواذ المرن. وسيسعى غلطة سراي إلى استغلال سرعة رافائيل لياو وباريش ألبير يلماز على الطرفين، مع الاعتماد على جابرييل سارا وماريو ليمينا لإرباك بناء برشلونة للهجمات. في المقابل، سيحاول برشلونة التحكم في إيقاع اللعب عبر إريك جارسيا وتشافي إسبارت ولامين يامال لاختراق دفاع غلطة سراي من العمق. ومع أهمية نقاط مرحلة دوري أبطال أوروبا، تُنتظر مباراة حافلة بالإثارة في إسطنبول يوم الثلاثاء.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

لم يؤكد أوكان بوروك التشكيلة المتوقعة لغلطة سراي قبل المباراة، ولم يقدم النادي حتى الآن أي مستجدات بشأن الإصابات أو الإيقافات. ومن المتوقع تأكيد مزيد من أخبار الفريق مع اقتراب انطلاق المباراة.

وفي برشلونة، لم يكشف هانزي فليك كذلك عن تشكيلته المتوقعة، ولم تُنشر أي قائمة رسمية بالإصابات أو الإيقافات. وينافس جول كوندي على مكان في التشكيلة الأساسية بعدما فقد موقعه لصالح إريك جارسيا، فيما يضيف تقلص دور أليخاندرو بالدي تحت قيادة فليك هذا الموسم مزيدًا من الغموض بشأن شكل الدفاع. وستصدر مستجدات مع اقتراب المباراة.

المستوى الأخير

يخوض غلطة سراي هذه المباراة بعدما عانى من تذبذب المستوى. وحقق فريق بوروك فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة، وسجل ثمانية أهداف مقابل 11 هدفًا استقبلتها شباكه. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 3-3 مع بنديك سبور، فيما تعكس خسارته 4-0 أمام طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز هشاشته الدفاعية. وتزيد الهزيمة 3-1 أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي من المخاوف بشأن مستواه في المنافسات الأوروبية.

في المقابل، يتباين سجل برشلونة الأخير بصورة واضحة. فقد فاز فريق فليك بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها، مسجلًا 24 هدفًا مقابل تسعة أهداف استقبلتها شباكه. ويُظهر الفوز 7-2 على راسينج سانتاندير والانتصار 5-1 على فينورد في دوري أبطال أوروبا قوة هجومه. ولم يهدر برشلونة أي نقطة منذ فترة التوقف الدولي، ويدخل مواجهة إسطنبول بزخم كبير.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الأوروبي عام 2022، حين تفوق برشلونة في المواجهة بفوزه 1-2 في إسطنبول، قبل أن يضمن تأهله بتعادل 0-0 على ملعب كامب نو. وقبل ذلك، تعود المواجهات بين الفريقين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2002-03، حين فاز برشلونة في المرتين. وخلال المواجهات الخمس المسجلة، لم يخسر برشلونة أمام غلطة سراي، ولم ينجح الفريق التركي في الفوز عليه في أي مسابقة ضمن هذه البيانات.