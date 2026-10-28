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الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoديبورتيفو ألافيس
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معاينة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: البلوجرانا يسعى لإعادة فرض هيمنته أمام ألافيس العنيد

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس

يستقبل برشلونة، المتأثر بخسارته على أرضه بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو عقب خيبة أمل أوروبية، فريق ألافيس العنيد، الذي يصل إلى كتالونيا بمعنويات مرتفعة بعد تسجيله هدف تعادل مثير في الدقيقة 89 أمام مالقة.

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس: تفاصيل المباراة

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الدوري الإسباني - الجولة 11
كامب نو

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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

يستضيف برشلونة ديبورتيفو ألافيس على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدوري الإسباني، ساعيًا إلى الرد فورًا بعد هزيمته الأولى محليًا هذا الموسم.

كان فريق هانسي فليك قد حقق تسعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني قبل أن تمنح ثنائية كيليان مبابي المتأخرة ريال مدريد الفوز 2-1 على الملعب نفسه نهاية الأسبوع الماضي. وقلصت الهزيمة صدارة برشلونة للترتيب إلى ثلاث نقاط، فيما يضغط أتلتيكو مدريد أيضًا من المركز الثاني.

تحدث فليك بصراحة بعد الهزيمة في الكلاسيكو، مشيرًا إلى افتقار فريقه للانتعاش بوصفه السبب الرئيسي لعدم تحقيق النتيجة المرجوة. كما أكد المدرب الألماني أن الإصابات تمثل أكبر مخاوفه قبل هذه المباراة، في ظل محدودية الخيارات الدفاعية المتاحة للفريق.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

يحل ألافيس ضيفًا على كامب نو وهو يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني، بعدما عانى من تذبذب النتائج في الأسابيع الأخيرة. ولم يفز فريق كيكي سانشيز فلوريس إلا في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات له في الدوري، وسيحتاج إلى تنظيم جيد للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة.

أما بالنسبة لبرشلونة، فالأولوية واضحة: العودة إلى الانتصارات أمام جماهيره والحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.

المواجهة الأبرز: لامين يامال ضد يوسف إنريكيز لخديم

مهارة هجومية لافتة على الجناح: يظل لامين يامال صانع اللعب الهجومي الأول في برشلونة، بقدرته على اختراق الدفاعات المتكتلة بالتمريرات العرضية الأرضية الحاسمة والمراوغات الفردية من الجهة اليمنى.

التصدي على الجبهة الباسكية: يواجه الظهير الأيسر يوسف إنريكيز لخديم، الذي أدى دورًا مهمًا بعد مشاركته من مقاعد البدلاء في تغيير مسار اللعب أمام مالاجا، أصعب مهمة دفاعية في الدوري. وسيكون تمركزه وتوقيت تدخلاته حاسمين لمنع يامال من عزل قلبي الدفاع.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

المدرب

  • هانسي فليك

يخوض برشلونة هذه المباراة في غياب روني باردغجي وجول كوندي وداني أولمو وتشافي إسبارت بسبب الإصابة. وتعرض تشافي إسبارت للإصابة خلال الهزيمة في الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي، ما زاد الضغط على الخط الدفاعي الذي يعاني أصلًا من الغيابات. وأكد فليك عودة فرينكي دي يونج إلى التدريبات وجاهزيته للمشاركة، ما يمنح خط الوسط دفعة مرحبًا بها. وستُضاف مستجدات أخرى بشأن الفريق مع اقتراب انطلاق المباراة.

يفتقد ألافيس فاكوندو جارسيس وميكيل رودريجيز بسبب الإصابة قبل رحلته إلى برشلونة. وسيحتاج سانشيز فلوريس إلى التعامل بحذر مع تشكيلته، ومن المنتظر صدور مزيد من المستجدات بشأن جاهزية اللاعبين قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

برشلونة

برشلونة - المستوى

خيتافي
ف3-0
جلطة سراي
ف1-4
بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
ريال مدريد
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
15/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ألافيس

ألافيس - المستوى

فالنسيا
خ0-1
أتلتيك بيلباو
ت0-0
أتلتيكو مدريد
خ1-2
سيلتا فيجو
خ2-1
مالاجا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
3/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

يدخل برشلونة هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، والتي أنهت سلسلة من تسعة انتصارات متتالية في المسابقة. وقبل ذلك، خسر 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لكنه كان قد تغلب على ريال بيتيس 5-2 وجلطة سراي 4-1 قبل هاتين الهزيمتين. وسجل برشلونة 14 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال المباريات الخمس.

تعادل ألافيس مرة واحدة، وفاز مرة، وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 على أرضه أمام مالاجا، فيما خسر 2-1 أمام سيلتا فيجو في المباراة التي سبقتها. ولم يسجل سوى هدفين في آخر ثلاث مباريات، ما يعكس تذبذب مستواه الهجومي.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

برشلونةتعادلديبورتيفو ألافيس
4
0
1
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
0
انتهت
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
10الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز ألافيس 1-0 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبلها، فاز برشلونة 3-1 على أرضه في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برشلونة ثلاث مرات وألافيس مرتين، وسجل برشلونة 10 أهداف في المجمل واستقبل ثلاثة.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
109014011+2927
خ
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
10811208+1225
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
108022510+1524
ف
ف
ف
خ
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
106221614+220
ت
خ
ف
ت
ف
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
106131918+119
ف
ف
ف
ف
خ
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
105231616017
ف
خ
ت
خ
ف
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
103341411+312
ت
خ
خ
ت
خ
8
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
9333129+312
ف
خ
ت
ت
ت
9
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
10262107+312
ت
ف
ت
ف
ت
10
فياريالفياريالفياريال
103341514+112
ف
ت
خ
ف
ف
11
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
102531313011
خ
ت
خ
ت
خ
12
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
103251020-1011
خ
ف
خ
ت
خ
13
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
103251526-1111
ف
خ
ت
خ
خ
14
ليفانتيليفانتيليفانتي
102441619-310
خ
ف
ت
ت
خ
15
إلتشيإلتشيإلتشي
102441417-310
ف
ت
ت
ف
خ
16
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
92341220-89
خ
ت
ت
ف
خ
17
خيتافيخيتافيخيتافي
10235515-109
خ
ت
خ
ف
خ
18
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
102261214-28
خ
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
10136717-106
خ
ت
ت
خ
ف
20
مالاجامالاجامالاجا
10055719-125
ت
خ
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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