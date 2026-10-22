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معاينة مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي: إنتر يضع سجله على ملعب سان سيرو على المحك أمام فيورنتينا العنيد

إنتر ضد فيورنتينا
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
إنتر
فيورنتينا

يعود إنتر بقيادة كريستيان كيفو إلى منافسات الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، بعد فوز أوروبي شاق بنتيجة 1-0 على شاختار دونيتسك، سعيًا للبناء على فوزه المحلي بنتيجة 3-1 على بولونيا بعدما قلب تأخره، والدفاع عن أرضه أمام فيورنتينا.

إنتر ضد فيورنتينا: تفاصيل المباراة

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الدوري الإيطالي - الجولة 8
جوسيبي مياتزا

يستضيف إنتر ميلان فريق فيورنتينا يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش (15:45 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:45 بتوقيت الصيف البريطاني / 21:45 بتوقيت جنوب أفريقيا)، في الجولة الثامنة من موسم الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

إرهاق المنافسات الأوروبية يلتقي بقمة الدوري الإيطالي مساء الأحد

يعود إنتر ميلان إلى سان سيرو لخوض مواجهة بارزة مساء الأحد، بعد فوزين متتاليين في بطولتين مختلفتين. فبعدما قلب تأخره أمام بولونيا إلى فوز مثير بنتيجة 3-1 في الدوري الإيطالي، انتزع فريق كريستيان كيفو انتصارًا مهمًا بنتيجة 1-0 على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، بفضل هدف سجله كارلوس أوجوستو في الشوط الثاني. وتصبح إدارة إرهاق اللاعبين بعد النهاية الأوروبية الشاقة التي خاضها الفريق بعشرة لاعبين أولوية فورية، مع وصول فيورنتينا بقيادة باولو فانولي إلى لومبارديا بعد حصوله على راحة كافية، سعيًا لتحقيق نتيجة لافتة خارج أرضه.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

المواجهة الأبرز: ماركوس تورام ضد لوكاس مارتينيز كوارتا

عنصر مؤثر في الهجوم يعيش فترة تألق: يواصل ماركوس تورام قيادة هجوم إنتر بانطلاقاته المباشرة والقوية، إذ يصنع فرصًا مهمة وسجل في مباراة الفريق الأخيرة محليًا. ويستدعي تفاهمه الهجومي مع أنجي يوان بوني مراقبة مستمرة.

قائد الدفاع: يقود قلب الدفاع الأرجنتيني لوكاس مارتينيز كوارتا تنظيم فيورنتينا الدفاعي، وتقع على عاتقه مهمة إيقاف انطلاقات تورام القطرية والفوز بالالتحامات الهوائية الحاسمة داخل منطقة الجزاء.

التحليل التكتيكي والتشكيل المتوقع

إنتر ميلان (3-5-2): سومر؛ بيسيك، أكانجي، باستوني؛ دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتاريان، ديماركو؛ تورام، بوني.

فيورنتينا (4-3-3): دي خيا؛ دودو، مارتينيز كوارتا، رانييري، جوسينس؛ ماندراجورا، كاتالدي، بوفي؛ كولباني، كين، جودموندسون.

نظرة على المباراة: يدخل إنتر المباراة مرشحًا بقوة للفوز على أرضه، معتمدًا على تناوب لاعبيه المؤثرين في وسط الملعب وتقدم ظهيريه إلى الهجوم، لا سيما فيديريكو ديماركو. أما فرصة فيورنتينا لتحقيق مفاجأة، فتتوقف على نجاح خطة باولو فانولي في استغلال أي إرهاق بدني متبقٍ لدى دفاع إنتر بعد المجهود الذي بذله في مباراته الأوروبية منتصف الأسبوع.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة إنتر ضد فيورنتينا

المدرب

  • كريستيان كيفو

يغيب عن إنتر كورتيس جونز ولاوتارو مارتينيز بسبب الإصابة، إلى جانب جون ستونز. وسيحتاج كيفو إلى إيجاد حلول هجومية في غياب قائده، رغم أن الفوز 3-1 على بولونيا أظهر امتلاك الفريق عمقًا كافيًا للتعامل مع الغيابات. وستتأكد مستجدات التشكيل المحتمل مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يعاني فيورنتينا أيضًا من غيابات، إذ لا يتوفر فابيانو باريزي وآرثر أتا بسبب الإصابة. وسيتعين على فانولي تدبير خياراته من دونهما، بينما يحاول إيجاد توليفة قادرة على إنهاء سلسلة النتائج السيئة للفريق في الدوري.

المستوى الأخير

إنتر

إنتر - المستوى

LUM
ف2-0
بارما
ف3-0
كلوب بروج
خ3-4
بولونيا
ف1-3
شاختار
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فيورنتينا

فيورنتينا - المستوى

فينيزيا
ف2-4
بيزا
ف3-0
نابولي
ت1-1
جنوى
خ2-1
كومو
خ1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

حقق إنتر ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا تسعة أهداف. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-1 على بولونيا خارج أرضه في الدوري الإيطالي، بعد خسارته 4-3 أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا. وقبل تلك الخسارة الأوروبية، تغلب على بارما 3-0 في الدوري وتعادل 2-2 مع روما، ليظهر قدرته على تحقيق انتصارات غزيرة الأهداف، لكنه يبقى عرضة لتعثرات محبطة.

تعكس آخر خمس مباريات لفيورنتينا وضعًا أصعب، إذ حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 1-3 على أرضه أمام كومو في الدوري الإيطالي، بعد هزيمته 2-1 أمام جنوى. وجاء انتصاراه خلال هذه الفترة على فينيسيا بنتيجة 4-2 خارج أرضه، وبيزا بنتيجة 3-0 في كأس إيطاليا، فيما أكمل تعادله 1-1 مع نابولي سلسلة أظهر فيها جودة من حين إلى آخر، لكن دون ثبات كافٍ في المستوى.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إنترتعادلفيورنتينا
3
1
1
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
3
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، حين استضاف فيورنتينا إنتر في الدوري الإيطالي في مارس 2026. ويتفوق إنتر في سجل آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما في الدوري الإيطالي، بما في ذلك فوزه 3-0 على سان سيرو في أكتوبر 2025 وانتصاره 2-1 على أرضه في فبراير 2025. أما فوز فيورنتينا الوحيد في هذه السلسلة، فجاء بالنتيجة نفسها، 3-0، على أرضه في فبراير 2025، وتشمل السلسلة أيضًا خسارته 0-1 على ملعب فرانكي في يناير 2024. وامتلك إنتر الأفضلية عمومًا في المواجهات الأخيرة، وإن كان سجل اللقاءات المباشرة يُظهر قدرة فيورنتينا على تحقيق نتائج كبيرة حين تسير الظروف لصالحه.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
9
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
10
تورينوتورينوتورينو
7313109+110
ف
ف
ت
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
72141315-27
ف
خ
ف
خ
ت
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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