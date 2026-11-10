معاينة مباراة التشيك وإسبانيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 جنرالي أرينا

تسافر إسبانيا إلى براج لمواجهة التشيك على ملعب إيبيت أرينا يوم الخميس 12 نوفمبر، في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية. ويصل حامل لقب كأس العالم متصدرًا المجموعة وقد ضمن بالفعل التأهل إلى ربع النهائي، بينما تتذيل التشيك الترتيب دون أي نقطة.

التشيك على وشك الإقصاء

خاضت التشيك مشوارًا صعبًا في دوري الأمم الأوروبية، إذ خسرت مبارياتها الأربع الأولى. ولا تبعث نتائجها الخمس الأخيرة في جميع المسابقات على التفاؤل، بعدما مُنيت بخمس هزائم متتالية، بينها الخسارة 3-0 أمام إنجلترا و3-1 أمام إسبانيا في وقت سابق من مرحلة المجموعات نفسها.

Getty Images

إسبانيا بطلة العالم تواصل انتصاراتها

في المقابل، تواصل إسبانيا تقديم أداء قوي، إذ فاز منتخب لويس دي لا فوينتي بمبارياته الخمس الأخيرة، في سلسلة تشمل انتصاره 1-0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم خلال الصيف. وسجل ميكيل ميرينو، لاعب آرسنال الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، ثلاثة أهداف في آخر مباراتين له مع إسبانيا، بينها هدفا الفوز بعدما شارك بديلًا أمام كرواتيا في المباراة الماضية.

Getty Images

أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

يغيب عن أصحاب الأرض روبين هراناتش، وبافل شولتش، وأوندريه لينجر، وأوندريه كريتشفالوشي، وميخال ساتشيك، وآدم كارابيتس بسبب الإصابة. كما يغيب ميخال ساديليك للإيقاف.

سيغيب لامين يامال وميكيل أويارزابال عن هذه الرحلة إلى براج. ومن المتوقع أن ينضم كلاهما إلى المنتخب لاحقًا لخوض مواجهة إنجلترا يوم الأحد في العاصمة الإسبانية.

سجلت إسبانيا بعد الدقيقة 85 في كل من مبارياتها الثلاث الأخيرة.

لم تخسر إسبانيا في 42 مباراة خلال الوقت الأصلي، حققت خلالها 33 فوزًا و9 تعادلات.

التشكيلتان المتوقعتان

التشيك (4231): كينسكي؛ كوفال، خالوبك، كريتشي، سلاما؛ كرال، سوتشيك؛ تشيرف، أمبروس، دانيك؛ هلوزيك.

إسبانيا (4231): سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا؛ بيدري، رويز؛ ن. ويليامز، فيرمين، باينا؛ توريس.

أخبار الفريقين والقائمتان