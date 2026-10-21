معاينة مباراة بشكتاش وكريستال بالاس في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

الدوري الأوروبي - الجولة 3 22 أكتوبر 2026 - 15:00 توبراش

تنطلق مباراة بشكتاش وكريستال بالاس في 22 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة والساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

بشكتاش يسعى لمواصلة بدايته المثالية

يُعد العملاق التركي بشكتاش واحدًا من 10 فرق حققت العلامة الكاملة بانتصارين من مباراتين في مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي حتى الآن. وفي أحدث مبارياته، فاز 3-2 على هوفنهايم في مواجهة مثيرة. لكنه خسر مباراته الأخيرة في الدوري التركي أمام طرابزون سبور بنتيجة 2-0، وسجل أسطورة ليفربول مو صلاح الهدف الذي حسم النتيجة. ومع ذلك، كان بشكتاش قد فاز بست من مبارياته السبع السابقة في جميع المسابقات، ويبدو في حالة جيدة عمومًا.

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كريستال بالاس يسعى لتجاوز آثار هزيمته قبل السفر إلى تركيا

يتعرض بيير ساج، مدرب كريستال بالاس، للضغط بالفعل بعد الهزيمة الثقيلة 5-0 أمام برايتون. ولم يقد المدرب الفرنسي الفريق سوى في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حقق خلالها انتصارين فقط، ما يعني أن كريستال بالاس يقبع في المركز الرابع عشر. وبدأ مشواره في الدوري الأوروبي بفوز عريض 4-0 على ليخ بوزنان، لكنه خسر 3-2 أمام ليون في مباراته الأخيرة.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

شهدت سبع من آخر ثماني مباريات لبشكتاش تسجيل أكثر من 2.5 هدف.

شهدت ثماني من آخر تسع مباريات لكريستال بالاس تسجيل أكثر من 2.5 هدف.

غاب قائد بشكتاش أوركون كوكجو عن الهزيمة 2-0 أمام طرابزون سبور بسبب إصابة. ولا يعاني كريستال بالاس من أي إصابات.

أخبار الفريقين والقائمتان

يتولى فينتشنزو إيتاليانو تدريب بشكتاش، لكن لا تتوفر في هذه المرحلة تشكيلة مؤكدة أو معلومات عن الإصابات والإيقافات. وستُضاف المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود بيير ساج كريستال بالاس، لكن لم تُقدَّم حتى الآن، بالمثل، تفاصيل مؤكدة عن القائمة أو الإصابات أو الإيقافات. وسترد المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب المباراة.

المستوى الأخير

يدخل بشكتاش هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-0 أمام طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز، وإن كان قد قدم أداءً جيدًا في المسابقة الأوروبية خلال تلك السلسلة، بفوزه 4-1 على مارسيليا على أرضه و2-3 على هوفنهايم خارج أرضه. وأظهر الفريق التركي قدرته على المنافسة أوروبيًا، حتى وإن تذبذب مستواه محليًا.

حقق كريستال بالاس فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت مباراته الأخيرة خسارة 5-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 3-2 أمام ليون في الدوري الأوروبي في الأسبوع السابق. وجاء انتصار بالاس الوحيد خلال تلك السلسلة على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت السلسلة أيضًا تعادلًا 0-0 مع ليدز يونايتد.

سجل المواجهات المباشرة

لم تُقدَّم بيانات عن المواجهات المباشرة بين بشكتاش وكريستال بالاس لهذه المباراة، لذا لا يمكن الاستناد إلى سجل سابق بين الناديين في الوقت الحالي.

الترتيب

يحتل بشكتاش حاليًا المركز الرابع في الدوري الأوروبي، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر، وهو فارق في الترتيب يزيد حاجة بالاس إلى حصد النقاط في إسطنبول.