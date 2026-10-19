دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 أليانز أرينا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في 21 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت جرينتش.

بايرن يستعد لمواجهة أرسنال بأفضل طريقة

اكتسح بايرن ميونخ لايبزيج في عطلة نهاية الأسبوع بنتيجة 6-1، بفضل ثلاثية لويس دياز وأهداف ألكسندر بافلوفيتش وهاري كين ومايكل أوليسيه. وسجل بايرن 18 هدفًا في أول ثلاث مباريات له على أرضه في الدوري الألماني هذا الموسم. وكانت نتيجة تعادله 3-3 مع فيكينج في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا مفاجئة، بعدما سحق بودو جليمت 5-0 في الجولة الأولى.

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أرسنال ينتزع فوزًا آخر بشق الأنفس

لم يقدم أرسنال أفضل مستوياته في عطلة نهاية الأسبوع، لكنه تمكن من الفوز 1-0 خارج أرضه على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهي نتيجة أفضل من نتيجتي زيارتيه السابقتين لملعب سيتي جراوند، إذ انتهت كلتاهما بالتعادل 0-0. ويتأخر أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، وقد فاز بمباراتيه في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم، بنتيجة 1-0 خارج أرضه أمام نابولي و3-0 على أرضه أمام ليل.

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أبرز الإحصاءات والإصابات والإيقافات

حافظ أرسنال على نظافة شباكه في ست من مبارياته الثماني الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

سجل هاري كين 15 هدفًا في مرمى أرسنال خلال مسيرته، وهز الشباك في تسع مباريات متتالية لبايرن بدوري أبطال أوروبا. ولم يسبق لأي لاعب أن سجل في عدد أكبر من المباريات المتتالية بالبطولة سوى كريستيانو رونالدو، الذي فعل ذلك في 11 مباراة.

يغيب مايكل أوليسيه عن بايرن بسبب الإيقاف، بينما غاب مانويل نوير عن مباراة اكتساح لايبزيج بسبب مشكلة في قدمه. ويليام ساليبا هو الغائب الوحيد المتبقي عن أرسنال لفترة طويلة.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

من المتوقع أن يدفع فينسنت كومباني بيوناس أوربيج في حراسة المرمى، بعد غياب مانويل نوير بسبب مشكلة تتعلق بتجمع السوائل في قدمه. ويضم التشكيل المتوقع لبايرن كونراد لايمر وجوناثان تاه وكيم مين جاي وناثانيال براون في الدفاع، وجوشوا كيميش وتوم بيشوف في خط الوسط، إلى جانب مايكل أوليسيه ولويس دياز ولينارت كارل لدعم هاري كين. ولا تُذكر أي إصابات أو إيقافات بخلاف وضع حراسة المرمى، وإن كانت قد ترد مستجدات مع اقتراب انطلاق المباراة.

في التشكيل المتوقع لأرسنال، يبدأ ديفيد رايا في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع يوريين تيمبر ومايلز لويس سكيلي وجابرييل وإزري كونسا. ومن المنتظر أن يلعب ميكيل ميرينو وبرونو جيمارايش في وسط الملعب، على أن يدعم إيبيريتشي إيزي وديكلان رايس ونوني مادويكي فيكتور جيوكيريس في الهجوم. ولا تُذكر حاليًا أي إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق الضيف، لكن حالة الفريق ستُقيّم عقب مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

النتائج الأخيرة

فاز بايرن ميونخ بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة وتعادل في اثنتين دون أن يخسر، مسجلًا 19 هدفًا ومستقبلًا سبعة أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز 6-1 على لايبزيج في الدوري الألماني، بما يؤكد قوته الهجومية في المنافسات المحلية. كما تعادل 3-3 مع فيكينج في دوري أبطال أوروبا و2-2 مع أوجسبورج في الدوري، ما يُظهر أن الحفاظ على نظافة شباكه بات أصعب رغم غزارته التهديفية.

فاز أرسنال بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة وخسر واحدة، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 3-0 أمام برايتون. ومنذ ذلك الحين، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، بينها الفوز 3-0 على ليل في دوري أبطال أوروبا، والفوز الصعب 1-0 خارج أرضه على نوتنجهام فورست. وسجل ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة خلال هذه الفترة، مع تحسن ملحوظ في أدائه الدفاعي خلال الأسابيع الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في نوفمبر 2025، حين فاز أرسنال 3-1 على أرضه في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. وقبلها، فاز بايرن 1-0 على أرضه في أبريل 2024، بينما انتهت مباراة الذهاب من المواجهة نفسها بالتعادل 2-2 على ملعب الإمارات. وفي آخر خمس مواجهات بين الناديين بدوري أبطال أوروبا، فاز كل منهما مرتين وتعادلا مرة واحدة، وإن كان انتصارا بايرن في عام 2017 حاسمين، ومن بينهما فوزه 5-1 على ملعب أليانز أرينا.

الترتيب

يحتل بايرن ميونخ حاليًا المركز العاشر في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل أرسنال المركز السابع، ما يعني أن الناديين يقعان ضمن المراكز المؤهلة مع بدء اتضاح ملامح المنافسة.