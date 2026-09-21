معاينة مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

البرتغال ضد ويلز: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 خوسيه ألفالادي

تنطلق مباراة البرتغال وويلز يوم 24 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا الرسمي).

حامل اللقب يبدأ مشواره في دور المجموعات

تعود البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، إلى ملعبها على استاد جوزيه ألفالادي لاستضافة ويلز في الجولة الأولى. ومع دخولها مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب الرئيسي المعين حديثًا جورجي جيسوس، تستهدف البرتغال افتتاح حملة الدفاع عن لقبها بأداء قوي أمام جماهيرها. أما ويلز بقيادة كريج بيلامي، فإن عودتها إلى المستوى A تمثل اختبارًا هائلًا في سعيها لإثبات قدرتها أمام أحد أبرز المنتخبات الدولية في أوروبا.

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بداية جديدة للبرتغال: حقبة جورجي جيسوس تنطلق في لشبونة

تدخل البرتغال مواجهة الافتتاح يوم الخميس سعيًا لبدء مشوارها بانتصار، بعد وصولها إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026. وضم جورجي جيسوس قائمة قوية من 25 لاعبًا تضم أصحاب الخبرة البارزين برونو فرنانديز، وبرناردو سيلفا، وفيتينيا، وروبن دياز، وكريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 عامًا، إلى جانب الوجوه الجديدة نونو تافاريس، وصامويل سواريس، وجواو بالينيا، وفابيو سيلفا. وبفضل الجودة الإبداعية الكبيرة في خط الوسط، تهدف البرتغال إلى وضع سقف عالٍ للمنافسة في المجموعة A4.

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رجال بيلامي يستهدفون إرسال رسالة مبكرة

تسافر ويلز إلى لشبونة وهي عازمة على اختبار نفسها بعد أن ضمنت الصعود مجددًا إلى المستوى A خلال الدورة السابقة من دوري الأمم. ويتطلع فريق كريج بيلامي إلى استعادة توازنه بعد مبارياته الدولية الاستعراضية الأخيرة، مع الاعتماد على القوة الهجومية لبرينان جونسون، ودانييل جيمس، وديفيد بروكس، إلى جانب الاستقرار في العمق بوجود إيثان أمبادو وجو رودون. وتُمثل مواجهة البرتغال خارج الأرض عقبة كبيرة، لكن ويلز تملك سرعة كبيرة في الهجمات المرتدة لتهديد أصحاب الأرض.

هل تستطيع ويلز احتواء خط هجوم البرتغال؟

تاريخيًا، اتسمت المواجهات بين المنتخبين بكثافة تكتيكية عالية، وأبرزها فوز البرتغال 2-0 في نصف نهائي يورو 2016. وسيسعى ثلاثي وسط البرتغال، فيتينيا وجواو نيفيس وبرونو فرنانديز، إلى السيطرة على الاستحواذ وفتح المساحات أمام رافائيل لياو ورونالدو. وفي المقابل، ستعتمد ويلز على كتلة وسطى منضبطة ولعب انتقالي سريع عبر برينان جونسون لصناعة الفرص في المرتدات. ومع وجود نقاط ثمينة على المحك في المجموعة A4، تعد مواجهة الخميس بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يقود جورجي جيسوس منتخب البرتغال، وقد أعلن أول قائمة له في مشوار دوري الأمم. ولم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة، كما لم يتم الإعلان بعد عن التشكيلة الأساسية المتوقعة. وستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود ويلز كريج بيلامي. وكما هو الحال مع البرتغال، لا تتوافر حاليًا أي معلومات عن إصابات أو إيقافات تخص الفريق الضيف. وستتبع ذلك تحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

النتائج الأخيرة

تدخل البرتغال هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، بعدما سجلت تسعة أهداف واستقبلت هدفين. وكانت آخر مبارياتها خسارة 1-0 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم، لتنتهي بذلك سلسلة تضمنت فوزًا 2-1 على كرواتيا وانتصارًا كاسحًا 5-0 على أوزبكستان. وخرجت البرتغال بشباك نظيفة في مباراتين خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس صعوبة اختراقها رغم خروجها المبكر من كأس العالم.

فازت ويلز في مباراة واحدة، وتعادلت في اثنتين، وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها، مسجلة 11 هدفًا ومستقبلة ثمانية. وكان آخر نتائجها الخسارة 2-1 أمام رومانيا في مباراة ودية خلال يونيو. أما انتصارها الوحيد في تلك السلسلة فجاء في وقت سابق، عندما اكتسحت مقدونيا الشمالية 7-1 في تصفيات كأس العالم، لكن ذلك الانتصار يبدو الآن بعيدًا في ظل المعاناة التي تلت ذلك.

سجل المواجهات المباشرة

التقى المنتخبان مرتين في التاريخ الحديث الموثق، وفازت البرتغال في المناسبتين. وكانت أحدث مواجهة بينهما في يورو 2016 يوم 6 يوليو، حين فازت البرتغال 2-0. وقبل ذلك، تغلبت البرتغال على ويلز 3-0 في مباراة ودية في يونيو 2000. وفازت البرتغال في كلتا المواجهتين ولم تستقبل أي هدف خلال المباراتين.

الترتيب

المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 الدنمارك الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النرويج النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0 3 البرتغال البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ويلز ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



