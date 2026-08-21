بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ: تفاصيل المباراة

السوبر الألماني - النهائي 22 أغسطس 2026 - 14:30 سيجنال إيدونا بارك

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وFC Bayern Munich يوم 22 أغسطس 2026 في الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش (2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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نظرة على المباراة: صدام بين عمالقة الكرة الألمانية

يفتتح الغريمان الشرسَان في كرة القدم الألمانية مشوار 2026 في كأس السوبر فرانز بيكنباور، التي أُعيدت تسميتها تكريمًا للقيصر الراحل. وبعد أن أكمل بايرن ميونخ الثنائية المحلية في موسم 2025/26، نال بوروسيا دورتموند، وصيف الدوري، حق استضافة هذه المواجهة المثيرة من مباراة واحدة على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وبدعم من الجدار الأصفر الشهير، يسعى BVB إلى توجيه ضربة معنوية مبكرة للعملاق البافاري وحصد أول ألقاب الموسم.

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العمل الشاق لصيف Die Schwarzgelben

تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، صُمم برنامج دورتموند التحضيري قبل الموسم لصناعة صلابة فورية. وبعد جولة صيفية شاقة تضمنت اختبارات أمام نخبة من المنافسين الأوروبيين، أنهى BVB حملته التحضيرية يوم 15 أغسطس بتعادل مثير 2-2 أمام AS Roma على أرضه وأمام جماهير مكتملة العدد. وأظهر الفريق روحه القتالية المعتادة، إذ أعاد يوليان رايرسون والمهاجم المؤثر سيرهو غيراسي دورتموند من تأخره بهدفين خلال 30 دقيقة، ما منح التشكيلة دفعة تكتيكية مهمة قبل كلاسيكو السبت.

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رجال كومباني يعملون بأقصى طاقة

يدخل بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومباني إلى دورتموند وهو يملك مستوى صيفيًا حادًا للغاية. فبطل البوندسليغا أطاح بأستون فيلا 2-1 قبل أن يقدم عرضًا هجوميًا في ختام مبارياته يوم 15 أغسطس، بانتصار 3-1 على RB Leipzig. ومع ترك لويس دياز بصمته سريعًا إلى جانب جمال موسيالا ووحدة هجومية فتاكة، يبدو أسلوب الضغط العالي السريع لدى بايرن جاهزًا تمامًا وهو يتطلع إلى إحراز لقبه الـ12 في السوبر.

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تمثل هذه المباراة المرة العاشرة التي يلتقي فيها هذان الناديان العملاقان على لقب السوبر. ويتفوق بايرن بفارق ضئيل بعدما حقق خمسة ألقاب في السوبر مقابل أربعة لدورتموند في المواجهات المباشرة بينهما. وكانت آخر مواجهة بينهما في الدوري على ملعب سيجنال إيدونا بارك قد انتهت بإثارة وخمسة أهداف، حين فاز بايرن 3-2 بفارق ضئيل، ما يضمن مواجهة أخرى عالية الوتيرة قد تُحسم فيها النتيجة بلمسة فردية أو أخطاء في الضغط العالي.

التشكيلتان المتوقعان

بوروسيا دورتموند: Kobel; Gadou, Mane, Bensebaini; Svensson, Bellingham, Nmecha, Ryerson; Karetsas, Inacio; Guirassy

بايرن ميونخ: Urbig; Boey, Tah, Min-jae, Brown; Kimmich, Bischof, Pavlovic; Saibari, Ibrahimovic, Diaz

أخبار الفريقين والقوائم

لا توجد لدى نيكو كوفاتش أي مخاوف مؤكدة تتعلق بالإصابات أو الإيقافات في صفوف دورتموند قبل كأس السوبر، كما لم يتم الإعلان عن أي تشكيلة متوقعة حتى هذه المرحلة. ومن المنتظر ورود تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

أما فينسنت كومباني، فيواجه صورة أكثر غموضًا في بايرن. فقد خرج كونراد لايمر مبكرًا من المباراة الودية أمام لايبزيغ بعدما بدا أنه يعاني من مشكلة في القدم أو الركبة، ولم يتمكن من المشي بعد ذلك من دون مساعدة، فيما لم يتمكن جهاز كومباني من تقديم جدول زمني واضح لعودته. كما غادر جمال موسيالا تلك المباراة في وقت متأخر بعدما تعرض، وفقًا للتقارير، لنوبة دوار ومشكلات في الدورة الدموية بسبب الحرارة المرتفعة، رغم أن بايرن أكد أنه كان يشعر بتحسن بعد صافرة النهاية. كذلك خرج Min-jae Kim بسبب مشكلة في الفخذ خلال المباراة نفسها. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة لبايرن.

الحالة الفنية

يدخل دورتموند كأس السوبر بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات ودية خاضها خلال فترة الإعداد. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 أمام روما، بعد خسارة 3-2 أمام أرسنال. كما خسر أيضًا أمام كل من Cerezo Osaka وFortuna Düsseldorf خلال برنامجه التحضيري، بينما جاء فوزه الوحيد على حساب FC Tokyo. وسجل دورتموند ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس فريقًا لا يزال يبحث عن شكله قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويصل بايرن بحالة أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات ودية. وكانت آخر نتائجه الانتصار 3-1 على RB Leipzig، كما تغلب أيضًا على أستون فيلا 2-1 وعلى Jeju SK بنتيجة 2-1 خلال جولته التحضيرية. كما يتضمن سجله فوزًا كاسحًا 15-0 على FC Rottach-Egern، بينما جاءت هزيمته الوحيدة أمام Wehen Wiesbaden. وسجل بايرن 22 هدفًا واستقبل أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الألماني يوم 28 فبراير 2026، عندما فاز بايرن 3-2 على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وقبل ذلك، تغلب بايرن على دورتموند 2-1 في ميونخ في أكتوبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في البوندسليغا، يتفوق بايرن بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لدورتموند، مع تعادل واحد. وجاء انتصار دورتموند الوحيد في تلك السلسلة على ملعب بايرن في مارس 2024، عندما فاز 2-0.