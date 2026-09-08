الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 12:30 ملعب توتنهام هوتسبير

تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون يوم 12 سبتمبر 2026 عند الساعة 12:30 بتوقيت EST و17:30 بتوقيت GMT.

توتنهام لا يزال بلا أهداف بعد 270 دقيقة من كرة القدم

رغم الإنفاق الضخم لتوتنهام في سوق الانتقالات، فإنه لم ينجح بعد في هز الشباك خلال أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وتلت الخسارتين أمام برينتفورد ونيوكاسل، تعادلًا سلبيًا باهتًا 0-0 مع نوتنجهام فورست في المباراة الماضية. وفشل فريق روبرتو دي زيربي في تسجيل حتى تسديدة واحدة على المرمى أمام فورست، وكان ممتنًا لتدخل تقنية VAR، التي ألغت هدف نيكو ويليامز المتأخر بسبب لمسة يد. وشارك الوافدون الجدد سافيو كأساسي، وعمر مرموش كأساسي، وميخايلو مودريك الذي دخل بديلًا.

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هدف مذهل من مايتلاند-نايلز يحافظ على بداية إيفرتون بلا هزيمة

عاد إيفرتون في النتيجة مرتين أمام مانشستر يونايتد ليقتنص تعادلًا 2-2 مع مانشستر يونايتد. وسجل الوافد الجديد أينسلي مايتلاند-نايلز هدفًا رائعًا في الدقيقة 96، ما يعني أن إيفرتون حصد خمس نقاط من مبارياته الثلاث حتى الآن، ولا يزال بلا هزيمة.

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إحصائيات مهمة

فشل توتنهام في التسجيل خلال أول ثلاث مباريات له في الدوري في موسم واحد للمرة الأولى منذ 1975.

آخر فوز خارج الأرض لإيفرتون على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز جاء في سبتمبر 2020.

حقق توتنهام الفوز على إيفرتون ذهابًا وإيابًا في الدوري الموسم الماضي، كما فاز في آخر خمس مباريات بيتية له في البريميرليج أمام إيفرتون.

التشكيلتان المحتملتان

توتنهام (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

إيفرتون (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

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