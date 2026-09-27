ألمانيا ضد اليونان: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 14:45 إس جي إل أرينا

تنطلق مباراة ألمانيا واليونان يوم 27 سبتمبر 2026 في الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش (14:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة المجموعة A2 على ملعب WWK Arena

تعود ألمانيا إلى أرضها في أوغسبورغ لاستضافة اليونان في الجولة الثانية من مشوارها في المستوى الأول، المجموعة A2، من دوري الأمم الأوروبية 2026/27. وتحت قيادة المدرب يورغن كلوب، يسعى المنتخب الألماني إلى استغلال الدعم الجماهيري وحصد نقاط مبكرة مهمة في مجموعة تنافسية تضم هولندا وصربيا. أما اليونان، فتمثل مواجهة ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، خارج أرضها اختبارًا صعبًا في ظل تأقلمها مع المنافسات في المستوى الأول.

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التطور التكتيكي لألمانيا تحت قيادة كلوب

تدخل ألمانيا مباراة الأحد وهي تتطلع إلى فرض هيمنتها مبكرًا في المجموعة A2. وبعد أن جمع يورغن كلوب تشكيلة متنوعة من أجل تعزيز المواهب الدولية الجديدة إلى جانب النجوم أصحاب الخبرة، يتطلع المنتخب الألماني إلى تطبيق ضغط مرتفع الإيقاع وانتقالات سريعة. وسيعتمد أصحاب الأرض على الحيوية في العمق من جمال موسيالا وفلوريان فيرتز لاختراق الخطوط الدفاعية للمنافس ومنح الهجوم الزخم.

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الصلابة الدفاعية لليونان خارج الديار

تسافر اليونان إلى بافاريا وهي مصممة على إظهار انضباط تكتيكي أمام أحد أبرز الخطوط الهجومية في أوروبا. وبعد أن حجزت مكانها في المستوى الأول، سيركز الضيوف على الحفاظ على كتلة دفاعية متماسكة منخفضة إلى متوسطة، مع الضرب بسرعة في الهجمات المرتدة. وسيكون للدور القيادي في الدفاع وللإنهاء الحاسم من المهاجم فانجيليس بافليديس أهمية كبيرة إذا أرادت اليونان تحقيق مفاجأة على الأراضي الألمانية.

التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان

ألمانيا: تير شتيغن؛ Treu، تاه، شلوتيربيك، براون؛ نميتشا، كيميش، أدييمي، فيرتز، شاده، بوركهارت

اليونان: تزولاكيس؛ فاغيانيديس، مافروبانوس، ريتسوس، تسيميكاس؛ كاريتساس، كوربيليس، زافيريس، تزوليس؛ دوفيكاس، بافليديس

أخبار الفريقين والقوائم

يتولى يورغن كلوب مسؤولية ألمانيا في هذه المباراة، رغم أنه لم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة أو معلومات محددة بشأن الإصابات والإيقافات قبل انطلاق اللقاء. ومن المتوقع إتاحة مزيد من التحديثات الخاصة بالقائمة مع اقتراب موعد المباراة.

ويقود اليونان إيفان يوڤانوفيتش، وبالمثل لم يتم في هذه المرحلة الإعلان عن أي أخبار مؤكدة تتعلق بالإصابات أو الإيقافات أو التشكيلة الأساسية المتوقعة. وستتم إضافة التحديثات فور توفرها.

الحالة الفنية

تدخل ألمانيا هذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية بعدما خاضت خمس مباريات في كأس العالم والمباريات الدولية الودية، وحققت ثلاثة انتصارات من دون أي تعادل مقابل هزيمتين. وقدم فريق كلوب عرضه الأكثر اكتساحًا عندما سحق كوراساو 7-1 في كأس العالم، ثم تبع ذلك بفوز 2-1 على ساحل العاج. ومع ذلك، خرج من البطولة بعد هزيمة 2-1 أمام الإكوادور وخسارة 1-1 أمام باراغواي في دور الـ16. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت ألمانيا 13 هدفًا واستقبلت ستة.

وعانت اليونان في تحقيق الانتصارات خلال الأشهر الأخيرة، إذ اكتفت بفوز واحد فقط في آخر خمس مباريات، مع ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 0-1 أمام إيطاليا في لقاء ودي، كما حافظت على شباكها نظيفة مرة واحدة فقط خلال المباريات الخمس، وسجلت ثلاثة أهداف فقط. وانتهت ثلاث من آخر خمس نتائج لها بالتعادل، بينها تعادلان سلبيان أمام كل من المجر وبيلاروسيا.

سجل المواجهات المباشرة

تمتلك ألمانيا سجلًا قويًا أمام اليونان في المواجهات المدرجة في السجلات، بعدما فازت في ثلاث من أصل أربع مباريات ضمن البيانات. وجاءت المواجهة الأحدث في مباراة ودية خلال يونيو 2024، وفازت فيها ألمانيا 2-1. وكانت النتيجة الأكبر في هذه السلسلة فوز ألمانيا 4-2 في يورو 2012، بينما انتهت مواجهتا تصفيات كأس العالم السابقتان في عامي 2000 و2001 أيضًا بانتصارين لألمانيا. ولم تهزم اليونان ألمانيا في أي من المباريات الأربع المسجلة.

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