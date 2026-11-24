كلوب بروج ضد ليفربول: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 جان بريدل

كلوب بروج المتألق يستضيف ليفربول المنطلق بقوة

يسافر ليفربول إلى بلجيكا لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا على ملعب يان بريدل بمدينة بروج.

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يصل الضيوف بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم المقنع 4-0 على مانشستر يونايتد في أنفيلد. ويظهر ريو نجوموها، الذي سجل في تلك المباراة، مجدداً ضمن التشكيلة الأساسية المتوقعة.

أعاد ذلك الفوز الاستقرار إلى فريق أندوني إيراولا بعد فترة مضطربة، شهدت خسارته أمام فنربخشة في هذه البطولة وأمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أيام قليلة.

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يخوض كلوب بروج المباراة على أرضه وهو في حالة جيدة محلياً تحت قيادة إيفان ليكو. فقد اكتسح كيه في ميخيلين 5-1 يوم السبت، ليواصل سلسلة لم يخسر خلالها في مبارياته الخمس الأخيرة.

وتشمل هذه السلسلة فوزاً على بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، ما يُظهر قدرة كلوب بروج على تحقيق النتائج في أوروبا كما يفعل محلياً.

يحتل الفريقان مركزين متجاورين في جدول مرحلة الدوري، ما يمنح هذه المباراة أهمية كبيرة لكليهما.

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