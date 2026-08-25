الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 09:00 ستامفورد بريدج

تنطلق مباراة تشيلسي ضد برايتون في 30 أغسطس 2026 عند الساعة 09:00 بتوقيت EST والساعة 14:00 بتوقيت GMT.

معاينة مباراة تشيلسي ضد برايتون وسياق المواجهة

استهل برايتون موسمه بأفضل طريقة ممكنة، بعدما اكتسح أستون فيلا 4-0، مع تسجيل جميع الأهداف قبل مرور 31 دقيقة من عمر المباراة، بما في ذلك ثنائية سريعة من جاك هينشلوود. ويُفترض أن برايتون حصل أيضاً على قسط وافر من الراحة، بعدما لعب بأريحية طوال الشوط الثاني أمام 10 لاعبين من أستون فيلا. أما تشيلسي، ففاز في مواجهة مثيرة شهدت خمسة أهداف في ديربي غرب لندن أمام فولهام، بفضل أهداف جواو بيدرو، ومورجان روجرز، وكول بالمر. وصنع بالمر هدف جواو بيدرو الافتتاحي في الدقيقة الأولى.

Getty Images

من تعاقد معه تشيلسي وبرايتون؟

صيف تشيلسي لا يخلو من الإثارة هذه الأيام. تشابي ألونسو، زميل أربيلوا السابق، هو الرجل الجديد على رأس الجهاز الفني في ستامفورد بريدج، وقد أنفق مبالغ ضخمة، من بينها 117 مليون جنيه إسترليني كرسوم قياسية بريطانية لضم مورجان روجرز من أستون فيلا. وأنفق تشيلسي ألونسو الجديد حتى الآن مبلغاً هائلاً بلغ 333 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين خلال نافذة الانتقالات. ويعد مورجان روجرز، وفالنتين باركو، وماكسنس لاكروا، وجيوفاني كويندا، وماركو باليسترا من أبرز الوافدين الجدد اللامعين والمكلفين. كما وصل أيضاً المخضرمان في الدوري الإنجليزي الممتاز داني ويلبيك وجوردان هندرسون لإضافة خبرة كبيرة.

Getty Images

وأنفق برايتون أيضاً مبالغ كبيرة على عدة لاعبين جدد. وتعاقد مع ثلاثة قلوب دفاع بارزين، هم باسكال سترويك من ليدز مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، ولوكا فوسكوفيتش من توتنهام مقابل 46 مليون جنيه إسترليني، والنمساوي ميكايل سفوبودا من فينيسيا. كذلك، وعلى طريقة برايتون المعتادة، اكتشف النادي بعض المواهب الأقل شهرة، مثل الجناح النيجيري زادوك يوهانا، البالغ 19 عاماً، من AIK مقابل 24 مليون جنيه إسترليني، والجناح البرتغالي رودريجو ريجو من بنفيكا، ومواطنه الظهير الأيمن كوستينيا من أولمبياكوس. كما عاد باسكال جروس، المفضل لدى الجماهير، إلى النادي بعد عامين مع بوروسيا دورتموند. ووصل أيضاً المهاجم الكندي بروميس ديفيد على سبيل الإعارة.

getty

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

فاز برايتون في آخر أربع مواجهات بين الفريقين، وسجل بالضبط ثلاثة أهداف في كل واحدة من آخر ثلاث مواجهات مباشرة.

يغيب جوردان هندرسون عن البلوز، بينما يفتقد برايتون إلى ستيفانوس تزيمس، ويانكوبا مينتيه، وإيفان فيرغسون. ويقترب كارلوس باليبا من إتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

Getty Images

التشكيلتان المحتملتان

تشيلسي (3421): سانشيز؛ أتشيمبونج، لاكروا، كولويل؛ جوستو، جيمس، لافيا، هاتو؛ روجرز، بالمر؛ جواو بيدرو.

برايتون (4231): فيربروخن؛ فيفر، فوسكوفيتش، دانك، بوسكالي؛ جروس، عياري؛ جوميز، هينشلوود، دي كويبر؛ روتر.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد تشيلسي، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، إلى إيمانويل إيميغا وجوردان هندرسون بسبب الإصابة قبل هذه المواجهة. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف الفريق صاحب الأرض. ولم يتم بعد تقديم تشكيلة متوقعة مؤكدة، على أن تُضاف المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

ويواجه فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، قائمة غيابات أطول، إذ تأكد غياب ستيفانوس تزيمس، ويانكوبا مينتيه، وكارلوس باليبا، وإيفان فيرغسون جميعهم بسبب الإصابة. ويُعد غياب باليبا أمراً معتاداً بعد انتقاله الصيفي إلى مانشستر يونايتد. ولا توجد حالياً أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف الفريق الضيف، على أن يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة قرب موعد المباراة.

الحالة الفنية

كانت المباريات الخمس الأخيرة لتشيلسي كلها ودية ضمن فترة الإعداد للموسم، وأسفرت عن سجل من انتصارين، وتعادل واحد، وهزيمتين. وكانت آخر مبارياته فوزاً بنتيجة 3-1 على ريال سوسيداد في 15 أغسطس، بعد انتصار 3-0 على ميلان بأربعة أيام. كما تعادل 3-3 مع جوهور دار التعظيم، وتعرض للخسارة أمام يوفنتوس (0-1) وتوتنهام هوتسبير (1-2). وسجل تشيلسي عشرة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، واستقبلت شباكه سبعة.

ويصل برايتون وهو في حالة أفضل بكثير. فقد فاز فريق هورزيلر في أربع من آخر خمس مباريات، وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادل سلبي 0-0 أمام ترومسو في دوري المؤتمر يوم 20 أغسطس. أما آخر نتيجة له قبل ذلك فكانت الفوز الساحق 4-0 على أستون فيلا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها خلال فترة الإعداد للموسم، فاز على بولونيا 1-0 وروما 3-0، وتغلب بصعوبة على ستراسبورج 4-3. وسجل برايتون تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل ثلاثة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في 21 أبريل 2026، عندما فاز برايتون على تشيلسي 3-0 على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعود آخر انتصار لتشيلسي في هذه المواجهة إلى سبتمبر 2024، عندما فاز على أرضه 4-2 في ستامفورد بريدج. وعبر آخر خمس مواجهات، يتفوق برايتون بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لتشيلسي، بالإضافة إلى انتصار لتشيلسي، فيما انتهت مواجهة سبتمبر 2025 بفوز برايتون 3-1 في ستامفورد بريدج.

الترتيب

يتصدر برايتون جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الافتتاحية، بينما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر قبل هذه المواجهة.