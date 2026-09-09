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الدوري الألماني
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معاينة مباراة إلفيرسبيرغ ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني

القنوات الناقلة
الدوري الألماني
هاري كين
بايرن ميونخ
إيلفيرسبيرج

معاينة شاملة لمباراة إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني. نتحدث عن التكتيك، وأخبار الفريق، والانتقالات، والمزيد.

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الدوري الألماني - الجولة 3
Ursapharm-Arena

ستنطلق مباراة إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ يوم 13 سبتمبر 2026 عند الساعة 11:30 بتوقيت EST و15:30 بتوقيت GMT.

الوافد الجديد يأمل في مجاراة عملاق بافاريا بايرن

حقق إلفيرسبيرج بداية خيالية في البوندسليجا، بعدما فاز في أول مباراتين له عقب الصعود إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه. وكانت رحلة الصعود مذهلة لنادٍ صغير كان يلعب في الدرجة الرابعة من كرة القدم الألمانية حتى عام 2022. وحقق الفريق انتصارين غزيري الأهداف على ليفركوزن (3-2) وبوروسيا مونشنجلادباخ (4-3). وسجل المهاجم الفرنسي دافيد موكوا في كلتا المباراتين.

FBL-GER-BUNDESLIGA-ELVERSBERG-LEVERKUSENGetty Images

ومن المثير للدهشة أن هاري كين لم يسجل في فوز بايرن 5-1 على شتوتجارت في افتتاح موسمه. وقدم يوشوا كيميش تمريرتين حاسمتين، وكذلك فعل صفقة الصيف إسماعيل صيباري. والأكثر إثارة للدهشة أن بايرن اكتفى بالتعادل 0-0 مع شالكه في مباراته التالية. وكانت تلك مفاجأة، بالنظر إلى أن العملاق البافاري كان قد سجل نتيجة إجمالية بلغت 42-2 أمام شالكه في المواجهات الـ12 السابقة. وسيكون فريق فينسنت كومباني حريصًا على العودة إلى طريق الانتصارات.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

التشكيلتان المحتملتان

إلفيرسبيرج (4231): كريستوف؛ جياميراه، بينكرت، روهر، جونثر؛ كايدل، بوريبا؛ بيتكوف، أونييكا، كامبل؛ موكوا.

بايرن (4231): نوير؛ لايمر، أوباميكانو، تاه، ديفيز؛ كيميش، بافلوفيتش؛ أوليسي، براون، دياز؛ كين.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة إيلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ

المدرب

سيفتقد إلفيرسبيرج جهود لويس سيفرت بسبب الإصابة، بينما يقضي فينسنت فاجنر عقوبة الإيقاف. وستُضاف تحديثات قائمة الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدخل بايرن ميونخ هذه المباراة في ظل غياب دافيد سانتوس دايبر وتاريك بوخمان بسبب الإصابة. ولا يواجه فينسنت كومباني أي حالات إيقاف، لكن سيتم مراقبة جاهزية وتوفر جمال موسيالا، الذي كشف مؤخرًا عن فترة مرض، قبل المباراة.

النموذج

إلفيرسبيرج

إلفيرسبيرج - المستوى

مايوركا
ت1-1
لوريان
ف4-1
DUI
ف1-3
ليفركوزن
ف3-2
مونشنجلادباخ
ف3-4
الهدف المسجل (المستقبل)
15/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

هايدنهايم
ف2-4
دورتموند
ف1-2
شتوتجارت
ف5-1
OSN
ف1-4
شالكه
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
15/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

فاز إلفيرسبيرج في أربع من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، وكانت نقطته السلبية الوحيدة تعادلًا 1-1 في مباراة ودية قبل الموسم ضد مايوركا. وكانت أحدث نتائجه فوزًا 4-3 على بوروسيا مونشنجلادباخ في البوندسليجا، كما تغلب أيضًا على باير ليفركوزن 3-2 في وقت سابق من مشوار الدوري. وخلال آخر خمس مباريات، سجل إلفيرسبيرج 12 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة، ما أظهر نزعة هجومية وهشاشة دفاعية في الوقت نفسه.

فاز بايرن ميونخ في أربع من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها وتعادل في واحدة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 أمام شالكه 04 في البوندسليجا، بينما كانت أبرز نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 5-1 على شتوتجارت في الدوري في الجولة الأولى. وسجل بايرن 12 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا في المباريات الأربع التي نجح فيها في هز الشباك، ما يؤكد أن عجزه عن التسجيل أمام شالكه كان حالة استثنائية مقارنة بمعدله المعتاد.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة من اللقاءات الأخيرة بين إلفيرسبيرج وبايرن ميونخ.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
220071+66
ف
ف
2
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
220051+46
ف
ف
3
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
220052+36
ف
ف
4
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
220075+26
ف
ف
5
ماينتسماينتسماينتس
211050+54
ف
ت
6
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211051+44
ت
ف
7
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
210163+33
ف
خ
8
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210143+13
خ
ف
9
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
210156-13
ف
خ
10
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
210145-13
ف
خ
11
كولنكولنكولن
210146-23
خ
ف
12
باديربورنباديربورنبادربورن
201101-11
خ
ت
13
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
201147-31
خ
ت
14
شالكه 04شالكه 04شالكه
201103-31
ت
خ
15
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
201137-41
خ
ت
16
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
200246-20
خ
خ
17
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
200237-40
خ
خ
18
هامبورجهامبورجهامبورج
200207-70
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

في البوندسليجا، يحتل إلفيرسبيرج حاليًا المركز الرابع، بينما يأتي بايرن ميونخ في المركز السادس بعد أول جولتين من المباريات.

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