بوروسيا دورتموند ضد ريال بيتيس: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 سيجنال إيدونا بارك

اختبار صعب لريال بيتيس الذي لم يُهزم أمام الجدار الأصفر

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يستضيف بوروسيا دورتموند ريال بيتيس على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دوري أبطال أوروبا، ويتطلع فريق نيكو كوفاتش إلى مواصلة سلسلة النتائج التي أوصلته إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

يدخل دورتموند هذه المباراة بمعنويات مرتفعة. فقد سجل البديل ماكسي بيير هدفًا متأخرًا حسم به الفوز على آينتراخت فرانكفورت 1-0 في الدوري، قبل أن تنقذ ركلة حرة نفذها مارسيل سابيتزر في الوقت بدل الضائع فوز الفريق 3-2 على فيردر بريمن في كأس ألمانيا. ويضع جدول المباريات المزدحم تشكيلة الفريق تحت الاختبار، لكن عمق قائمة كوفاتش أتاح له إيجاد الحلول في كل مرة.

حافظ الحارس جريجور كوبل على حضوره المنتظم في الخط الخلفي، بينما خرج فريق نيكو شلوتربيك بشباك نظيفة في خمس من مبارياته السبع في جميع المسابقات. وتمنح قيادة القائد والانضباط الدفاعي للفريق بوروسيا دورتموند قاعدة متينة قبل خوض المنافسات الأوروبية.

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يأتي ريال بيتيس من إشبيلية بقيادة مدربه مانويل بيليجريني، وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري أبطال أوروبا. وأظهر الفريق الإسباني قدرته على المنافسة على هذا المستوى، بعدما تغلب على فينورد 1-0 وبورتو 3-2 في آخر مباراتين له بالبطولة الأوروبية.

لكن نتائج بيتيس الأخيرة شهدت بعض التذبذب، إذ تعادل 0-0 مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني وتعرض لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام برشلونة. وسيحتاج فريق بيليجريني إلى أداء هجومي أكثر ثباتًا إذا أراد إزعاج دفاع دورتموند الذي أصبح اختراقه أصعب على نحو متزايد.

تجمع هذه المباراة فريقين يحتلان موقعين متباينين في ترتيب المجموعة، ويحتاج دورتموند إلى تحسين سجله الأوروبي بعد بداية متباينة في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

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