معاينة مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول يواصل استقبال الأهداف

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 4 سبتمبر 2026 - 15:00 بورتمان رود

تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول يوم 4 سبتمبر 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

إيبسويتش تاون ضد ليفربول تعد بأهداف

Tractor Boys هنا للإمتاع

مباريات الوافد الجديد إيبسويتش تاون كانت بالفعل تستحق ثمن التذاكر. مباراتاه حتى الآن شهدتا 10 أهداف، بعد الفوز 2-1 على سندرلاند والخسارة 5-2 في أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد. قد لا يكون الهجوم أفضل وسيلة للدفاع لديهم، لكن لا تتوقع أن يتراجع إيبسويتش تاون عندما يزور ليفربول القوي ملعب بورتمان رود. وكان عبدول فاتاوا أحد أبرز مصادر الإبداع في فريق جاري أونيل، بعدما صنع ثلاث فرص حتى الآن وقدم تمريرة حاسمة واحدة. كما قدم خوليو إنسيسو تمريرتين حاسمتين في كلتا مباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

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غياب الشباك النظيفة عن ليفربول سيكون مصدر قلق

مدرب ليفربول الجديد أندر إيراولا سيرغب في إحكام الأمور دفاعيًا بعدما شاهد فريقه يستقبل أربعة أهداف في أول مباراتين له حتى الآن. وتعادل ليفربول 2-2 خارج أرضه أمام نيوكاسل، ثم خرج بالنتيجة نفسها أمام نوتنجهام فورست في أنفيلد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقدرة ليفربول على تسجيل أهداف متأخرة لإنقاذ نقطة في كلتا المباراتين ستمنح إيراولا بعض العزاء، بعدما شاهد مواطنه فيكتور مونوز يسجل هدفه الأول للنادي أمام فورست.

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أرقام مهمة وأخبار الإصابات

فقط تشيلسي (12) وبرايتون (11) سجلا حصيلة إجمالية من الأهداف أعلى من الـ10 أهداف التي شهدتها مباريات إيبسويتش.

وبالعودة إلى الموسم الماضي، لم يحقق ليفربول أي شباك نظيفة في آخر ثماني مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

استقبل ليفربول 15 هدفًا في آخر ثماني مواجهات له في EPL.

المصابان اللذان سيغيبان عن ليفربول لفترة طويلة هما هوجو إيكيتيكي وكونور برادلي.

التشكيلتان المحتملتان

إيبسويتش (4231): شيربن؛ أوشي، ديوب، جريفز، ديفيز؛ نونيز، لوكيتش؛ فاتاوا، إنسيسو، مايدا؛ إيمرسون.

ليفربول (4231): أليسون؛ فريمبونج، جاكيه، فان دايك، كيركيز؛ ماك أليستر، سوبوسلاي؛ جاكبو، فيرتس، مونوز؛ إيزاك.

أخبار الفريقين والقوائم

سيفتقد جاري أونيل إلى أزور ماتوسيوا، وجاك تايلور، وجايدن فيلوجين-بيداس بسبب الإصابة قبل هذه المباراة. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف أصحاب الأرض، كما لم يؤكد أونيل التشكيلة الأساسية المحتملة. وستتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواجه أندوني إيراولا قائمة غيابات طويلة في صفوف ليفربول. فقد تأكد غياب كونور برادلي، وهوجو إيكيتيكي، وجوزيف جوميز، وفيديريكو كييزا، وفيتيسلاف ياروش، وستيفان بايتشيتيتش، وجيوفاني ليوني، جميعهم بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف سارية، كما أن ليفربول لم يؤكد بعد تشكيلته المتوقعة.

الحالة الفنية

يدخل إيبسويتش هذه المباراة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته الخسارة 5-2 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 30 أغسطس، وهي النتيجة التي أنهت سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية. وقبل تلك الهزيمة، فاز فريق أونيل على ليستر سيتي 3-1 في كأس كاراباو، وعلى سندرلاند 2-1 في الدوري. كما تضمنت آخر خمس مباريات له الفوز 4-2 خارج أرضه على يونيون برلين، والانتصار 3-0 وديًا على رايو فاييكانو.

حقق ليفربول فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 أغسطس. كما تعادل فريق إيراولا 2-2 خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد في افتتاح مشواره بالدوري، وفاز 2-0 على كومو في مباراة ودية قبل الموسم، لكنه خسر أيضًا 3-2 أمام موناكو وتعادل 0-0 مع كومو في مباريات إعدادية سابقة. وسجل ليفربول ستة أهداف واستقبل سبعة عبر المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 25 يناير 2025، عندما فاز ليفربول على إيبسويتش تاون 4-1 في أنفيلد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، استضاف إيبسويتش ليفربول على ملعب بورتمان رود يوم 17 أغسطس 2024، وفاز ليفربول 2-0. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، يملك ليفربول أفضلية واضحة بعدما فاز ثلاث مرات مقابل لا شيء لإيبسويتش، مع تعادلين، واستقبل هدفًا واحدًا فقط في آخر مواجهتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل إيبسويتش تاون حاليًا المركز 12، بينما يأتي ليفربول خلفه بمركز واحد في المرتبة 13.