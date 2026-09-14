هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoإلتشي
مانويل مارتينيز فاليرو
team-logoريال مدريد
شاهد على beIN SPORTS 2

بمساعدة

معاينة مباراة إلتشي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ريال مدريد
إلتشي
كيليان مبابي

معاينة شاملة لمباراة إلتشي ضد ريال مدريد في موسم 2026-27 من الدوري الإسباني. نتحدث عن الخطط التكتيكية، وأخبار الفريقين، والمزيد.

crest
الدوري الإسباني - الجولة 6
مانويل مارتينيز فاليرو

يسعى إلتشي لتحقيق فوزه الأول في موسم الدوري الإسباني أمام ضيفه ريال مدريد، صاحب الغزارة التهديفية، على ملعب مارتينيز فاليرو.

معاينة مباراة إلتشي ضد ريال مدريد

فرض إلتشي التعادل 1-1 على أتلتيك كلوب يوم السبت، ليرفع رصيده النقطي في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى الضعف. ومع ذلك، استقبل فريق مارتين أنسيلمي بمعدل 2,6 هدفًا في المباراة الواحدة هذا الموسم، ولا يزال من دون أي انتصار. وفي نهاية الموسم الماضي، حقق سلسلة من سبع مباريات متتالية من دون هزيمة على أرضه في الدوري الإسباني، بواقع 4 انتصارات و3 تعادلات، وسيحتاج إلى العودة لتكديس نتائج مماثلة هذه المرة أيضًا.

Athletic Club v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

تغلب مدريد بسهولة على رايو فاييكانو بنتيجة 4-1 يوم السبت، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بعد خمس مباريات في الدوري الإسباني، وكانت خسارته خارج أرضه أمام ريال بيتيس هي العثرة الوحيدة حتى الآن. ومن المرجح أن يجري جوزيه مورينيو مداورة في تشكيلته هنا بعد الفوز الأخير 2-1 على إنتر في دوري أبطال أوروبا، ومع اقتراب ديربي مدريد في الدوري.

vinicius mourinhoGetty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • أصبح كيليان مبابي أول لاعب يسجل ست مرات في أول خمس مباريات لمadrid في الدوري خلال موسم واحد منذ كريم بنزيما في موسم 2021-22.
  • آخر 14 مباراة لمadrid خارج أرضه في الدوري شهدت أقل من 3,5 أهداف.
  • أربع من آخر خمس مباريات لمadrid خارج أرضه في الدوري شهدت 6 بطاقات صفراء أو أكثر.
  • يغيب ياغو سانتياجو عن إلتشي، بينما يواصل مدريد افتقاده فيرلاند ميندي، وإيدر ميليتاو، ورودريجو.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

التشكيلتان المحتملتان

إلتشي (4411): ديتورو؛ سانجاري، ريدوندو، تشوست، ريفيفو؛ مورينتي، مورسيّو، فييار، فاليرا؛ بوانانوتي؛ نينو.

مدريد (4231): كورتوا؛ دومفريس، كوناتي، هويسين، كوكوريا؛ فالفيردي، كامافينجا؛ غولر، بيلينجهام، فينيسيوس

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة إلتشي ضد ريال مدريد

4-4-1-1
إلتشي crest
إلتشي
إلتشي
التشكيل
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
ماتياس ديتوروماتياس ديتوروفيديريكو ريدوندوفيديريكو ريدوندوفيكتور شوستفيكتور شوستسانغاري بوباسانغاري بوباteam-logoروي ريفيفوفاكوندو بونانوتيفاكوندو بونانوتيتيتي مورينتيتيتي مورينتيJ. MorcilloJ. Morcilloغونزالو فييارغونزالو فييارجيرمان فاليراجيرمان فاليرافرناندو نينيوفرناندو نينيوتيبو كورتواتيبو كورتوادين هويسيندين هويسينإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيمارك كوكوريلامارك كوكوريلادينزل دومفريسدينزل دومفريسإدواردو كامافينجاإدواردو كامافينجاأردا جولرأردا جولرجود بيلينجهامجود بيلينجهامفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديفينيسيوس جونيورفينيسيوس جونيوركيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-4-1-1
إلتشي

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • مارتن أنسيلمي
  • جوزيه مورينيو

لا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات التشكيلة الحالية لمدرب إلتشي مارتين أنسيلمي، رغم احتمال إضافة تحديثات أخرى مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواصل ريال مدريد المعاناة دفاعيًا وهجوميًا من حيث النقص العددي. ويُعد كل من إيدر ميليتاو، ورودريجو، وفيرلاند ميندي من الغائبين المؤكدين بسبب الإصابة. ولا توجد أي إيقافات مدرجة، لكن خيارات مورينيو تظل محدودة، وسيُختبر عمق التشكيلة مرة أخرى في فترة مزدحمة بالمباريات.

الحالة

إلتشي

إلتشي - المستوى

COR
ت1-1
برشلونة
خ0-5
راسينج
خ3-2
ريال سوسييداد
خ2-3
أتلتيك بيلباو
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

ريال سوسييداد
ف4-1
مالاجا
ف4-0
بيتيس
خ1-0
إنتر
ف2-1
فاييكانو
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
14/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

لم يحقق إلتشي أي فوز في آخر خمس مباريات رسمية له، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-2 أمام راسينج سانتاندير، فيما تؤكد الهزيمة 5-0 أمام برشلونة في وقت سابق من أغسطس حجم التحدي الذي يواجهه فريق أنسيلمي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل إلتشي ستة أهداف واستقبل 12، وهو مردود يشير إلى مشكلات في طرفي الملعب.

أما آخر خمس مباريات لريال مدريد، فترسم صورة أكثر تنوعًا. فقد حقق ثلاثة انتصارات متتالية، على إسبانيول وريال سوسييداد ومالاجا، قبل أن تضع الهزيمة 1-0 أمام ريال بيتيس في 4 سبتمبر حدًا لتلك السلسلة. وأظهر الفوز 4-0 على مالاجا والانتصار 4-1 أمام ريال سوسييداد الجودة الهجومية للفريق عندما يكون في أفضل حالاته، لكن نتيجة بيتيس أوضحت أنه ليس بمنأى عن الأيام السيئة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إلتشيتعادلريال مدريد
0
2
3
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
4
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
1
انتهت
الدوري الإسباني
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
2
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
4
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
0
انتهت
الدوري الإسباني
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
2
انتهت
5الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد 4-1 على أرضه في الدوري الإسباني يوم 14 مارس 2026. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 2-2 على ملعب مارتينيز فاليرو في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ريال مدريد ثلاث مرات، مقابل تعادلين ومن دون أي فوز لإلتشي.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
5500214+1715
ف
ف
ف
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
5401144+1012
ف
خ
ف
ف
ف
3
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
5311115+610
خ
ف
ف
ت
ف
4
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
5311106+410
ف
خ
ف
ت
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
531186+210
ف
ت
خ
ف
ف
6
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
523096+39
ت
ف
ف
ت
ت
7
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
43015509
ف
خ
ف
ف
8
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
521285+37
ف
ت
خ
خ
ف
9
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
521276+17
ت
ف
ف
خ
خ
10
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
52129907
ف
خ
ف
خ
ت
11
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
521258-37
خ
خ
ف
ف
ت
12
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
6213611-57
خ
ف
ت
ف
خ
13
ليفانتيليفانتيليفانتي
512279-25
خ
ت
ف
ت
خ
14
خيتافيخيتافيخيتافي
512236-35
ت
ت
خ
ف
خ
15
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
604236-34
ت
ت
ت
خ
خ
16
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
5113814-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
مالاجامالاجامالاجا
503228-63
ت
ت
خ
ت
خ
18
فياريالفياريالفياريال
402268-22
خ
خ
ت
ت
19
إلتشيإلتشيإلتشي
5023613-72
ت
خ
خ
خ
ت
20
فالنسيافالنسيافالنسيا
5014110-91
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل إلتشي المركز الـ19، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل