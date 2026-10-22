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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoأستون فيلا
فيلا بارك
team-logoمانشستر سيتي
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معاينة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي
أستون فيلا
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
إرلينج هالاند
فيل فودين
أوناي إيمري

معاينة شاملة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يضع فريق إنزو ماريسكا غزير التهديف سجل انتصاراته بنسبة 100% على المحك أمام فريق أوناي إيمري في مباراة السبت المبكرة على ملعب فيلا بارك.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8
فيلا بارك

تنطلق مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في 24 أكتوبر 2026، الساعة 07:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و11:30 بتوقيت غرينتش.

بداية مانشستر سيتي المثالية مثيرة للإعجاب، رغم الجدل المحيط بها

سحابة

أستون فيلا يستعيد توازنه بعد بداية متذبذبة

يقبع أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط، بعدما حقق انتصارين فقط في مبارياته السبع الأولى. لكنه لم يخسر في جميع المسابقات منذ هزيمته على أرضه أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 1-2 في 12 سبتمبر. وحقق الآن ثلاثة انتصارات متتالية، بينها فوز لافت بنتيجة 1-0 على أرض نيوكاسل في أحدث مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز. وبرز من بين صفقاته الجديدة يوهان مانزامبي وحارس المرمى زيون سوزوكي.

Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

فودين ينهي صيامه التهديفي

بعد 35 مباراة دون تسجيل، أحرز فيل فودين أربعة أهداف في آخر مباراتين له، بينها ثلاثية أمام أيك أثينا في أحدث مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا. ويواصل مانشستر سيتي تحقيق النتائج على أرض الملعب، رغم الجدل المحيط به في ظل مواجهته عقوبات قاسية بعد انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز. واستهل المدرب الجديد إنزو ماريسكا مشواره على مقاعد البدلاء في ملعب الاتحاد بسبعة انتصارات من سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتصدر إيرلينج هالاند قائمة الهدافين بثمانية أهداف. وحصل النرويجي العملاق على راحة خلال فوز سيتي الكاسح بنتيجة 5-1 على أيك، لكنه سجل هدفين في كل من آخر مباراتين خاضهما مع النادي.

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

أرقام مهمة وأخبار الإصابات

  • إنزو ماريسكا أول مدرب يفوز بأول سبع مباريات له مع نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.
  • سيفتقد إيمري، مدرب أستون فيلا، خدمات أمادو أونانا وإيان ماتسن وآرون وان بيساكا في هذه المباراة.
  • سيغيب جناح مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو ثمانية أسابيع بسبب مشكلة في الركبة.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

4-2-3-1
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
page.match.formation.title
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
زيون سوزوكيزيون سوزوكيماتي كاشماتي كاشتيرون منغستيرون منغسفيكتور لينديلوففيكتور لينديلوفلاماري بوغاردلاماري بوغاردAlysson EdwardAlysson Edwardروس باركليروس باركليبوبكر كامارابوبكر كاماراجواو جوميزجواو جوميزإميليانو بويندياإميليانو بوينديانيكولاس جاكسوننيكولاس جاكسونجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماروبن دياشروبن دياشعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفمارك جويهيمارك جويهيريان آيت نوريريان آيت نوريأيوب بوعديأيوب بوعديإليمان ندايإليمان ندايإليوت أندرسونإليوت أندرسونجيريمي دوكوجيريمي دوكوفيل فودينفيل فودينإرلينج هالاندإرلينج هالاند
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
4-2-3-1
أستون فيلا

التشكيلة الأساسية

مانشستر سيتي

المدرب

  • أوناي إيمري
  • إينزو ماريسكا

يواجه أوناي إيمري غياب عدد كبير من لاعبي أستون فيلا. وتضم قائمة المصابين أمادو أونانا وإيان ماتسن وماتيو روجيري وآرون وان بيساكا ويوهان مانزامبي، ومن المتوقع صدور تحديثات بشأن إمكانية مشاركتهم مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يعاني مانشستر سيتي أيضًا من مشكلات تتعلق بالإصابات في الهجوم. وتأكد غياب أنطوان سيمينيو لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب مشكلة في الركبة، بينما يغيب ماتيوس نونيز أيضًا. ولا تزال جاهزية إيرلينج هالاند موضع قلق بعد خروجه المبكر أمام إيبسويتش تاون، ولم يؤكد إنزو ماريسكا بعد ما إذا كان النرويجي سيكون متاحًا.

النتائج الأخيرة

أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

إشبيلية
ف1-3
برينتفورد
ت2-2
فنربخشه
ف6-0
نيوكاسل
ف0-1
VIK
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مان سيتي

مان سيتي - المستوى

سندرلاند
ف5-3
ليفربول
ف0-3
سان جيرمان
خ2-4
ابسويتش
ف3-2
AEK
ف5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
18/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

فاز أستون فيلا بأربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، ولم يفقد نقاطًا إلا بتعادله 2-2 على أرضه مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على أرض نيوكاسل يونايتد، كما حقق خلال تلك الفترة انتصارًا بنتيجة 6-0 على فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وسجل فيلا 12 هدفًا واستقبل ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز مانشستر سيتي بأربع من آخر خمس مباريات له، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وكانت أحدث مبارياته الفوز 3-2 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما انتصر 3-0 على أرض ليفربول خلال تلك الفترة. وسجل سيتي 18 هدفًا واستقبل 11 هدفًا في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

أستون فيلاتعادلمانشستر سيتي
3
0
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
4
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
7الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز أستون فيلا 2-1 على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز فيلا ثلاث مرات وسيتي مرتين، وسجل فيلا ثمانية أهداف مقابل سبعة لسيتي. وحُسمت ثلاث من آخر أربع مواجهات بفارق هدف واحد.

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
7700197+1221
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
7601115+618
ف
ف
خ
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
7511235+1816
ف
ف
ف
ف
ت
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
74121713+413
ف
ف
خ
ت
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
733198+112
ف
خ
ف
ت
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7241138+510
خ
ت
ف
ت
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
724196+310
ت
خ
ت
ف
ت
8
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
724187+110
خ
ت
ف
ت
ت
9
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
723287+19
خ
ت
خ
ت
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
73041115-49
خ
ف
خ
ف
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
72231014-48
خ
خ
ف
خ
ت
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
7223711-48
ف
ت
ف
خ
ت
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
7142101007
ت
ت
ت
خ
ت
14
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
7214917-87
خ
ف
ت
خ
ف
15
بورنموثبورنموثبورنموث
7133913-46
ف
خ
خ
ت
ت
16
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
7133610-46
ف
ت
خ
ت
ت
17
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
7205614-86
خ
ف
ف
خ
خ
18
فولهامفولهامفولهام
7124710-35
ف
خ
ت
ت
خ
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
712459-45
خ
خ
خ
ف
ت
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
7115614-84
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

يتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل هذه المباراة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثاني عشر. ويوضح فارق الترتيب وضع الفريقين قبل المواجهة: يصل سيتي بصفته متصدر المسابقة، فيما يسعى فيلا إلى استغلال أفضلية الأرض لتقليص الفارق مع الأندية التي تسبقه.

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