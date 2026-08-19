الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 12:30 جي تك كوميونيتي

تنطلق مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير يوم 22 أغسطس 2026 في الساعة 12:30 بتوقيت EST و17:30 بتوقيت GMT.

برينتفورد يطمح إلى خطوة إضافية

فارق الأهداف وحده حرم النحل من التأهل إلى أوروبا في مايو، لكن النادي قام ببعض التحركات الجيدة في سوق الانتقالات. وأنفق أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، محطمًا رقمه القياسي في الانتقالات من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الدولي المالي مامادو سانجاري من لانس، كما أضاف أيضًا الثنائي صاحب الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز كالوم ويلسون وجايدون أنتوني لتعزيز خياراته الهجومية.

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تياغو عنصر حاسم

هل يستطيع النجم البرازيلي إيغور تياغو تكرار بطولاته من الموسم الماضي؟ لقد فعل ما يكفي ليحجز مكانًا مع البرازيل في كأس العالم، لكنه سجل هدفًا واحدًا في آخر ست مباريات لفريقه، ما يُظهر أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد يكون متقلب المستوى. ومع ذلك، فإن حصيلته البالغة 22 هدفًا لم يتفوق عليها سوى إرلينج هالاند الذي سجل 27 هدفًا.

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الصفقة البارزة سانجاري يصل لإضافة قوة إلى وسط النحل

عندما اقترب لانس من حرمان باريس سان جيرمان من لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، كان مامادو سانجاري عنصرًا محوريًا. وخسر خط وسط برينتفورد جوردان هندرسون وكريستيان نورغارد خلال الموسمين الماضيين، رغم أن سانجاري سيقدم نقاط قوة مختلفة. وأظهرت إحصاءات Opta من الموسم الماضي أن إليوت أندرسون وإكسيكييل بالاسيوس لاعب باير ليفركوزن فقط كانا يتفوقان عليه في متوسط استعادة الاستحواذ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. وقال المدرب أندروز إنه متحمس لوصوله، موضحًا أنه يمنح الفريق شيئًا لم يكن يمتلكه من قبل.

الاعتماد على الكرات الثابتة

سجل برينتفورد 10 أهداف من الكرات الثابتة الموسم الماضي، وهو أقل عدد له بالتساوي في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يملك سوى ثلاثة فرق فقط في المسابقة سجلًا أسوأ. ومع ذلك، لم يكن أي نادٍ في المسابقة أكثر اعتمادًا على الركلات الحرة والركنيات ورميات التماس لصناعة التسديدات. وجاءت 41.2% من تسديداته من مواقف الكرات الثابتة، ولم تتفوق على هذا الرقم في هذا المؤشر عبر الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى سوى أرقام يونيون برلين وخيتافي.

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توتنهام المنفق بقوة يريد نسيان موسم 2025-26 الرهيب

جميع الصفقات الست البارزة قدمت انطباعات جيدة في فترة الإعداد للموسم لدى توتنهام، الذي نجا بصعوبة من الهبوط المخيف في الموسم الماضي. ويُعد الثنائي الجديد في الوسط، ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز، مقابل 185 مليون جنيه إسترليني، من أبرز التعاقدات، وكذلك المدافعان ماركوس سينيسي ويان بول فان هيكي. وقد تكون هناك حاجة إليهم في الجولة الافتتاحية، بعدما لم يخض المدافع البارز ميكي فان دي فين ولو ثانية واحدة في فترة الإعداد للموسم. كما غاب بيدرو بورو ومحمد كودوس وديستني أودوجي أيضًا عن فترة الإعداد، ما يعني أن الظهير الأيسر الجديد آندي روبرتسون ينبغي أن يبدأ المباراة. وقد يكون أرشي غراي، البالغ من العمر 20 عامًا، في طريقه للبدء كظهير أيمن. وتولى هذا الشاب متعدد الأدوار شارة قيادة النادي في فترة الإعداد للموسم بعد انتقال كريستيان روميرو إلى أتلتيكو مدريد.

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التشكيلتان المتوقعان

برينتفورد (433): كيليهر؛ كايودي، آير، كولينز، لويس-بوتر؛ يانلت، سانجاري، يينسن؛ واتارا، تياغو، شاده.

توتنهام (4231): كينسكي؛ غراي، فان هيكي، سينيسي، روبرتسون؛ تونالي، بيرغفال؛ مور، غالاغر، تيل؛ ريتشارليسون.

أخبار الفريقين والقوائم

سيفتقد كيث أندروز الثنائي ييهور يارموليك وسيب فان دن بيرغ بسبب الإصابة بينما يستعد برينتفورد للمباراة الافتتاحية. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة، ومن المنتظر ورود مزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يصل توتنهام بقائمة إصابات طويلة ستختبر عمق تشكيلة دي زيربي منذ البداية. ويغيب كل من ويلسون أودوبيرت، وتشافي سيمونز، وديان كولوسيفسكي، وكريستيان روميرو، وغولييلمو فيكاريو، وميكي فان دي فين، وماتيوس فرنانديز، وجيمس ماديسون، ودومينيك سولانكي. ولم يتم تقديم تشكيلة محتملة، وقد يغير نشاط النادي المستمر في سوق الانتقالات الصورة قبل انطلاق المباراة.

النتائج

تُظهر آخر خمس نتائج لبرينتفورد تحقيق انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 4-2 على رين في مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم، بينما انتهت آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي بالتعادل 1-1 مع ليفربول. كما تعادل النحل 2-2 مع كريستال بالاس قبل أن يخسر 3-0 أمام مانشستر سيتي، ثم حقق فوزًا 3-0 على وست هام. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الفريق تسعة أهداف واستقبل سبعة.

تُظهر آخر خمس نتائج لتوتنهام أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا، رغم أن هذا السجل يستند تقريبًا بالكامل إلى مباريات ودية في فترة الإعداد للموسم. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 مع خيتافي، بينما فاز قبل ذلك على تشيلسي 2-1 في مباراة ودية. كما حقق توتنهام انتصارات على سيدني إف سي وأوكلاند إف سي وميلتون كينز دونز خلال برنامجه التحضيري. ويجعل غياب المباريات التنافسية من الصعب تقييم مستواه قبل افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 0-0 على ملعب جي تيك كوميونيتي في يناير 2026. وفاز توتنهام في مباراة الدور الأول على أرضه بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز توتنهام في ثلاث مباريات، ولم يحقق برينتفورد أي فوز، وانتهت مباراتان بالتعادل، مع تسجيل توتنهام 10 أهداف مقابل ثلاثة لبرينتفورد خلال تلك السلسلة.