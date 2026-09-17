الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 10:15 طيران الرياض ميتروبوليتانو

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد يوم 20 سبتمبر 2026 عند الساعة 10:15 بتوقيت EST و14:15 بتوقيت GMT.

ريال المتألق يحل ضيفًا على أتلتي بعد بطولاته المتأخرة

احتاج ريال مدريد إلى هدف فوز في الوقت بدل الضائع من كارلوس إيسبي ليحصد في النهاية ثلاث نقاط في انتصار مثير بنتيجة 3-2 على إلتشي في آخر مباراة. وسجل الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا الآن هدفي فوز هذا الموسم في الدقيقة 90 أو بعدها، بعد تألقه أمام إسبانيول في أغسطس. وكان ريال مدريد قريبًا من الكمال هذا الموسم، إذ فاز في ست من أصل سبع مباريات في جميع المسابقات. وجاءت هفوته الوحيدة في خسارة 1-0 أمام ريال بيتيس المثير للإعجاب.

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أتلتي يبدو على المسار الصحيح مجددًا

أوقف أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني سلسلة من هزيمتين متتاليتين أمام بلباو في الدوري وليفربول في دوري أبطال أوروبا، ورد بقوة بفوزين في الدوري الإسباني على ريال سوسيداد وأوساسونا. كما استعاد الفريق حاسته التهديفية أيضًا، بتسجيله سبعة أهداف في هذين الانتصارين. وسجل ستة لاعبين مختلفين أسماءهم على قائمة الهدافين عبر هذين الفوزين، من بينهم المعار الكندي جوناثان ديفيد، الذي هز الشباك في كلتا المباراتين. ويتأخر أصحاب الأرض يوم الأحد عن ريال بفارق نقطتين فقط قبل انطلاق اللقاء.

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إحصائيات بارزة وأخبار الإصابات

سجل الفريقان في كل واحدة من آخر ثلاث مواجهات مباشرة رسمية بينهما.

يتصدر أردا جولر الدوري الإسباني هذا الموسم بثماني فرص كبيرة صنعها.

لا يزال أتلتي يفتقد بابلو باريوس وجوليان ألفاريز، لكن ألكسندر سورلوث عاد إلى التدريبات.

يواصل إيدير ميليتاو وفيرلان ميندي ورودريجو الغياب لفترة طويلة عن صفوف الضيوف.

ساهم كيليان مبابي بشكل مباشر في تسعة أهداف في الدوري الإسباني، ولا يتفوق عليه سوى رافينيا لاعب برشلونة برصيد 12 هدفًا.

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التشكيلتان المحتملتان

أتلتي (442): أوبلاك؛ يورينتي، روميرو، لو نورماند، جريمالدو؛ لي، كوكي، كاردوسو، باينا؛ لوكمان، ديفيد.

ريال (4231): كورتوا؛ ترينت، كوناتي، هويسن، كوكوريا؛ فالفيردي، تشواميني؛ ديوماندي، جولر، فينيسيوس؛ مبابي.

أخبار الفريقين والقائمتان

تلقى دييجو سيميوني ضربة في تحضيراته بعدما تأكد غياب جوليان ألفاريز عن الديربي بسبب شد عضلي. ولا توجد حاليًا أي معلومات أخرى مؤكدة بشأن إصابات أو إيقافات في صفوف أتلتيكو مدريد، مع توقع صدور تحديثات إضافية عن القائمة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يتعين على جوزيه مورينيو التخطيط في غياب ثلاثة من لاعبي الفريق الأول في ريال مدريد، إذ تم إدراج إيدير ميليتاو ورودريجو وفيرلان ميندي ضمن قائمة المصابين. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة لدى الضيوف، كما لم يتم تأكيد أي تحديثات إضافية بشأن القائمة في هذه المرحلة.

الحالة الفنية

يدخل أتلتيكو مدريد هذه المواجهة بسجل يضم فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته انتصارًا كبيرًا خارج أرضه بنتيجة 3-0 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وذلك بعد خسارتين أمام أتلتيك بلباو، الذي تغلب عليه 3-0، وليفربول في دوري أبطال أوروبا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل أتلتيكو تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية. وأنهى الفوز على سوسيداد سلسلة الهزائم المتتالية ومنح كتيبة سيميوني دفعة معنوية مهمة في التوقيت المناسب.

يصل ريال مدريد إلى المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-1 على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، كما حقق أيضًا انتصارًا 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا خلال تلك السلسلة. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني. وسجل مدريد 11 هدفًا واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، مع قوة هجومية لافتة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

جاء آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإسباني في مارس 2026، حين فاز ريال مدريد 3-2 على ملعب برنابيو. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ريال مدريد ثلاث مرات، بينما حقق أتلتيكو فوزًا واحدًا، وهو الانتصار المنزلي 5-2 في الدوري الإسباني في سبتمبر 2025، مع فوز آخر إضافي لأتلتيكو جاء في دوري أبطال أوروبا. وسجل ريال مدريد 10 أهداف في تلك المواجهات الخمس، مقابل 11 هدفًا لأتلتيكو.

الترتيب

في الدوري الإسباني، يحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الرابع، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني قبل هذه المواجهة.