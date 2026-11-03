معاينة مباراة باير ليفركوزن ومارسيليا في الدوري الأوروبي: ليفركوزن يستضيف مارسيليا اليائس

باير ليفركوزن ضد مارسيليا: تفاصيل المباراة

الدوري الأوروبي - الجولة 4 5 نوفمبر 2026 - 15:00 باي أرينا

باير ليفركوزن يستضيف مارسيليا المتعطش لتحقيق نتيجة

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يستضيف باير ليفركوزن نظيره مارسيليا على ملعب باي أرينا في ليفركوزن، ضمن منافسات الدوري الأوروبي. ويسعى فريق كارليس مارتينيز إلى فرض نفسه في المجموعة بعد سلسلة متباينة من النتائج المحلية والأوروبية.

يخوض ليفركوزن هذه المباراة تحت الضغط. فقد عطّلت هزيمتان متتاليتان في الدوري الألماني أمام هوفنهايم وشتوتجارت ما بدا بداية واعدة للموسم، وسيحتاج كارليس مارتينيز إلى رد فعل على الساحة الأوروبية.

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في المقابل، يسافر مارسيليا، بقيادة برونو جينيسيو، إلى ألمانيا وهو في حالة أفضل. وتشير انتصاراته الثلاثة في آخر خمس مباريات خاضها بالدوري الفرنسي والدوري الأوروبي إلى أن الفريق بدأ يجد إيقاعه في الوقت المناسب.

ويزيد ترتيب الدوري الأوروبي من أهمية هذه المواجهة. يحتل ليفركوزن المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، بينما يأتي مارسيليا في المركز الـ34، ما يعني أن الفريق الفرنسي أمامه الكثير ليثبته إذا أراد البقاء في المنافسة على بلوغ الأدوار الإقصائية.

يدرك الفريقان أهمية ما هو على المحك. فالفوز سيعزز موقع ليفركوزن قرب صدارة الترتيب، بينما سيمثل تحقيق مارسيليا نتيجة في ألمانيا خطوة مهمة نحو تصحيح مسار مشواره الأوروبي.

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