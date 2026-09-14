بايرن ميونخ ضد يونيون برلين: تفاصيل المباراة

الدوري الألماني - الجولة 4 18 سبتمبر 2026 - 14:30 أليانز أرينا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين يوم 18 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش (2:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة / 19:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

إثارة البوندسليغا ليلة الجمعة في بافاريا

يعود بايرن ميونخ إلى ملعبه لاستضافة يونيون برلين على ملعب أليانز أرينا في افتتاح الجولة الرابعة من موسم 2026/27 في الدوري الألماني. وبعد انتصارين متتاليين في المسابقات المحلية والأوروبية، يتطلع عملاق بافاريا إلى حصد ثلاث نقاط جديدة أمام جماهيره للحفاظ على زخمه المبكر في صدارة الترتيب. أما يونيون برلين، فإن الرحلة الصعبة إلى ميونخ بعد هزيمة محبطة على أرضه تمثل فرصة فورية لاستعادة التوازن واختبار منظومته الدفاعية أمام أقوى هجوم في الدوري.

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كاين وكارل يمنحان العملاق البافاري النقاط الثلاث

يدخل بايرن ميونخ مواجهة ليلة الجمعة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه خارج أرضه 2-1 على إس في إلفيرسبيرغ في فالدستاديون آن دير كايزرلينده ضمن الجولة الثالثة يوم 13 سبتمبر. وافتتح الشاب لينارت كارل التسجيل في الدقيقة 26، قبل أن يعادل موريس كراتنماشير النتيجة لأصحاب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب. ثم سجل المهاجم النجم هاري كاين هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 72، ليحافظ بايرن على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الألماني برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بعد تعادله 0-0 أمام شالكه وفوزه 5-0 في منتصف الأسبوع على بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا.

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تعثر متأخر ليونيون برلين أمام شالكه

يتجه يونيون برلين جنوبًا سعيًا لتصحيح المسار بعد خسارته على أرضه 3-1 أمام شالكه 04 على ملعب شتاديون آن دير ألتن فورستراي ضمن الجولة الثالثة يوم 11 سبتمبر. وبعد التأخر بهدفين من روبن غوسينز وعادل عوشيش، سجل تيم سكاركه هدف تقليص الفارق المتأخر في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+6، قبل أن يضيف شالكه الهدف الثالث في عمق الوقت المحتسب بدل الضائع. ومع اقتران ذلك بالخسارة 4-0 خارج أرضه أمام باير ليفركوزن في الجولة الثانية، يبدو يونيون برلين في أمسّ الحاجة إلى إيجاد استقرار دفاعي لإيقاف هجوم بايرن الكاسح.

هل ينجح التكتل المدمج ليونيون في إيقاف خط بايرن الأمامي؟

يملك بايرن ميونخ أفضلية قوية على الورق، مستفيدًا من خياراته الإبداعية المتمثلة في ميكايل أوليسيه وجمال موسيالا وهاري كاين لاختراق الكتل الدفاعية المتأخرة. وسيعتمد يونيون برلين بشكل كبير على التنظيم البدني في الكتلة المتوسطة عبر راني خضيرة وليوبولد كيرفيلد، مع السعي لشن هجمات مرتدة سريعة بواسطة إيمانويل لاتي لاث. ومع وجود نقاط مهمة على المحك في بداية عطلة نهاية الأسبوع، تعد مواجهة ليلة الجمعة بإيقاع سريع منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد فينسنت كومباني التشكيلة الأساسية المتوقعة قبل هذه المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالإصابات أو الإيقافات لدى صاحب الأرض. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة فور توافر أخبار الفريق.

يدخل يونيون برلين المباراة في غياب ثلاثة لاعبين. ويتواجد كل من ستانلي ن'Sوكي وأندريك ماركغراف وأوليفر بورك على قائمة المصابين، وسيغيبون عن تشكيلة ماورو لوسترينيلي. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف الفريق الضيف.

النتائج الأخيرة

فاز بايرن ميونخ في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا كبيرًا 5-0 على بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب أيضًا على شتوتغارت 5-1 في الدوري الألماني. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بايرن 13 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

فاز يونيون برلين في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات، وتعادل في واحدة وخسر ثلاثًا. وكانت آخر نتائجه خسارة 3-1 أمام شالكه في الدوري الألماني، كما تلقى أيضًا هزيمة ثقيلة 4-0 أمام باير ليفركوزن. وخلال خمس مباريات، سجل يونيون عشرة أهداف لكنه استقبل 14.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الألماني يوم 21 مارس 2026، حين فاز بايرن ميونخ 4-0 على ملعب أليانز أرينا. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز بايرن في ثلاث مباريات، مقابل تعادل واحد وانتصار واحد ليونيون برلين. وسجل بايرن 12 هدفًا في تلك المواجهات، واستقبل خمسة أهداف.