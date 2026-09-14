معاينة مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

برشلونة ضد راسينغ سانتاندير: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 15:30 كامب نو

تنطلق مباراة برشلونة وريال راسينغ كلوب يوم 16 سبتمبر 2026 عند الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش (15:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

متصدر الدوري يستضيف سانتاندير المنتشي

يعود برشلونة إلى ملعبه لاستضافة ريال راسينغ كلوب الصاعد حديثًا إلى سبوتيفاي كامب نو، ضمن الجولة السادسة من موسم 2026-27 في الدوري الإسباني. وبعد انتصارين متتاليين محليًا وأوروبيًا، يسعى فريق هانزي فليك إلى تمديد سجله المثالي في الليغا في صدارة الترتيب. أما راسينغ سانتاندير، فيخوض رحلته إلى كتالونيا بعد فوز شاق في عطلة نهاية الأسبوع، في اختبار نهائي لقدراته في دوري الأضواء.

Getty Images

عرض بأربعة أهداف لبرشلونة أمام ليفانتي

يدخل برشلونة مواجهة مساء الأربعاء وهو في حالة هجومية فتاكة، بعدما حقق فوزًا خارج أرضه بنتيجة 4-2 على ليفانتي في الجولة الخامسة (13 سبتمبر). ووضع تشافي إسبارت النغمة مبكرًا قبل أن يسجل لامين يامال هدفين، الأول في الدقيقة 19 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 48. وأضاف كريم أديمي الهدف الرابع المتأخر في الوقت بدل الضائع، ليضمن حفاظ برشلونة على العلامة الكاملة من أول خمس مباريات له في الدوري.

Getty Images

ثنائية زابيري تقود لوس فيرديبلانكوس للفوز على ألافيس

يسافر راسينغ سانتاندير إلى برشلونة بثقة كبيرة بعد فوزه على أرضه بنتيجة 2-1 على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة (12 سبتمبر). وبعد استقبال هدف مبكر، تولى المهاجم ياسر زابيري زمام المباراة، فعادل النتيجة في الدقيقة 38 قبل أن يسجل هدف الفوز في بداية الشوط الثاني (53). ومنح هذا الانتصار دفعة مهمة لفريق خوسيه ألبرتو لوبيز في سعيه لترسيخ الاستقرار في الليغا.

هل يوقف دفاع راسينغ المتراجع آلة برشلونة؟

يملك برشلونة أفضلية واضحة على الورق بفضل غزارته التهديفية الهائلة وسيطرته في خط الوسط بقيادة رودري وبيدري. وسيسعى لامين يامال ورافينيا إلى عزل ظهيري سانتاندير، بينما سيعتمد راسينغ على ياسر زابيري وإينيغو بيسينتي لإشعال هجمات مرتدة سريعة. ومع سعي برشلونة إلى حماية سجله المثالي في الدوري قبل مباريات عطلة نهاية الأسبوع، تعد مواجهة الأربعاء بإيقاع مرتفع منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل برشلونة هذه المباراة في غياب روني باردغجي وفرينكي دي يونغ وجيسي بيسيوو، إذ يبتعد الثلاثة حاليًا بسبب الإصابة. ولم ترد أي حالات إيقاف في صفوف فريق هانزي فليك، ومن المتوقع أن يكون إريك غارسيا متاحًا بعد نجاته من إصابة خطيرة عقب مخاوف بسبب نزيف في الأنف في ميستايا، إذ تشير آخر التحديثات من أرضية التدريب إلى أن غيابه سيكون محدودًا للغاية. ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة بعد، على أن تضاف مزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يفتقد راسينغ سانتاندير أندريس مارتين بسبب الإصابة، بينما لم تُسجّل أي حالات إيقاف في قائمة خوسيه لوبيز. وستتم إضافة مزيد من تحديثات أخبار الفريق حال توفرها.

الحالة الفنية

فاز برشلونة في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها ضمن مختلف المسابقات، محققًا أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني إلى جانب فوز ودي قبل الموسم على الأهلي. وكانت آخر مبارياته انتصارًا بنتيجة 5-0 خارج أرضه على فالنسيا، كما سجل خمسة أهداف أيضًا في شباك كل من رايو فاييكانو، في فوز 5-2، وإلتشي، في فوز 5-0. وخلال المباريات الخمس، سجل برشلونة 19 هدفًا واستقبل ثلاثة أهداف فقط، مع حفاظه على نظافة الشباك في مباراتين.

أسفرت آخر خمس مباريات لراسينغ سانتاندير عن انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-2 خارج أرضه أمام رايو فاييكانو، كما خسر 1-0 أمام خيتافي خارج أرضه في وقت سابق من الموسم. واكتمل هذا المسار المتذبذب لفريق خوسيه لوبيز بفوز على أرضه 3-2 على إلتشي وتعادل 2-2 مع فياريال.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس ملك إسبانيا في يناير 2026، حين فاز برشلونة 2-0 خارج أرضه على راسينغ سانتاندير. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز برشلونة بها جميعًا من دون أن يستقبل أي هدف، مسجلًا 10 أهداف في المجمل. ويعود آخر لقاء بين الطرفين في الدوري الإسباني إلى مارس 2012، عندما فاز برشلونة مرة أخرى 2-0 في إل ساردينيرو.