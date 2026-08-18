معاينة مباراة باريس سان جيرمان ضد رين في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

باريس سان جيرمان ضد رين: تفاصيل المباراة

الدوري الفرنسي - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 14:45 حديقة الأمراء

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وستاد رين يوم 23 أغسطس 2026 في تمام 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت EST / 19:45 بتوقيت BST / 20:45 بتوقيت SAST).

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نظرة عامة على المباراة ورهانات عطلة الافتتاح

يبدأ باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي 2026-27 على أرضه حين يستضيف ستاد رين على ملعب بارك دي برانس. ويتطلع العملاق حامل اللقب إلى بدء مسيرته المحلية بقوة، بينما يسافر رين إلى العاصمة بهدف توجيه رسالة مبكرة في عطلة الافتتاح.

الباريسيون يتطلعون إلى فرض المعايير مبكرًا

يدخل باريس سان جيرمان الموسم الجديد وهو متحمس لإعادة تأكيد هيمنته المحلية بتشكيلته المدججة بالنجوم. وبوجود عناصر أساسية مثل برادلي باركولا، وعثمان ديمبيلي، وفيتينيا، يهدف نادي العاصمة إلى استغلال أجواء بارك دي برانس لفرض إيقاعه وحصد النقاط الثلاث منذ البداية.

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الأحمر والأسود يسعى إلى مفاجأة مبكرة في الموسم

يدخل رين مباراة باريس ساعيًا إلى مباغتة الأبطال في الجولة الأولى. وستمنح ذكريات فوزه المثير 3-1 على باريس سان جيرمان في فبراير 2026، بأهداف من موسى التعمري، وإستيبان ليبول، وبريل إمبولو، الضيوف ثقة تكتيكية. ومع ذلك، فإن التعامل مع الغيابات المؤثرة، بما في ذلك غياب لاعب الوسط مهدي كامارا بسبب الإيقاف، سيختبر عمق تشكيلة رين مبكرًا في الموسم.

أفضلية تاريخية تقابلها إثارة حديثة

تاريخيًا، يملك باريس سان جيرمان الأفضلية في هذه المواجهة بتحقيقه 22 فوزًا مقابل 9 انتصارات لرين، إلى جانب 6 تعادلات. لكن المواجهات الأخيرة تُثبت أن رين قادر تمامًا على استغلال الهفوات الدفاعية، ما يجعل مباراة عطلة الافتتاح اختبارًا مثيرًا للحدة التكتيكية وإيقاع بداية الموسم.

التشكيلتان المتوقعان

باريس سان جيرمان: ماتفي سافونوف؛ أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديش؛ فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيس؛ ديزيريه دوي، عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا

ستاد رين: بريس سامبا؛ مامادو ناجيدا، ليليان براسييه، أنتوني رواو، كوينتن ميرلين؛ فالنتين رونجييه، مهدي كامارا؛ أرنو نوردين، سيباستيان شيمانسكي، موسى التعمري؛ إستيبان ليبول

أخبار الفريقين والقائمتان

لا توجد لدى لويس إنريكي أي مخاوف مؤكدة تتعلق بالإصابات أو الإيقافات في باريس سان جيرمان قبل هذه المباراة، رغم عدم تقديم أي تشكيلة متوقعة. كما أن الوضع المحيط بإمكانية رحيل برادلي باركولا يضيف حالة من الغموض إلى القائمة، ومن المنتظر ورود تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

سيفتقد رين حارس المرمى نيكولا لوميتر بسبب الإصابة، بينما يغيب لاعب الوسط مهدي كامارا للإيقاف. وتقل خيارات فرانك إيز في هذين المركزين خلال الرحلة إلى باريس، على أن تُضاف المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الحالة الفنية

فاز باريس سان جيرمان في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 1-0 أمام لانس في كأس الأبطال، وهي نتيجة أثارت انتقادات لرابطة الدوري الفرنسي بسبب إقامة المباراة على ملعب لانس نفسه. وكان أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 2-1 على أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي. وخلال المباريات الخمس، سجل باريس سان جيرمان ستة أهداف واستقبل خمسة، رغم أن هذه العينة تتضمن مباريات ودية ومواجهات كؤوس إلى جانب مباريات تنافسية.

فاز رين في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 2-1 أمام سندرلاند في مباراة ودية قبل الموسم، كما خسر 4-2 أمام برينتفورد في وقت سابق من الصيف. وجاء فوزه الوحيد على حساب كلوب بروج في أواخر يوليو بنتيجة 2-1. واستقبل رين عشرة أهداف خلال المباريات الخمس، بينما سجل ثمانية.

سجل المواجهات المباشرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، عندما فاز رين على باريس سان جيرمان 3-1 على ملعب روازون بارك في الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، كان باريس سان جيرمان قد فرض سيطرته على هذه المواجهة، بعدما سجل خمسة أهداف دون رد في شباك رين على ملعب بارك دي برانس في ديسمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، يتفوق باريس سان جيرمان بسجل أفضل بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لرين، مع انتصار آخر إضافي لباريس سان جيرمان في كأس فرنسا في أبريل 2024. وسجل باريس سان جيرمان 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس، بينما سجل رين خمسة أهداف.