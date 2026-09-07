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دوري أبطال أوروبا
team-logoبورتو
دو دراجاو
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معاينة مباراة بورتو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
بورتو
مانشستر سيتي
إرلينج هالاند
إنزو فرنانديز
إينزو ماريسكا

معاينة شاملة لمباراة بورتو ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. نتحدث عن التكتيكات، وأخبار الفريق، والانتقالات، والمستوى، والمزيد.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
دو دراجاو

تنطلق مباراة بورتو ومانشستر سيتي يوم 8 سبتمبر 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

معاينة المباراة

تنطلق مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بمواجهة يستضيف فيها بورتو، بطل 2004، مانشستر سيتي، بطل 2023، في بورتو. وحقق الناديان بداية مثالية بنسبة 100% في مشواريهما المحليين.

مواجهة أوروبية بين فريقين في قمة المستوى

يبدأ بورتو مشاركته الـ28 في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي برتغالي، وسط آمال متجددة دائمًا. واستهل الفريق موسمه المحلي بأفضل صورة ممكنة، وكان آخر انتصاراته على موريرينسي مساء الجمعة. ويخوض فرانشيسكو فاريولي أول مباراة له مدربًا في دوري الأبطال. ولم يخسر بورتو على أرضه خلال هذا العام الميلادي حتى الآن، كما تلقى هزيمة واحدة فقط في آخر 14 مباراة أوروبية على أرضه، محققًا 10 انتصارات و3 تعادلات.

FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEGetty Images

وحقق سيتي أيضًا بداية مثالية بانتصارات كاملة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز على كوفنتري 1-0 يوم السبت بفضل هدف جديد من إرلينغ هالاند، هو الهدف رقم 300 في مسيرته. وبشكل لافت، خسر مانشستر سيتي 9 من آخر 17 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، مقابل 6 انتصارات وتعادلين. وستكون هذه أول حملة للفريق في دوري الأبطال من دون بيب غوارديولا على مقاعد البدلاء منذ موسم 2015-16، وهو أمر سيحتاج البعض إلى بعض الوقت للاعتياد عليه.

marescaGetty Images

أبرز الإحصائيات

  • سجل بورتو هدفين أو أكثر في مباراة واحدة فقط من آخر 16 مواجهة له أمام فرق إنجليزية. 
  • شهدت 13 من آخر 15 مباراة خارج أرضه لسيتي في دوري أبطال أوروبا أكثر من 2.5 هدف.
  • ساهم أندريه سيلفا لاعب بورتو في ستة أهداف خلال ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا، بواقع 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين، خلال فترته الأولى مع النادي.
  • يفصل إرلينغ هالاند هدفان فقط عن الرقم القياسي التاريخي لسيرخيو أغويرو مع سيتي في دوري أبطال أوروبا، والبالغ 36 هدفًا.
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

التشكيلتان المحتملتان

بورتو (433): د. كوستا؛ أ. كوستا، بيريز، كيويور، مورا؛ فوفانا، روزاريو، فيغا؛ غوميز، سيلفا، بيبي.

سيتي (4231): دوناروما؛ نونيز، غويهي، دياز، آيت-نوري؛ أندرسون، بوعادي؛ سيمنيو، شرقي، فودين؛ هالاند.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة بورتو ضد مانشستر سيتي

4-3-3
بورتو crest
بورتو
بورتو
التشكيل
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-1-4-1
99ديوجو كوستا4جاكوب كيويور74فرانسيسكو مورا20ألبرتو كوستا18نوهان بيريز13بابلو روزاريو8فيكتور فروهولدت10جابرييل فيجا11بيبي19أندريه سيلفا7W. Gomes1جيانلويجي دوناروما3روبن دياش45عبد القادر خوسانوف24يوشكو جفارديول6مارك جويهي7إليمان نداي5إليوت أندرسون42أنطوان سيمينيو10ريان شرقي17إنزو فرنانديز9إرلينج هالاند
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-3-3
بورتو

التشكيلة الأساسية

مانشستر سيتي

المدرب

  • فرانشيسكو فاريولي
  • إينزو ماريسكا

يقود فرانشيسكو فاريولي فريق بورتو، لكن لا تتوفر حاليًا أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات في صفوف أصحاب الأرض. كما لم يتم الإعلان عن أي تشكيلة أساسية محتملة حتى هذه المرحلة.

يتولى إنزو ماريسكا قيادة مانشستر سيتي في هذه الرحلة إلى البرتغال، لكن الفريق الضيف أيضًا لم يؤكد بعد تفاصيل الإصابات أو الإيقافات، كما لم يتم نشر أي تشكيلة متوقعة. وستتم إضافة المزيد من التحديثات الخاصة بأخبار الفريقين مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

المستوى

بورتو

بورتو - المستوى

ALV
ف2-0
RA
ف0-2
ARO
ف2-0
VIS
ف0-3
MOR
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
مان سيتي

مان سيتي - المستوى

أتلتيكو مدريد
ف3-1
آرسنال
خ3-0
بورنموث
ف2-1
بالاس
ف1-4
كوفنتري
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

يدخل بورتو هذه المباراة بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، محققًا أربعة انتصارات في الدوري البرتغالي وانتصارًا واحدًا في السوبر. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على أكاديميكو فيسيو بنتيجة 3-0، كما تغلب أيضًا على أروكا 2-0 وريو آفي 2-0 في مباريات سابقة بالدوري. وسجل بورتو ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس من دون أن يستقبل أي هدف، وهي سلسلة تؤكد الصلابة الدفاعية التي بناها فاريولي في هذا الفريق.

فاز مانشستر سيتي في أربع من آخر خمس مباريات له، وكانت هزيمته الوحيدة أمام أرسنال في درع المجتمع، عندما خسر 3-0. ومنذ ذلك الحين، عاد فريق ماريسكا إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على بورنموث 2-1 قبل انتصار 4-1 خارج أرضه على كريستال بالاس. وخلال آخر خمس مباريات، سجل سيتي 10 أهداف واستقبلت شباكه خمسة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

بورتوتعادلمانشستر سيتي
0
1
3
دوري أبطال أوروبا
بورتو badge
بورتو
بورتو
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
3
بورتو badge
بورتو
بورتو
1
انتهت
الدوري الأوروبي
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
4
بورتو badge
بورتو
بورتو
0
انتهت
الدوري الأوروبي
بورتو badge
بورتو
بورتو
1
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
انتهت
2الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في ديسمبر 2020، عندما انتهت مباراة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو بالتعادل 0-0. وفي وقت سابق من الحملة نفسها، فاز مانشستر سيتي 3-1 على أرضه في أكتوبر 2020. كما التقى الفريقان أيضًا في الدوري الأوروبي موسم 2011-12، وفاز سيتي في مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة 2-1 في بورتو و4-0 على أرضه. وعلى مدار المواجهات الأربع المسجلة، فاز مانشستر سيتي ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة، مسجلًا 10 أهداف مقابل هدفين لبورتو.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
00000000
1
فينوردفينوردفينورد
00000000
1
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
00000000
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
00000000
1
روماروماروما
00000000
1
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
00000000
1
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
00000000
1
إنترإنترإنتر
00000000
1
لانسلانسلانس
00000000
1
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
1
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
00000000
1
بورتوبورتوبورتو
00000000
1
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
1
كوموكوموكومو
00000000
1
فياريالفياريالفياريال
00000000
1
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
00000000
1
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
00000000
1
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
00000000
1
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
00000000
1
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
00000000
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
00000000
1
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
00000000
1
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
00000000
1
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
1
ليلليلليل
00000000
1
لاسكلاسكLAS
00000000
1
ليفربولليفربولليفربول
00000000
1
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
00000000
1
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
00000000
1
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
00000000
1
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
00000000
1
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
00000000
1
صباحصباحSAB
00000000
1
نابولينابولينابولي
00000000
1
فايكينجفايكينجVIK
00000000
التأهل إلى دور الـ 16

في دوري أبطال أوروبا، يحتل كل من بورتو ومانشستر سيتي حاليًا المركز الأول في الترتيب.

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