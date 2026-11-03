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الدوري الأوروبي
team-logoباير ليفركوزن
باي أرينا
team-logoمارسيليا
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معاينة مباراة باير ليفركوزن ومارسيليا في الدوري الأوروبي: ليفركوزن يستضيف مارسيليا اليائس

باير ليفركوزن ضد مارسيليا
الدوري الأوروبي
القنوات الناقلة
باير ليفركوزن
مارسيليا

يستقبل باير ليفركوزن، الذي لم تهتز شباكه في أوروبا لكنه تلقى صدمة الخسارة بنتيجة 4-2 أمام شتوتجارت في مباراة فوضوية بالدوري الألماني، مارسيليا الذي استعاد حيويته ووصل إلى ألمانيا بعد فوز حاسم بنتيجة 2-0 على تولوز في الدوري الفرنسي، متطلعًا بشدة إلى إنعاش مشواره القاري.

باير ليفركوزن ضد مارسيليا: تفاصيل المباراة

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الدوري الأوروبي - الجولة 4
باي أرينا

باير ليفركوزن يستضيف مارسيليا المتعطش لتحقيق نتيجة

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images

يستضيف باير ليفركوزن نظيره مارسيليا على ملعب باي أرينا في ليفركوزن، ضمن منافسات الدوري الأوروبي. ويسعى فريق كارليس مارتينيز إلى فرض نفسه في المجموعة بعد سلسلة متباينة من النتائج المحلية والأوروبية.

يخوض ليفركوزن هذه المباراة تحت الضغط. فقد عطّلت هزيمتان متتاليتان في الدوري الألماني أمام هوفنهايم وشتوتجارت ما بدا بداية واعدة للموسم، وسيحتاج كارليس مارتينيز إلى رد فعل على الساحة الأوروبية.

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREGetty Images

في المقابل، يسافر مارسيليا، بقيادة برونو جينيسيو، إلى ألمانيا وهو في حالة أفضل. وتشير انتصاراته الثلاثة في آخر خمس مباريات خاضها بالدوري الفرنسي والدوري الأوروبي إلى أن الفريق بدأ يجد إيقاعه في الوقت المناسب.

ويزيد ترتيب الدوري الأوروبي من أهمية هذه المواجهة. يحتل ليفركوزن المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، بينما يأتي مارسيليا في المركز الـ34، ما يعني أن الفريق الفرنسي أمامه الكثير ليثبته إذا أراد البقاء في المنافسة على بلوغ الأدوار الإقصائية.

يدرك الفريقان أهمية ما هو على المحك. فالفوز سيعزز موقع ليفركوزن قرب صدارة الترتيب، بينما سيمثل تحقيق مارسيليا نتيجة في ألمانيا خطوة مهمة نحو تصحيح مسار مشواره الأوروبي.

أخبار الفريقين وقائمتاهما

التشكيلات المحتملة باير ليفركوزن ضد مارسيليا

المدرب

  • كارليس مارتينيز

النتائج الأخيرة

ليفركوزن

ليفركوزن - المستوى

فرايبورج
ف2-1
كريت
ف0-2
هوفنهايم
خ3-0
FCN
ف5-2
شتوتجارت
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
11/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مارسيليا

مارسيليا - المستوى

أولمبياكوس
خ0-1
أنجييه
ف2-5
شتورم جراتس
خ1-0
لوهافر
ف4-3
تولوز
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

باير ليفركوزنتعادلمارسيليا
1
0
1
وديات الأندية
مارسيليا badge
مارسيليا
مارسيليا
1
باير ليفركوزن badge
باير ليفركوزن
ليفركوزن
2
انتهت
وديات الأندية
باير ليفركوزن badge
باير ليفركوزن
ليفركوزن
1
مارسيليا badge
مارسيليا
مارسيليا
4
انتهت
3الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/2

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بنفيكابنفيكابنفيكا
3300102+89
ف
ف
ف
2
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
330080+89
ف
ف
ف
3
بورنموثبورنموثبورنموث
330081+79
ف
ف
ف
4
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
330093+69
ف
ف
ف
5
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
330041+39
ف
ف
ف
6
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
321081+77
ف
ت
ف
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321093+67
ت
ف
ف
8
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
321095+47
ت
ف
ف
9
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
321042+27
ت
ف
ف
10
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
320162+46
ف
ف
خ
11
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياأومونيا
320154+16
خ
ف
ف
12
ليونليونليون
320156-16
خ
ف
ف
13
رينرينرين
312043+15
ت
ف
ت
14
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
311183+54
ف
ت
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
311185+34
ت
خ
ف
16
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
311153+24
خ
ت
ف
17
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
31113304
ف
ت
خ
18
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
311134-14
خ
ف
ت
19
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
311113-24
ف
خ
ت
20
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
311158-34
ف
ت
خ
21
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
311136-34
ت
خ
ف
22
أندرلختأندرلختأندرلخت
310243+13
ف
خ
خ
23
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
31025503
ف
خ
خ
24
ميلانميلانميلان
310245-13
خ
ف
خ
25
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
310234-13
ف
خ
خ
26
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
310234-13
خ
خ
ف
27
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكياجيلونيا
310246-23
خ
ف
خ
28
تورينسيتورينسيتورينسي
310247-33
خ
خ
ف
29
تساليهتساليهتساليه
301227-51
ت
خ
خ
30
هابويل بئر سبعهابويل بئر سبعهابويل بئر السبع
301216-51
خ
خ
ت
31
ليلسترومليلسترومليلستروم
301229-71
خ
ت
خ
32
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
301219-81
ت
خ
خ
33
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
300327-50
خ
خ
خ
34
مارسيليامارسيليامارسيليا
300316-50
خ
خ
خ
35
سيلتيكسيلتيكسلتيك
300339-60
خ
خ
خ
36
أرارات أرمينياأرارات أرمينياأرارات
3003211-90
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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