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الدوري الأوروبي
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فيتاليتي
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معاينة مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

بورنموث ضد ميلان
الدوري الأوروبي
القنوات الناقلة
بورنموث
ميلان

تقديم شامل لمباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي. نستعرض أحدث نتائج الفريقين محليًا وأوروبيًا، ومستواهما، وأبرز جوانب المواجهة المرتقبة مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

بورنموث ضد ميلان: تفاصيل المباراة

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الدوري الأوروبي - الجولة 3
فيتاليتي

تنطلق مباراة بورنموث وميلان في 22 أكتوبر 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

بورنموث يستضيف العملاق الإيطالي في ليلة تاريخية

يستقبل بورنموث، على ملعب فيتاليتي، ميلان المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027. ويسعى فريق الساحل الجنوبي إلى تقديم أداء قوي على أرضه وترسيخ مكانه في النصف العلوي من ترتيب الدوري الأوروبي. في المقابل، يسافر ميلان إلى دورست مستفيدًا من زخمه التهديفي في البطولات المحلية والأوروبية، ويتطلع إلى حصد ثلاث نقاط أخرى على الأراضي الإنجليزية.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

فوز بورنموث المقنع على سندرلاند على أرضه

يخوض بورنموث مباراة مساء الخميس بعد فوزه الواثق على سندرلاند 2-0 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 18 أكتوبر. افتتح ماركوس تافيرنييه التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف إيفانيلسون التقدم بعد الاستراحة بقليل، في الدقيقة 48. وجاء هذا الفوز المحلي بعد انتصار الفريق 3-0 على شتورم جراتس في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي يوم 15 أكتوبر، ليحقق فريق ماركو روزه فوزين متتاليين بشباك نظيفة على ملعب فيتاليتي، بمساهمة المهاجم إيفانيلسون وصانع اللعب على الطرف ماركوس تافيرنييه.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

ميلان يحقق انتصارين متتاليين بغزارة تهديفية

يسافر ميلان إلى إنجلترا بعدما أظهر فاعلية هجومية كبيرة. ففي يوم الأحد 18 أكتوبر، حقق فوزًا مثيرًا 3-2 على أتالانتا في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، وسجل له جونزالو راموس وأدريان رابيو وماريو جيلا. وجاء ذلك بعد انتصار حاسم خارج أرضه 4-0 على ريد بول سالزبورج في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، يوم 15 أكتوبر. وبفضل صناعة اللعب من لوكا مودريتش وأدريان رابيو، إلى جانب الخطورة التي يشكلها كريستيان بوليسيتش على الطرف، يدخل ميلان مباراة الخميس بقدرة تهديفية كبيرة.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة بورنموث ضد ميلان

المدرب

  • مارك روز

لم تتأكد أي معلومات بشأن الإصابات أو الإيقافات في بورنموث بقيادة ماركو روزه قبل هذه المباراة، ومن المتوقع صدور تحديثات عن الفريق مع اقتراب موعد انطلاقها.

وبالمثل، لا تتوفر حتى الآن تفاصيل مؤكدة عن قائمة ميلان بقيادة روبن أموريم. وستُضاف تحديثات بشأن جاهزية اللاعبين عندما يصدر النادي معلومات قبل المباراة.

المستوى الأخير

بورنموث

بورنموث - المستوى

ريال سوسييداد
ف1-2
ليفربول
خ0-1
تشيلسي
خ5-1
شتورم جراتس
ف3-0
سندرلاند
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ميلان

ميلان - المستوى

بنفيكا
خ0-2
ليتشي
ف3-0
ساسوولو
ت1-1
سالزبورج
ف0-4
أتالانتا
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

يدخل بورنموث المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز على سندرلاند 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبقه انتصار 3-0 على شتورم جراتس في الدوري الأوروبي. وجاءت هزيمتاه الوحيدتان خلال هذه الفترة أمام تشيلسي بنتيجة 5-1 في الدوري، وليفربول بنتيجة 1-0. وسجل فريق روزه ثمانية أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس، مع تفوق واضح لنتائجه الأوروبية على سجله المحلي.

أما ميلان، فيخوض اللقاء بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الفوز على أتالانتا 3-2 في الدوري الإيطالي، بعد انتصاره على سالزبورج 4-0 في الدوري الأوروبي. وتشمل هذه الفترة أيضًا تعادله 1-1 مع ساسولو وفوزه 3-0 على ليتشي، فيما جاءت هزيمته الوحيدة أمام بنفيكا 2-0 في أوروبا. وسجل فريق أموريم عشرة أهداف واستقبل خمسة في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

بورنموثتعادلميلان
0
0
1
وديات الأندية
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
انتهت
1الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/1

التقى الناديان مرة واحدة فقط في سجل المواجهات المباشرة، خلال مباراة ودية للأندية في سبتمبر 2016، فاز فيها ميلان 2-1 على ملعب فيتاليتي. ومع وجود مواجهة واحدة فقط مسجلة بينهما، لا يتوفر تاريخ طويل للمقارنة، ومن شأن لقاء الدوري الأوروبي هذا أن يحدد ملامح أي منافسة مستقبلية بين الفريقين.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
220071+66
ف
ف
2
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
220060+66
ف
ف
3
بنفيكابنفيكابنفيكا
220061+56
ف
ف
4
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
220073+46
ف
ف
5
بورنموثبورنموثبورنموث
220051+46
ف
ف
6
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياأومونيا
220040+46
ف
ف
7
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
220052+36
ف
ف
8
ليونليونليون
220053+26
ف
ف
9
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
220031+26
ف
ف
10
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
220031+26
ف
ف
11
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
211052+34
ت
ف
12
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
211041+34
ت
ف
13
رينرينرين
211021+14
ف
ت
14
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
211010+14
ف
ت
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
210163+33
خ
ف
16
ميلانميلانميلان
210142+23
ف
خ
17
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكياجيلونيا
210143+13
ف
خ
18
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
210132+13
خ
ف
19
تورينسيتورينسيتورينسي
21013303
خ
ف
20
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
21012203
ف
خ
21
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
210114-33
خ
ف
22
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
201123-11
ت
خ
22
ليلسترومليلسترومليلستروم
201123-11
ت
خ
24
هابويل بئر سبعهابويل بئر سبعهابويل بئر السبع
201112-11
خ
ت
24
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
201112-11
ت
خ
26
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
201103-31
خ
ت
27
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
201116-51
ت
خ
28
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
200213-20
خ
خ
28
أندرلختأندرلختأندرلخت
200213-20
خ
خ
30
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
200225-30
خ
خ
31
مارسيليامارسيليامارسيليا
200215-40
خ
خ
31
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
200215-40
خ
خ
33
سيلتيكسيلتيكسلتيك
200227-50
خ
خ
33
أرارات أرمينياأرارات أرمينياأرارات
200227-50
خ
خ
35
تساليهتساليهتساليه
200205-50
خ
خ
36
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
200208-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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