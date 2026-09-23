معاينة مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية (A): كل ما تحتاج إلى معرفته

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 14:45 كوجالي

تنطلق مباراة تركيا ضد فرنسا يوم 25 سبتمبر 2026 عند الساعة 14:45 بتوقيت EST و18:45 بتوقيت EST.

زيزو يتولى قيادة فرنسا

سيسعى أيقونة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان إلى استهلال فترته التدريبية مع فرنسا بانتصار على منتخب تركيا الموهوب في دوري الأمم الأوروبية.

تركيا مطالبة بتجاوز خيبة كأس العالم

رغم امتلاكها تشكيلة تعج بالأسماء المعروفة، فإن تركيا لم ترتقِ إلى التوقعات في كأس العالم بالأميركيتين. وقدمت أفضل عروضها في المباراة الأخيرة عندما تغلبت على الولايات المتحدة في مباراة تحصيل حاصل، بعدما كانت قد ودعت البطولة بالفعل. وتصل إلى المستوى A من دوري الأمم الأوروبية بعد اكتساح المجر بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين. ومع عدم تعرضها لأي هزيمة في آخر تسع مباريات بيتية لها في دوري الأمم، قد تشعر تركيا بالثقة قبل هذه الحملة.

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تبدأ فرنسا مرحلة ما بعد ديدييه ديشان، ولم يكن من الممكن تقريبًا أن يقودها اسم أكثر رمزية من ذلك. زين الدين زيدان أمام مهمة صعبة، بعدما قاد ديشان فرنسا إلى ثلاث نهائيات متتالية لكأس العالم، وفاز باللقب في 2018. لكن زيدان لن يهاب هذه المهمة، وهو الرجل الذي قاد ريال مدريد إلى ثلاثية من ألقاب دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018.

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إحصائيات مهمة وأخبار الإصابات

فقط مباراتان من أصل سبع مباريات دولية خاضتها تركيا هذا العام شهدتا أهدافًا من الطرفين.

صانع ألعاب ريال مدريد التركي أردا جولر سجل هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

يغيب ويليام ساليبا، مدافع أرسنال، عن فرنسا بسبب إصابة في الظهر.

لاعب الوسط الهجومي الفرنسي مايكل أوليسي سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في أربع مباريات بالدوري الألماني مع بايرن ميونخ هذا الموسم.

استقبلت تركيا هدفًا قبل الدقيقة 30 في كل واحدة من آخر أربع مباريات لها.

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أخبار الفريقين والتشكيلتان

لا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في صفوف تركيا بقيادة فينتشنزو مونتيلا حتى هذه المرحلة، فيما لم يتأكد التشكيل المتوقع بعد. ومن المنتظر ورود تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تشكيلة فرنسا بقيادة زين الدين زيدان لا تتضمن أيضًا تفاصيل مؤكدة عن التشكيل حتى هذه اللحظة. ويغيب أوريليان تشواميني عن القائمة بينما يتعافى من إصابة في أعلى الفخذ، رغم أن زيدان أكد أن كيليان مبابي سيحمل شارة قيادة الفريق. وستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الحالة

تدخل تركيا هذه المباراة بعدما حققت ثلاثة انتصارات وخسارتين ومن دون أي تعادل في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجها الفوز 3-2 على الولايات المتحدة في كأس العالم، لتنهي مشوارها في دور المجموعات بشكل إيجابي بعد خسارتين أمام أستراليا 0-2 وباراجواي 0-1. وقبل ذلك، تغلبت على مقدونيا الشمالية 4-0 وفنزويلا 2-1. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت تركيا 11 هدفًا واستقبلت ثمانية.

أسفرت آخر خمس مباريات لفرنسا عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين. وكانت آخر مباراة لها الخسارة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، ثم تبعتها هزيمة 0-2 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وقبل هاتين النكستين، فازت فرنسا على المغرب 2-0، وباراجواي 1-0، والسويد 3-0. وسجلت عشرة أهداف واستقبلت ثمانية خلال تلك السلسلة.

السجل في المواجهات المباشرة

يبدو السجل المباشر بين المنتخبين متوازنًا نسبيًا عبر المواجهات الأخيرة. وانتهت أحدث مباراة بينهما بالتعادل 1-1 في تصفيات بطولة أوروبا، وأقيمت في فرنسا في أكتوبر 2019، بينما فازت تركيا 2-0 في مباراة الإياب من التصفيات ذاتها في وقت سابق من ذلك العام. وكان أفضل نتائج فرنسا في هذه السلسلة فوزها 4-0 في مباراة ودية خلال نوفمبر 2000. وعبر أربع مواجهات مسجلة، تملك فرنسا السجل الإجمالي الأقوى، لكن تركيا أظهرت قدرتها على المنافسة وانتزعت نقاطًا من فرنسا في مباريات رسمية.

الترتيب

المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 بلجيكا بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فرنسا فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيطاليا إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تركيا تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط

تحتل فرنسا حاليًا المركز الثاني في مجموعة دوري الأمم الأوروبية A، بينما تأتي تركيا في المركز الرابع. وهذا الفارق يعني أن فرنسا تصل إلى ملعب كوجالي وهي صاحبة الأفضلية في الترتيب، في حين تحتاج تركيا إلى نتيجة إيجابية للبقاء في دائرة المنافسة على صدارة الجدول.