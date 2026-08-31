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الدوري الإنجليزي الممتاز
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فيلا بارك
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معاينة مباراة أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

أستون فيلا ضد آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
أستون فيلا
آرسنال

معاينة شاملة لمباراة أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز. نستعرض نتائج الجولة الافتتاحية، ومستوى الفريقين في الفترة الأخيرة، وأبرز القصص قبل هذه المواجهة المقررة مساء الاثنين على ملعب فيلا بارك.

أستون فيلا ضد آرسنال: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
فيلا بارك

تنطلق مباراة أستون فيلا وآرسنال يوم 31 أغسطس 2026 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

سهرة الإثنين في برمنغهام

يختتم أستون فيلا الجولة الثانية من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 عندما يستضيف آرسنال تحت أضواء مساء الإثنين على ملعب فيلا بارك. وبعد نتائج مختلفة للغاية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، سيعتمد فيلا على دعمه الجماهيري الصاخب على أرضه لاستعادة توازنه وإيقاف زخم آرسنال. أما بالنسبة للضيوف، فإن الرحلة إلى وست ميدلاندز يوم الإثنين تمثل اختبارًا مبكرًا مهمًا لمدى جاهزيتهم للمنافسة على اللقب، في سعيهم لتحقيق انتصارين متتاليين في بداية الموسم.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

أستون فيلا يسعى إلى رد فعل على أرضه بعد ضربة ليلة الافتتاح

يدخل فريق أوناي إيمري مواجهة الإثنين وهو مصمم على تقديم رد فعل فوري بعد خسارة افتتاحية صعبة خارج أرضه بنتيجة 4-0 أمام برايتون آند هوف ألبيون في 23 أغسطس. وتعرض فيلا لانتكاسة مبكرة بهدف عكسي من فيكتور ليندلوف، قبل أن تؤدي البطاقة الحمراء للاعب الوسط جواو جوميز في الدقيقة 39 إلى إكماله المباراة بعشرة لاعبين، ما سمح لبرايتون بتوسيع الفارق. ومع العودة إلى الديار، سيركز إيمري على استعادة الانضباط الدفاعي، رغم أن إدارة شكل خط الوسط في غياب جوميز الموقوف ستختبر عمق تشكيلة فيلا أمام حيوية وسط آرسنال.

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

العرض الافتتاحي المهيمن لآرسنال أمام كوفنتري

يدخل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا إلى فيلا بارك بثقة كبيرة بعد فوزه المريح على أرضه 3-0 أمام كوفنتري سيتي في 21 أغسطس. وافتتح كاي هافيرتز التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف بوكايو ساكا والقائد مارتن أوديغارد هدفين ليختتما أداءً جماعيًا قويًا. ومع التحكم في نسق اللعب من العمق مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية، يبدو آرسنال مستعدًا لمهاجمة أسلوب فيلا القائم على الخط الدفاعي المتقدم منذ صافرة البداية.

التاريخ ينحاز إلى آرسنال

تاريخيًا، يملك آرسنال الأفضلية العامة في هذه المواجهة، بعدما حقق فوزًا 4-1 في آخر لقاء بينهما في الدوري في ديسمبر 2025 على ملعب الإمارات. ومع ذلك، فإن المواجهات على ملعب فيلا بارك تتسم باستمرار بالسرعة والقوة البدنية، حيث يمكن للهجمات المرتدة عبر الأطراف من جانب فيلا أن تدفع خط دفاع آرسنال إلى أقصى حد. ومع ارتفاع قيمة الانضباط التكتيكي، تعد مواجهة الإثنين بفوارق دقيقة وتحولات حادة في الزخم.

التشكيلتان المحتملتان

أستون فيلا: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri; Bogarde, Kamara; Buendia, Barkley, McGinn; Jackson

آرسنال: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة أستون فيلا ضد آرسنال

4-2-3-1
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أستون فيلا
أستون فيلا
التشكيل
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آرسنال
آرسنال
4-3-3
1زيون سوزوكي2ماتي كاش22إيان ماتسن14باو توريس3فيكتور لينديلوف7جون ماكجين10إميليانو بوينديا53G. Hemmings8بوبكر كامارا27ليون جوريتسكا11نيكولاس جاكسون1دافيد رايا3كريستيان موسكيرا4بين وايت6جابرييل33ريكاردو كالافيوري41ديكلان رايس8مارتين أوديجارد49مايلز لويس سكيلي7بوكايو ساكا29كاي هافرتيس17كريستوس تزوليس
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آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
أستون فيلا

التشكيلة الأساسية

آرسنال

المدرب

  • أوناي إيمري
  • ميكيل آرتيتا

يواجه أوناي إيمري قائمة غيابات مؤثرة قبل هذه المباراة. ويغيب كل من Brian Madjo وAmadou Onana وJohan Manzambi وLeon Bailey وTammy Abraham بسبب الإصابة، بينما يتعرض Joao Gomes للإيقاف. وسيتم تأكيد التشكيلة المتوقعة لفيلا في وقت أقرب إلى انطلاق المباراة، كما ستتم إضافة المزيد من التحديثات فور توفرها.

يفتقد ميكيل أرتيتا خدمات Jurrien Timber وBruno Guimaraes وWilliam Saliba بسبب الإصابة، بينما لا يعاني آرسنال من أي حالات إيقاف قبل المباراة. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة، وسيتم تحديث أخبار الفريق قبل انطلاق اللقاء.

الحالة الفنية

أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

باثوم يونايتد
ف1-3
بايرن ميونخ
خ2-1
سان جيرمان
خ2-1
مونشنجلادباخ
خ2-1
برايتون
خ4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

بيتيس
خ1-3
دورتموند
ف2-3
كومو
ف1-1
مان سيتي
ف3-0
كوفنتري
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

يصل أستون فيلا إلى هذه المباراة من دون أي فوز في آخر أربع مباريات رسمية، بعدما حقق انتصارًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات إجمالًا. وجاء فوزه الوحيد في مباراة ودية خلال فترة الإعداد أمام BG Pathum United، ومنذ ذلك الحين خسر أمام بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي، وبوروسيا مونشنغلادباخ، وأخيرًا أمام برايتون بنتيجة 4-0 في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل فيلا أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، واستقبلت شباكه عشرة.

تبدو صورة آرسنال أفضل بكثير من ناحية النتائج. فقد فاز آرسنال في أربع من آخر خمس مباريات، وكانت خسارته الوحيدة في مباراة ودية أمام ريال بيتيس. كما فاز على بوروسيا دورتموند 3-2 وديًا، وتعادل 1-1 مع كومو، ثم توج بدرع المجتمع بفوز 3-0 على مانشستر سيتي قبل أن يفتتح موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار 3-0 على كوفنتري سيتي. وسجل آرسنال عشرة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

أستون فيلاتعادلآرسنال
2
1
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
4
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
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آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
انتهت
7الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

انتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز آرسنال 4-1 على ملعب الإمارات في 30 ديسمبر 2025. وقبل ذلك، حقق أستون فيلا فوزًا على أرضه 2-1 على آرسنال في 6 ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق آرسنال بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لفيلا، كما تعادل الفريقان 2-2 على ملعب الإمارات في يناير 2025. وسجل آرسنال 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، مقابل سبعة أهداف لفيلا.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
220062+46
ف
ف
2
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
220030+36
ف
ف
3
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
220075+26
ف
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
211041+34
ت
ف
5
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
211042+24
ف
ت
6
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
211031+24
ت
ف
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
211021+14
ت
ف
8
برايتونبرايتونبرايتون
210174+33
خ
ف
9
آرسنالآرسنالآرسنال
110030+33
ف
10
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210154+13
ف
خ
11
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
21012203
ف
خ
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
210146-23
خ
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
20204402
ت
ت
14
بورنموثبورنموثبورنموث
201123-11
ت
خ
15
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
201123-11
ت
خ
16
فولهامفولهامفولهام
200224-20
خ
خ
17
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
100104-40
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
200204-40
خ
خ
19
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
200216-50
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
200205-50
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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