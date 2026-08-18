معاينة مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 21 أغسطس 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

تنطلق مباراة آرسنال ضد كوفنتري سيتي يوم الجمعة، 21 أغسطس 2026، عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

آرسنال حامل اللقب يدشن الموسم الجديد

يبدأ آرسنال ميكيل أرتيتا موسم 2026-27 مساء الجمعة في لندن. ويحل كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا ضيفًا عليه بقيادة فرانك لامبارد.

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ماذا يقدّم الوافد الجديد كوفنتري؟

اكتسح كوفنتري لقب التشامبيونشيب الموسم الماضي، إذ فاز بالمسابقة بفارق هائل بلغ 11 نقطة أمام إيبسويتش. وكان الفريق الأقوى هجوميًا بتسجيله 97 هدفًا، كما امتلك أفضل دفاع باستقباله 45 هدفًا، لذا فإن الصعود إلى دوري الأضواء يعد تأكيدًا على نجاح المدرب فرانك لامبارد وفريقه. وضم فريق سكاي بلوز ستة وجوه جديدة، يملك بعضهم خبرة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعود الهولندي غوستافو هامر لفترة ثانية بعد ثلاثة مواسم مع شيفيلد يونايتد، بينما انضم لاعب الوسط فرانك أونييكا بشكل دائم من برينتفورد بعد إعارة في الموسم الماضي. كما أنفق كوفنتري 20 مليون جنيه إسترليني لضم الجناح الفرنسي لوم تشاونا من بيرنلي. وتعاقد أيضًا مع قلب الدفاع السويسري أوريلي أميندا من آينتراخت فرانكفورت. كما انضم لاعب الوسط الغاني كاليب ييرينكي، البالغ من العمر 20 عامًا، من نوردشيلاند في صفقة بلغت 23.1 مليون جنيه إسترليني. ووصل الحارس كارل راشورث من برايتون في صفقة بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني.

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ماذا فعل آرسنال في سوق الانتقالات؟

تعاقد البطل مع لاعب يملك جودة مثبتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو برونو غيمارايش القادم من نيوكاسل. ويصل البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا مقابل رسوم متداولة تبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول منذ البداية. وكان غيمارايش هداف نيوكاسل في الدوري الموسم الماضي بتسجيله تسعة أهداف، كما قدم خمس تمريرات حاسمة. ومنذ ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يصنع فرصًا أكثر منه سوى 16 لاعبًا فقط برصيد 213 فرصة، ولم يفز أي لاعب في دوري الأضواء بعدد أكبر من الالتحامات الثنائية، إذ بلغ رصيده 1030، خلال تلك الفترة. كما تعاقد آرسنال مع الجناح اليوناني خريستوس تزوليس من كلوب بروج. وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي لعب سابقًا مع نوريتش سيتي وصادف أن خاض ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال في 2021، ماكينة أرقام في الموسم الماضي، إذ سجل 17 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة في الدوري البلجيكي للمحترفين. وصنع تزوليس هدفين في ظهوره الرسمي الأول مع آرسنال خلال الفوز على مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

كما حوّل آرسنال، كما كان متوقعًا، صفقة إعارة المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي إلى انتقال دائم، ووقع الحارس إيلان ميلييه مجانًا قادمًا من ليدز ليكون بديلًا لديفيد رايا.

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آرسنال يسقط مانشستر سيتي في الدرع الخيرية

كثيرًا ما يقال إن الفوز بالدرع الخيرية قد يكون لعنة، لكن آرسنال بدا جارفًا في تفكيكه مانشستر سيتي 3-0 في افتتاح الموسم الإنجليزي التقليدي. وأكدت أهداف ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتز ومارتن أوديغارد على الأداء المهيمن لفريق ميكيل أرتيتا، بينما يواصل الاستعدادات للدفاع عن لقبه.

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«لعنة» الدرع الخيرية

لم ينجح أي من آخر ستة فائزين بالدرع الخيرية في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم نفسه، ولم يفعل ذلك سوى فريق واحد فقط من آخر 15 فريقًا، وهو مانشستر سيتي في موسم 2018-19.

التشكيلتان المتوقعان

آرسنال (4-3-3): رايا؛ وايت، موسكيرا، غابرييل، كالافيوري؛ لويس-سكيلي، أوديغارد، غيمارايش؛ ساكا، هافيرتز، تزوليس.

كوفنتري (4-3-3): راشورث؛ فان إيفيك، توماس، أميندا، داسيلفا؛ أونييكا، ييرينكي، غرايمز؛ تشاونا، سيمز، توماس-أسانتي.

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ماذا يمكن أن نتوقع من آرسنال ضد كوفنتري؟

سيكون آرسنال المرشح الأوفر حظًا لحصد النقاط الثلاث في الجولة الأولى. ويصل كوفنتري إلى لندن من دون ما يخسره، لذا من المنتظر أن نكون أمام مواجهة مفتوحة وممتعة.

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أخبار الفريقين والقوائم

يدخل آرسنال المباراة في غياب قلبي الدفاع يوريين تيمبر وويليام ساليبا، إذ أُدرجا ضمن قائمة المصابين. ولم يؤكد ميكيل أرتيتا حتى الآن التشكيلة المحتملة، ومن المنتظر صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يفتقد كوفنتري سيتي المدافع لوك وولفندن بسبب الإصابة. كما لم يؤكد فرانك لامبارد تشكيلته الأساسية أيضًا، لذا ستُضاف المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الحالة الفنية

فاز آرسنال في ثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا 2-3 على بوروسيا دورتموند، كما تغلب أيضًا على جيرونا 4-1 في فترة الإعداد. وجاءت خسارتاه أمام ريال بيتيس، الذي فاز 3-1، وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل آرسنال تسعة أهداف واستقبل ثمانية.

فاز كوفنتري في ثلاث من آخر خمس مباريات له، وتعادل في واحدة ولم يخسر أي مباراة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجه فوزًا وديًا 3-1 على إسبانيول. كما أنهى الموسم الماضي بقوة، بعدما تغلب على بورتسموث 5-1 وريكسهام 3-1 في التشامبيونشيب. وسجل كوفنتري 11 هدفًا خلال آخر خمس مباريات له واستقبل ثلاثة فقط، وهي سلسلة تؤكد الزخم الذي بناه لامبارد خلال سعيه إلى الصعود.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2014، حين فاز آرسنال 4-0 على ملعب الإمارات. وقبل ذلك، تغلب آرسنال على كوفنتري 6-1 في كأس كاراباو في سبتمبر 2012. ويعود آخر لقاء بين الطرفين في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى فبراير 2001، عندما فاز آرسنال 1-0 على ملعب هايفيلد رود. وعبر المواجهات الخمس المسجلة، فاز آرسنال في المباريات الخمس كلها، مسجلًا 16 هدفًا ومستقبلًا هدفين فقط.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل آرسنال حاليًا المركز الثاني، بينما يأتي كوفنتري سيتي في المركز السابع.