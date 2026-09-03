الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 09:00 هيل ديكينسون

تنطلق مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد يوم 6 سبتمبر 2026 عند الساعة 09:00 EST و14:00 GMT.

ديفيد مويس يلتقي بعض الأصدقاء القدامى

يخوض ديفيد مويس الآن فترته الثانية مديرًا فنيًا لإيفرتون، وسيحمل ذكريات متباينة عن وقته مدربًا لمانشستر يونايتد بين 2013 و2014. بدأ إيفرتون هذا الموسم بشكل جيد، بفوز على أرضه أمام كريستال بالاس، وتعادل 1-1 خارج ملعبه أمام بورنموث بعد هدف متأخر رائع من جيمس تاركوفسكي عقب ركلة ركنية. ويطمح إيفرتون إلى تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين بالدوري على ملعب هيل ديكنسون للمرة الثانية فقط. وسيشكل بيع الجناح السنغالي إيليمان ندياي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات ضربة سيتعين على مويس التعامل معها.

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توقع غير المتوقع من يونايتد الخطير

استقبل مانشستر يونايتد الهدف الأول في كلتا مباراتيه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن. واستهل الفريق مشواره بهزيمة صادمة 0-3 أمام هال، ثم نجا من إنذار مبكر أمام إيبسويتش قبل أن يفرض سيطرته على الشوط الثاني ويفوز 5-2. وسجل برونو فرنانديز، نجم الفريق، هاتريك وأضاف تمريرة حاسمة، ليواصل من حيث توقف بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في 2025-26. ولا يمكن لأحد القول إن يونايتد لم يستحق الفوز. فقد سدد 33 كرة، وهو أكبر عدد له في مباراة بالدوري منذ أكتوبر 2016. وجاءت 11 تسديدة منها على المرمى، وبلغ معدل الأهداف المتوقعة لديه 4.77.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

الغياب الوحيد المؤكد في صفوف إيفرتون بسبب الإصابة هو الوافد الصيفي كريستيان نورغارد.

سجل مهاجم إيفرتون ثيرنو باري بالفعل أربعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، بينها هاتريك أمام بريستون، نادي مويس السابق، في كأس الرابطة الإنجليزية.

يفتقد يونايتد الخماسي المصاب ماتيس دي ليخت، وأماد ديالو، وكارلوس باليبا، وتوم هيتون، ومانويل أوغارتي.

ستكون هذه المباراة رقم 20 لكاريك في فترته الثانية على رأس الجهاز الفني، ولا يوجد أي نادٍ جمع نقاطًا أكثر من 42 نقطة ليونايتد خلال تلك الفترة.

ساهم برونو فرنانديز في 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، خلال 13 مباراة أمام إيفرتون.

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التشكيلتان المحتملتان

إيفرتون (4231): بيكفورد؛ رول، تاركوفسكي، برانثوايت، ميكولينكو؛ أرمسترونغ، غارنر؛ جونسون، ديوسبري-هال، جورج؛ باري.

مانشستر يونايتد (4231): لامينز؛ دالوت، ماغواير، مارتينيز، شو؛ تيليمانس، ماينو؛ مبويمو، فرنانديز، راشفورد؛ كونيا.

أخبار الفريقين والقائمتان

لدى ديفيد مويس غياب مؤكد واحد في صفوف إيفرتون، إذ تم إدراج كريستيان نويرغارد ضمن المصابين. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف إيفرتون، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. ومن المنتظر ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تعاني قائمة مانشستر يونايتد من ضغوط أكبر بكثير. ويغيب عن مايكل كاريك كل من ماتيس دي ليخت، وأماد ديالو، وكارلوس باليبا، وتوم هيتون، ومانويل أوغارتي بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف، رغم أن عدد الغيابات سيختبر عمق تشكيلة كاريك، خصوصًا في خط الدفاع.

الحالة الفنية

يدخل إيفرتون هذه المباراة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادلين ومن دون أي هزيمة في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مواجهة له بالتعادل 1-1 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما شهدت بدايته السابقة في الدوري فوزًا 2-0 على كريستال بالاس. وبين هاتين النتيجتين، حقق الفريق انتصارًا 4-0 على بريستون نورث إند في كأس كاراباو. وسجل إيفرتون تسعة أهداف خلال المباريات الخمس، واستقبل ثلاثة، وكان الحفاظ على نظافة الشباك أمام كريستال بالاس من بين أبرز مساهماته الدفاعية.

أما المستوى الأخير لمانشستر يونايتد فكان أكثر تباينًا. فقد حقق فريق كاريك فوزًا 5-2 على إيبسويتش تاون في آخر مبارياته، وذلك بعد خسارة 2-0 أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما خسر يونايتد 4-2 أمام ميلان في فترة الإعداد للموسم. وخلال خمس مباريات، سجل الفريق عشرة أهداف لكنه استقبل تسعة، ما يبرز الهشاشة الدفاعية التي أثارت التدقيق.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، عندما فاز مانشستر يونايتد 1-0 على ملعب هيل ديكنسون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، فاز يونايتد أيضًا 1-0 عندما التقى الفريقان على ملعب أولد ترافورد في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات، حقق كل فريق انتصارين مع تعادل واحد، وشهدت المباريات 11 هدفًا في المجمل.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل إيفرتون حاليًا المركز السادس، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر.