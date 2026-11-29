معاينة مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 07:00 هيل ديكينسون

يعود ديربي ميرسيسايد يوم الأحد 29 نوفمبر، حين يستضيف إيفرتون ليفربول على ملعب هيل ديكنسون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتنطلق المباراة عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

إيفرتون يعوّل على ديربي ميرسيسايد لإطلاق حملته

يدخل فريق ديفيد مويس المباراة في وضع صعب بعد خسارته 4-0 أمام برينتفورد يوم الاثنين. وأنهت تلك النتيجة سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، وتركت إيفرتون في المركز التاسع بالترتيب.

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ليفربول يستعد بأفضل طريقة بعد فوزين كبيرين على بروج ويونايتد

يدخل ليفربول المباراة بزخم أكبر بكثير. فقد فاز فريق أندوني إيراولا على مانشستر يونايتد 4-0 في أنفيلد الأحد الماضي، ثم تغلب على كلوب بروج 3-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

سجل ألكسندر إيزاك هدفين في بروج، وأضاف فلوريان فيرتز هدفًا من تسديدة بعيدة المدى. ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري، ويدخل المواجهة بمستوى أفضل في مبارياته الأخيرة.

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سيحظى إيفرتون بدعم جماهيره، وسيستحضر ديربي أبريل الذي فاز فيه ليفربول 2-1 في أول مواجهة بين الفريقين على الملعب الجديد. وسيسعى مويس إلى رد سريع بعد نتيجة مباراة برينتفورد.

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