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دوري أبطال أوروبا
team-logoبرشلونة
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معاينة مباراة برشلونة ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

برشلونة ضد فينورد
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
برشلونة
فينورد

معاينة شاملة لمباراة برشلونة ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا. نستعرض نتائج الدوري المحلي في عطلة نهاية الأسبوع، والفورمة الأخيرة، وأبرز القصص قبل مواجهة مساء الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة ضد فينورد: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
كامب نو

تنطلق مباراة برشلونة وفينورد يوم 9 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش (12:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

انطلاق المشوار الأوروبي من كتالونيا

يعود برشلونة إلى ملعبه لاستضافة الفريق الهولندي فينورد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في افتتاح مشواره في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. وبعد بداية مثالية تمامًا لموسمه المحلي، يسعى فريق هانسي فليك إلى فرض هيمنته مبكرًا على الساحة الأوروبية وحماية أرضه. أما بالنسبة إلى فينورد، فإن الرحلة الصعبة إلى برشلونة تمثل اختبارًا فوريًا لقدراته الأوروبية، بينما يتطلع إلى البناء على نتيجة محلية مشجعة حققها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

اكتساح برشلونة المستلهم من يامال في ميستايا

يدخل برشلونة مواجهة مساء الأربعاء بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما سحق فالنسيا 5-0 خارج أرضه على ملعب ميستايا في الدوري الإسباني خلال الجولة الرابعة، يوم 6 سبتمبر. وافتتح لامين يامال التسجيل في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف الهدف الثاني في وقت متأخر، فيما سجل كل من فيرمين لوبيز ورافينيا وبيدري أيضًا. وأبقى هذا الانتصار الكبير برشلونة بالعلامة الكاملة في الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مع 14 هدفًا مذهلًا، ما يبرز قوته الهجومية الفتاكة تحت قيادة فليك.

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اندفاعة روتردامرز في الشوط الثاني أمام نايميخن

يسافر فينورد إلى إسبانيا بثقة كبيرة بعد فوزه القوي 3-1 خارج ملعبه على NEC نايميخن في الدوري الهولندي خلال الجولة الخامسة، يوم 5 سبتمبر. وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، كسر Gjivai Zechiël حالة التعادل في الدقيقة 52، قبل أن يضيف لوتشيانو فالينتي وجيراينو شاكين هدفين في الشوط الثاني ليحسما المباراة. وأنهت هذه النتيجة سلسلة من تعادلين متتاليين محليًا، ومنحت فريق جيوفاني فان برونكهورست الإيقاع الهجومي الذي كان في أمسّ الحاجة إليه قبل خوض المنافسات الأوروبية.

ألعاب نارية هجومية تحت أضواء كتالونيا

يفضل الفريقان كرة قدم هجومية ومبادِرة، لكن برشلونة يمتلك أفضلية واضحة من حيث الجودة الفردية وأجواء اللعب على أرضه. وسيشكل الخط الأمامي المتوهج لبرشلونة بقيادة لامين يامال ورافينيا ضغطًا هائلًا على خط دفاع فينورد الذي يقوده تسويوشي واتانابي وجيريميا سانت جوست. ومع وجود نقاط مهمة على المحك في مرحلة الدوري الموسعة من دوري أبطال أوروبا، تعد مواجهة الأربعاء الافتتاحية بإيقاع مرتفع وكرة هجومية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد فينورد

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برشلونة
برشلونة
التشكيل
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فينورد
فينورد
فينورد crest
فينورد
فينورد

المدرب

  • هانسي فليك

يتولى هانس-ديتر فليك تدريب برشلونة، لكن لا تتوافر حاليًا أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات لدى صاحب الأرض، كما لم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المتوقعة. ويدخل فينورد المباراة تحت قيادة جيوفاني فان برونكهورست، فيما لا تزال صورة الجاهزية البدنية للفريق الضيف غير واضحة بالقدر نفسه في هذه المرحلة. وستُضاف هنا أخبار الفريقين كاملة قبل انطلاق المباراة مع توافر المعلومات المؤكدة.

الحالة

برشلونة

برشلونة - المستوى

الأهلي
ف2-1
إلتشي
ف0-5
أتلتيك بيلباو
ف2-0
فاييكانو
ف5-2
فالنسيا
ف0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
19/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فينورد

فينورد - المستوى

SPA
ف0-1
جو أهيد إيجلز
ت2-2
CAM
ف2-5
HAA
ت2-2
NEC
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

يصل برشلونة وهو في حالة رائعة، بعدما فاز في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكان فريق فليك غزير التهديف بشكل خاص في الدوري الإسباني، إذ تغلب على رايو فاييكانو 5-2 في آخر مبارياته واكتسح إلتشي 5-0 في وقت سابق من أغسطس. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل برشلونة 14 هدفًا واستقبل ثلاثة فقط، وهي سلسلة تتضمن مباراتين متتاليتين بشباك نظيفة أمام أتلتيك بيلباو وإلتشي.

أما سجل فينورد مؤخرًا فكان أكثر تذبذبًا. فقد حصد فريق فان برونكهورست ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات، وكانت آخر نتائجه تعادلًا 2-2 أمام ADO دن هاغ في الدوري الهولندي. وكانت أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 5-2 خارج أرضه على كامبور، لكن تعادلين في آخر ثلاث مباريات له في الدوري يشيران إلى بعض الهشاشة قبل الدخول في المنافسة الأوروبية.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوافر أي بيانات عن المواجهات المباشرة بين برشلونة وفينورد في السجلات المقدمة. وسيتم تحديث معلومات اللقاءات السابقة عند توافر بيانات مؤكدة.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
00000000
1
فينوردفينوردفينورد
00000000
1
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
00000000
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
00000000
1
روماروماروما
00000000
1
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
00000000
1
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
00000000
1
إنترإنترإنتر
00000000
1
لانسلانسلانس
00000000
1
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
1
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
00000000
1
بورتوبورتوبورتو
00000000
1
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
1
كوموكوموكومو
00000000
1
فياريالفياريالفياريال
00000000
1
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
00000000
1
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
00000000
1
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
00000000
1
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
00000000
1
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
00000000
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
00000000
1
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
00000000
1
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
00000000
1
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
1
ليلليلليل
00000000
1
لاسكلاسكLAS
00000000
1
ليفربولليفربولليفربول
00000000
1
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
00000000
1
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
00000000
1
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
00000000
1
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
00000000
1
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
00000000
1
صباحصباحSAB
00000000
1
نابولينابولينابولي
00000000
1
فايكينجفايكينجVIK
00000000
التأهل إلى دور الـ 16

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