معاينة مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنتر ضد إس إس سي نابولي: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 12:00 جوسيبي مياتزا

تنطلق مباراة إنتر ميلان وإس إس سي نابولي يوم 5 سبتمبر 2026 في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:00 بتوقيت جنوب أفريقيا الصيفي).

قمة إيطالية كبيرة في ميلانو

يعود إنتر ميلان إلى ملعبه لمواجهة إس إس سي نابولي تحت أضواء المساء في سان سيرو ضمن الجولة الثالثة. وبعد انتصارين متتاليين في مستهل مشواره المحلي، يسعى إنتر إلى تأمين فوز جديد على أرضه والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الدوري الإيطالي. أما نابولي، فتمنحه رحلة السبت إلى الشمال فرصة فورية للتعافي من هزيمة مفاجئة على أرضه وتوجيه رسالة مبكرة إلى أحد منافسيه على اللقب.

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تألق تشالهان أوغلو في سردينيا

يدخل إنتر ميلان مواجهة السبت بمعنويات مرتفعة بعد انتزاعه فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على كالياري في الجولة الثانية (30 أغسطس). وسجل لاعب الوسط هاكان تشالهان أوغلو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، بينما سيطرت المنظومة الدفاعية لإنتر على مجريات اللعب لتحصد النقاط الثلاث كاملة. وبالاقتران مع فوزه 4-1 على AC Monza في الجولة الافتتاحية، يملك إنتر العلامة الكاملة بست نقاط مع تسجيل خمسة أهداف، ما يعكس تنظيمًا دفاعيًا حادًا وفاعلية واضحة أمام المرمى في بداية الموسم.

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كومو يفجر المفاجأة في مارادونا

يتوجه إس إس سي نابولي إلى عاصمة لومبارديا سعيًا لتصحيح المسار بعد خسارة محبطة بنتيجة 2-1 أمام كومو 1907 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في الجولة الثانية (30 أغسطس). وأدرك راسموس هويلوند التعادل لنابولي في الدقيقة 30 بعد هدف التقدم الذي سجله مارتن باتورينا، لكن أناستاسيوس دوفيكاس أعاد التقدم لكومو بعد ذلك بوقت قصير. ورغم الدفع بكيفن دي بروينه والضغط من أجل هدف تعادل متأخر، خرج نابولي خالي الوفاض. ومع فوزه الافتتاحي 2-0 على جنوى، يملك نابولي ثلاث نقاط وسيحتاج إلى تركيز دفاعي أكبر بكثير لإيقاف إنتر.

مواجهة تكتيكية تحت سماء ميلانو

تاريخيًا، تسفر المواجهات بين هذين العملاقين الإيطاليين عن مباريات متقاربة وذات طابع تكتيكي عالٍ، تُحسم عبر السيطرة على وسط الملعب. وسيسعى ثلاثي وسط إنتر المؤلف من تشالهان أوغلو وباريلا وسوتشيتش إلى فرض إيقاع اللعب على أرضه، بينما يعتمد نابولي على الحضور البدني لسكوت ماكتوميناي وأنغيسا لاختراق الخطوط وبدء التحولات. ومع الفوارق الدقيقة التي تفصل بين الناديين في بداية الموسم، تعد مباراة السبت بإيقاع مرتفع منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

لا توجد لدى إنتر أي إصابات مؤكدة أو حالات إيقاف مدرجة قبل هذه المباراة. ولم يعلن تشيفو حتى الآن عن تشكيلة أساسية متوقعة، ومن المنتظر ورود المزيد من التحديثات بشأن الفريق مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يسافر نابولي إلى ميلانو من دون أليساندرو بونجيورنو ولوكا ماريانوتشي وباسكوالي ماتسوتشي، إذ إنهم جميعًا مدرجون ضمن قائمة المصابين. ولم يؤكد أليغري تشكيلة متوقعة، كما أن الصورة الكاملة لقائمته المتاحة ستتضح أكثر خلال الأيام المقبلة.

الحالة الفنية

يصل إنتر وهو يملك أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات، مقابل تعادل وحيد فقط، وكان بنتيجة 1-1 في مباراة ودية تحضيرية أمام إي سي ميلان. وفي الدوري الإيطالي، فاز الفريق في مباراتيه كلتيهما: 4-1 على أرضه أمام مونزا في الجولة الأولى، ثم 1-0 على ملعب كالياري في الجولة الثانية. وخلال هاتين المباراتين في الدوري، سجل إنتر خمسة أهداف ولم يستقبل أي هدف.

سجل نابولي الأخير أكثر تباينًا. فقد فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات، وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة. وكانت آخر نتائجه خسارة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام كومو في الدوري الإيطالي، بعد فوزه 2-0 خارج أرضه على جنوى في الجولة الأولى. وفي فترة الإعداد، تغلب نابولي على أريس سالونيكا بنتيجة 6-2، لكنه اكتفى بالتعادل 1-1 مع سيلتا فيغو. وكانت الهزيمة أمام كومو هي خسارته الوحيدة حتى الآن في الدوري الإيطالي، لكنها جاءت مصحوبة بأخطاء دفاعية وأداء دون المستوى من عدة لاعبين.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل 2-2 على ملعب جوزيبي مياتزا في الدوري الإيطالي يوم 11 يناير 2026. وقبل ذلك، فاز نابولي 3-1 على أرضه أمام إنتر في أكتوبر 2025. وأسفرت آخر خمس مواجهات بين الطرفين في الدوري الإيطالي عن تعادلين وفوزين لنابولي وفوز واحد لإنتر، مع تسجيل أهداف في المباريات الخمس جميعها.