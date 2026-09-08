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الدوري الفرنسي
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معاينة مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

بريست ضد باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
القنوات الناقلة
بريست
باريس سان جيرمان

معاينة شاملة لمباراة ستاد بريستوا 29 ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي. نستعرض نتائج الجولة الثالثة، والمستوى الأخير، وأبرز القصص قبل هذه المواجهة مساء الأحد على ملعب فرانسيس لو بليه.

بريست ضد باريس سان جيرمان: تفاصيل المباراة

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الدوري الفرنسي - الجولة 4
Stade Francis le Ble

تنطلق مباراة ستاد بريستوا 29 وباريس سان جيرمان يوم 13 سبتمبر 2026 في الساعة 18:45 بتوقيت GMT (2:45 مساءً بتوقيت EST / 19:45 بتوقيت BST / 20:45 بتوقيت SAST).

المضيف الذي لم يخسر يستقبل البطل

يستضيف ستاد بريستوا 29 فريق باريس سان جيرمان على ملعب فرانسيس-لو بلي ضمن الجولة الرابعة من موسم 2026/27 في الدوري الفرنسي. وبعد تحقيقه أول انتصار له هذا الموسم، يطمح بريست للحفاظ على سجله المحلي الخالي من الهزائم أمام جماهيره. أما باريس سان جيرمان، فتمنحه الرحلة إلى بريتاني فرصة فورية لاستعادة التوازن بعد تعثر، قبل أن تبدأ التزاماته في دوري أبطال أوروبا بشكل كامل.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-BRESTGetty Images

ثنائية دومبيا تقود بريست لإسقاط لوهافر

يدخل ستاد بريستوا 29 مباراة الأحد بكثير من الثقة بعد فوزه خارج أرضه 2-1 على لوهافر في الجولة الثالثة (5 سبتمبر). وكان لاعب الوسط كاموري دومبيا نجم بريست، إذ افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف التقدم في الدقيقة 51. وتُبنى هذه النتيجة على تعادلين متتاليين بنتيجة 2-2 أمام لو مان وتولوز، ليرفع بريست رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات في الدوري.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images

عودة موناكو تفسد ليلة باريس سان جيرمان في بارك دي برانس

يتجه باريس سان جيرمان غربًا بحثًا عن إعادة ضبط المسار بعد خسارته على أرضه 2-1 أمام موناكو في الجولة الثالثة (4 سبتمبر). ومنح ماركينيوس باريس سان جيرمان أفضلية 1-0 في نهاية الشوط الأول بهدف في الدقيقة 31، لكن موناكو انتفض في الشوط الثاني عبر هدفي Flávio Nazinho وStanis Idumbo ليحصد النقاط الثلاث كاملة. وبعد تعادلين متتاليين أمام ستاد رين 2-2 وليل 2-2 في بداية المشوار، يملك فريق لويس إنريكي نقطتين فقط ويبحث عن فوزه الأول في الدوري.

اختبار عالي الضغط في بريتاني

تاريخيًا، امتلك باريس سان جيرمان الأفضلية في هذه المواجهة، لكن تمركز بريست المنظم في الكتلة المتوسطة وانضباطه في التحولات يشكلان عقبة حقيقية. وسيسعى بريست إلى تغذية كاموري دومبيا ولودوفيك أجورك بالكرات في الهجمات المرتدة، بينما يعتمد باريس سان جيرمان على فيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا للتحكم في إيقاع العمق وفتح دفاع بريست. ومع وجود زخم مهم في بداية الموسم على المحك، تعد مواجهة الأحد بكثافة عالية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة بريست ضد باريس سان جيرمان

المدرب

  • جوليان لاشور

يدخل بريست المباراة في غياب بريندان شاردونيه، ومامادي ديامبو، وكيني لالا بسبب الإصابة، بينما لا يواجه جوليان لاشوير أي حالات إيقاف. ولم يتم تأكيد أي تشكيل متوقع، ومن المنتظر ورود المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

لا توجد أي إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات تشكيلة باريس سان جيرمان الحالية. ويملك لويس إنريكي جميع عناصره المتاحة، رغم أن خياراته في التشكيل تعرضت للتدقيق في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك قرار إبقاء عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء في خسارة موناكو.

الحالة الفنية

بريست

بريست - المستوى

فينيزيا
ت2-2
فورست
خ2-0
لومان
ت2-2
تولوز
ت2-2
لوهافر
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

أستون فيلا
ف2-1
لانس
خ1-0
رين
ت2-2
ليل
ت2-2
موناكو
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

حقق بريست فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا سبعة. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على لوهافر في الدوري الفرنسي، كما تعادل 2-2 مع كل من تولوز ولو مان في مباريات سابقة بالدوري. أما الهزيمة الوحيدة في تلك السلسلة فجاءت أمام نوتنجهام فورست في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم بنتيجة 2-0.

أما آخر خمس مباريات لباريس سان جيرمان فترسم صورة أكثر اضطرابًا: فوز واحد، وتعادلان، وهزيمتان. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه 2-1 أمام موناكو في الدوري الفرنسي. كما خسر 1-0 أمام لانس في كأس السوبر، رغم أنه استهل هذه السلسلة بفوز 2-1 على أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي. ويكتمل هذا التسلسل بتعادلين أمام ليل ورين في الدوري الفرنسي، بما يعكس فريقًا لم يجد بعد ثبات مستواه محليًا.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

بريستتعادلباريس سان جيرمان
0
0
5
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
1
بريست badge
بريست
بريست
0
انتهت
الدوري الفرنسي
بريست badge
بريست
بريست
0
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
7
بريست badge
بريست
بريست
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
بريست badge
بريست
بريست
0
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
الدوري الفرنسي
بريست badge
بريست
بريست
2
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
5
انتهت
2الأهداف المسجلة19
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

كان آخر لقاء بين الفريقين قد انتهى بفوز باريس سان جيرمان 1-0 في بارك دي برانس ضمن الدوري الفرنسي يوم 10 مايو 2026. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، فاز باريس سان جيرمان في المباريات الخمس كلها، بما في ذلك انتصاران في دوري أبطال أوروبا بمجموع 10-0. ولم ينجح بريست في التسجيل أمام باريس سان جيرمان في آخر ثلاث مواجهات بينهما.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
موناكوموناكوموناكو
330051+49
ف
ف
ف
2
باريسباريسباريس
321062+47
ف
ف
ت
3
ليونليونليون
321062+47
ف
ت
ف
4
ليلليلليل
321052+37
ف
ت
ف
5
رينرينرين
321075+27
ف
ف
ت
6
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
320187+16
ف
ف
خ
7
بريستبريستبريست
312065+15
ف
ت
ت
8
لوريانلوريانلوريان
31112204
ف
خ
ت
9
ترواترواتروا
311147-34
خ
ف
ت
10
لانسلانسلانس
310265+13
خ
خ
ف
11
مارسيليامارسيليامارسيليا
310265+13
خ
خ
ف
12
أنجييهأنجييهأنجييه
310245-13
خ
ف
خ
13
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
302156-12
خ
ت
ت
14
لو مانلو مانلومان
302156-12
ت
خ
ت
15
نيسنيسنيس
302114-32
ت
خ
ت
16
لو هافرلو هافرلوهافر
301224-21
خ
ت
خ
17
تولوزتولوزتولوز
301225-31
خ
ت
خ
18
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
3003411-70
خ
خ
خ
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كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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