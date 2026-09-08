معاينة مباراة تشيلسي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: تشيلسي يواجه هال سيتي الذي لم يتعرض لأي هزيمة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 ستامفورد بريدج

تنطلق مباراة تشيلسي ضد هال سيتي يوم 12 سبتمبر 2026، عند الساعة 10:00 بتوقيت EST و15:00 بتوقيت GMT.

تشيلسي يداوي جراحه بعد أول هزيمة في الموسم

بعد انتصارين ممتعين، عاد تشيلسي إلى أرض الواقع بعد خسارته 2-1 خارج ملعبه أمام البطل وغريمه اللندني أرسنال. واستهل تشيلسي مشواره بالفوز 3-2 على فولهام، ثم تبعه بانتصار 4-3 على برايتون في ستامفورد بريدج. كما تقدم مبكرًا في ملعب الإمارات أمام أرسنال. وكانت الأهداف المبكرة سمة واضحة لتشيلسي تحت قيادة تشابي ألونسو، إذ تقدم الفريق في الدقائق الأولى والرابعة والثانية من مبارياته على الترتيب. لكن غياب الشباك النظيفة سيشكل مصدر قلق لمدربه الإسباني الجديد.

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نمور هال تواصل كونها مفاجأة 2026

عاش نمور هال سيتي شهرين أشبه بالحكايات الخيالية. فبعد الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الفوز بنهائي الملحق في الموسم الماضي، بدأ الفريق بقوة بتحقيق انتصارات على مانشستر يونايتد وكوفنتري، إلى جانب تعادل سلبي 0-0 مع أستون فيلا. ولو قيل إن هال لم يستقبل أي هدف بعد أول ثلاث مباريات له في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، لما صدق كثيرون ذلك. لكن هذه ستكون بلا شك أصعب اختبار له حتى الآن هذا الموسم، أمام منظومة هجومية مثيرة وحيوية تضم مورجان روجرز وكول بالمر وجواو بيدرو.

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إحصائيات مهمة

لم يستقبل هال أي هدف هذا الموسم في الدوري، لكنه خسر جميع المواجهات التسع السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي.

يملك جواو بيدرو هدفين وتمريرتين حاسمتين في الدوري هذا الموسم مع تشيلسي.

التشكيلتان المحتملتان

تشيلسي (3421): مارتينيز؛ أتشيامبونج، لاكروا، فوفانا؛ نيتو، لافيا، جيمس، هاتو؛ بالمر، روجرز؛ جواو بيدرو.

هال (541): تزولاكيس؛ كويل، أجايي، إيغان، ميندي، جايلز؛ بلعومي، سلاتر، جورنا دوات، سترود؛ ماكبيرني.

أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، خدمات لاعبي وسط في هذه المباراة. ولا يزال جوردان هندرسون خارج الحسابات، كما أن الوافد الصيفي ماركو باليسترا غير متاح أيضًا بسبب الإصابة. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مدرجة، كما لم يتم الإعلان عن تشكيلة أساسية متوقعة مؤكدة قبل انطلاق المباراة. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد اللقاء.

يواجه سيرجي ياكيروفيتش، المدير الفني لهال سيتي، قائمة إصابات أطول. فالحارس جاك باتلاند، ولاعبو الوسط داركو جيابي، وإليوت ماتازو، وأوسكار زامبرانو، والمدافع تشارلي هيوز، جميعهم خارج الحسابات. ومع وجود خمسة غائبين، سيحتاج ياكيروفيتش إلى الاعتماد على عمق تشكيلته المتاحة في ستامفورد بريدج.

الحالة الفنية

فاز تشيلسي في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وتعادل مرة واحدة فقط. وكانت آخر مبارياته الفوز 4-3 على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل سلسلة تضمنت انتصارًا 3-2 خارج أرضه على فولهام وفوزًا 2-0 على لوتون تاون في كأس كاراباو. وخلال المباريات الخمس، سجل تشيلسي 14 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة، ما يعكس نهجًا هجوميًا تحت قيادة ألونسو.

فاز هال سيتي في ثلاث من آخر خمس مباريات له، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما تغلب على مانشستر يونايتد 2-0 وتجاوز ستوك سيتي بركلات الترجيح في كأس كاراباو بعد تعادل 1-1. أما هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة فجاءت في مباراة ودية قبل الموسم أمام آينتراخت فرانكفورت.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير 2026، حين خرج تشيلسي فائزًا 4-0 على ملعب هال سيتي. وقبل ذلك، فاز تشيلسي 2-1 في مواجهة بكأس الاتحاد الإنجليزي على الملعب نفسه في يناير 2020. وخلال آخر خمس مواجهات، فاز تشيلسي في المباريات الخمس كلها، مسجلًا 12 هدفًا ومستقبلًا هدفًا واحدًا فقط.

الترتيب

يحتل هال سيتي المركز الثالث، بينما يأتي تشيلسي في المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل هذه المباراة.