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الدوري الإنجليزي الممتاز
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معاينة مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

تشيلسي ضد بورنموث
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
تشيلسي
بورنموث

معاينة شاملة لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز. نستعرض نتائج الجولة الخامسة، ومستوى الفريقين، وأبرز القصص قبل مواجهة بعد ظهر السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي ضد بورنموث: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6
ستامفورد بريدج

تنطلق مباراة تشيلسي وبورنموث يوم 10 أكتوبر 2026 في الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

تشيلسي يستضيف بورنموث في مواجهة ما بعد التوقف

يعود تشيلسي إلى ملعبه ستامفورد بريدج لاستضافة بورنموث في الجولة السادسة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27. وبعد انتكاسات سبقت فترة التوقف الدولي في الخريف، يسعى الطرفان إلى استعادة الزخم وحصد نقاط مهمة في غرب لندن. ويتطلع تشيلسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى طريق الانتصارات، بينما يسعى بورنموث بقيادة ماركو روز إلى تحويل عروضه التنافسية إلى أول فوز له في الدوري هذا الموسم.

Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

تعثر تشيلسي قبل التوقف في ديربي غرب لندن

يدخل تشيلسي مواجهة السبت باحثًا عن رد فعل فوري بعد خسارته خارج أرضه أمام برينتفورد 3-0 في الجولة الخامسة (18 سبتمبر). وبعد شوط أول انتهى من دون أهداف، أطاح كل من جايدون أنتوني، وإيجور تياجو، وفابيو كارفاليو بتشيلسي عبر أهدافهم في الشوط الثاني. وجاءت هذه النتيجة بعد تعادل على أرضه 2-2 أمام هال سيتي، ما يجعل تشيلسي متعطشًا لاستعادة اللمسة الحاسمة التي منحته انتصارين متتاليين في وقت سابق من الموسم على فولهام (3-2) وبرايتون (4-3).

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

هزيمة ضيقة لبورنموث أمام ليفربول

يسافر بورنموث إلى لندن بحثًا عن لمسة هجومية حاسمة بعد خسارة صعبة على أرضه 1-0 أمام ليفربول في الجولة الخامسة (20 سبتمبر). ونفذ رجال ماركو روز تنظيمًا دفاعيًا منضبطًا على ملعب فيتاليتي قبل أن يكسر ألكسندر إيساك الجمود في الدقيقة 56. وأثبت بورنموث هذا الموسم أنه فريق يصعب اختراقه، بعدما حقق تعادلين مقنعين أمام نيوكاسل يونايتد (2-2) وبرينتفورد (2-2)، وسيعتمد على تماسكه الدفاعي لإحباط تشيلسي.

مواجهة ستامفورد بريدج

أسفرت المواجهات السابقة بين الناديين عن صراعات متقاربة وغزيرة بالأهداف، من بينها تعادل مثير 2-2 في آخر لقاء بينهما على ملعب ستامفورد بريدج. وسيعول تشيلسي على القوة الإبداعية لكل من كول بالمر وبيدرو نيتو لاختراق خطوط المنافس. في المقابل، سيعتمد بورنموث على الاستقرار في وسط الملعب بوجود تايلر آدامز وأليكس سكوت لتعطيل بناء تشيلسي للهجمات وشن هجمات انتقالية سريعة عبر إيفانيلسون وماركوس تافيرنيير. ومع رغبة الناديين في انطلاقة جديدة خلال الخريف، تعد مواجهة السبت بإثارة كبيرة.

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة تشيلسي ضد بورنموث

المدرب

  • تشابي ألونسو

يواجه تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، قائمة طويلة من الغيابات قبل هذه المباراة. ويغيب كل من ماركو باليسترا، وريس جيمس، وجواو بيدرو، ومويسيس كايسيدو، وإيمانويل إيميغا، وكول بالمر، وجيمي جيتنز بسبب الإصابة، ما يضع التشكيلة تحت ضغط في عدة مراكز. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة حاليًا، على أن تُضاف تحديثات التشكيل المتوقع مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يفتقد بورنموث أيضًا عددًا من اللاعبين تحت قيادة ماركو روز. ويُدرج كل من إيلي جونيور كروبي، وجوليان أراوخو، وأمين عدلي، وفيلجكو ميلوسافلييفيتش، وجاستن كلويفرت، وديفيد بروكس ضمن قائمة المصابين. وكما هو الحال مع تشيلسي، لا توجد أي حالات إيقاف، وسيتم تأكيد المزيد من أخبار الفريق في التحضيرات التي تسبق المباراة.

الحالة الفنية

تشيلسي

تشيلسي - المستوى

برايتون
ف4-3
آرسنال
خ2-1
ليدز
ف6-3
هال سيتي
ت2-2
برينتفورد
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بورنموث

بورنموث - المستوى

نيوكاسل
ت2-2
LIN
ف4-0
برينتفورد
ت2-2
ريال سوسييداد
ف1-2
ليفربول
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

حقق تشيلسي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن آخر ظهور تنافسي له كان الفوز 6-3 على ليدز يونايتد في كأس كاراباو. وكانت آخر نتيجة له في الدوري الخسارة 3-0 أمام برينتفورد، كما سقط 2-1 أمام أرسنال في وقت سابق من هذه السلسلة. أما اللحظات الأكثر إشراقًا فجاءت في الفوز على برايتون (4-3) والتعادل 2-2 مع هال سيتي، مع تسجيل تشيلسي 16 هدفًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مقابل استقبال تسعة أهداف.

حقق بورنموث فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارة واحدة في آخر أربع مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، مع فوز أيضًا على لينكولن سيتي (4-0) في كأس كاراباو ضمن تلك السلسلة من خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة له الخسارة 1-0 أمام ليفربول، كما تعادل 2-2 مع كل من برينتفورد ونيوكاسل يونايتد في الدوري. وشكل الفوز 2-1 خارج أرضه على ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي أبرز نتائجه خلال هذه الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

تشيلسيتعادلبورنموث
2
3
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
2
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
2
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
2
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج يوم 30 ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز تشيلسي مرتين، مقابل فوز واحد لبورنموث وتعادلين. وكان الانتصار الوحيد خارج الأرض في تلك السلسلة من نصيب تشيلسي، عندما حقق فوزًا 1-0 على ملعب بورنموث في سبتمبر 2024.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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