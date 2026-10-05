دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45 Stadion Poljud

تنطلق مباراة كرواتيا ضد إسبانيا يوم 6 أكتوبر 2026 عند الساعة 14:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:45 بتوقيت غرينتش.

أبطال العالم يواجهون كرواتيا الجريحة

تدخل إسبانيا المباراة وهي في حالة رائعة قبل مواجهتها منتخب كرواتيا الذي تلقى ضربة قوية أمام إنجلترا في المرة الماضية.

إسبانيا تبدو بلا عيوب تحت قيادة دي لا فوينتي

إسبانيا الآن بلا هزيمة في 41 مباراة، بعدما فازت في آخر 10 مباريات، كما تتصدر المشهد بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في هذه البطولة. وكانت أفضل بكثير من تشيكيا في المرة الماضية، وخرجت فائزة 3-1 بفضل أهداف لانمين يامال، ورودري، وميكيل ميرينو.

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يوم مظلم لكرواتيا

كانت خسارة كرواتيا 7-0 على يد إنجلترا هي الأسوأ لها على الإطلاق في مباراة دولية للرجال. وبعد هزيمتين ثقيلتين متتاليتين، تحتل كرواتيا الآن المركز الثالث في المجموعة الرابعة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية. ولن يكون اختبار رجال سلافين بيليتش التالي أسهل من مواجهة أبطال العالم، لكن هذا هو ما ينتظرهم. كما أن الخسارة 4-1 أمام إسبانيا في المواجهة العكسية لن تمنحهم كثيرًا من الثقة.

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إحصائيات مهمة

استقبلت كرواتيا هدفين أو أكثر في خمس من آخر ست مواجهات لها مع إسبانيا.

التشكيلتان المحتملتان

كرواتيا (4231): ليفاكوفيتش؛ سمولتشيتش، سوتالو، فوسكوفيتش، جفارديول؛ مودريتش، كوفاسيتش؛ إيفانوفيتش، ماريو باساليتش، فلاسيتش؛ ماتانوفيتش.

إسبانيا (433): سيمون؛ فرسنيدا، كوبارسي، هويخسين، كوكوريّا؛ لوبيز، زوبيميندي، بيدري؛ يامال، أويارزابال، مونيوث.

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أخبار الفريقين والقائمتان

يقود كرواتيا سلافين بيليتش، رغم عدم توفر أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة. ومن المتوقع إضافة تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لا يملك لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، أي أخبار مؤكدة عن الفريق في الوقت الحالي. وشارك دين هويخسين في المواجهة السابقة في إشبيلية، وتحدث عن عودته إلى الأجواء الدولية بعد غيابه عن قائمة كأس العالم. وستتبع ذلك تحديثات كاملة عن القائمة مع اقتراب المباراة.

الحالة

تدخل كرواتيا هذه المباراة بعدما حققت انتصارين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات، مع هزيمة إضافية لتكمل سلسلة متباينة. وكانت آخر نتائجها الخسارة 4-1 أمام إسبانيا في إشبيلية، وقبل ذلك فازت على تشيكيا 2-1 في دوري الأمم. وشهد مشوارها في كأس العالم انتصارين على غانا وبنما، لكنها خرجت على يد البرتغال في دور الـ16. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت كرواتيا سبعة أهداف واستقبلت تسعة، ما يعكس فريقًا قادرًا على الإنتاج الهجومي لكنه عرضة لهفوات دفاعية أمام كبار المنافسين.

فازت إسبانيا في آخر خمس مباريات لها في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجها ذلك الفوز 4-1 على كرواتيا، وقبل ذلك تغلبت على إنجلترا 3-2 في افتتاح مشوارها بدوري الأمم. أما مشوار كأس العالم الذي سبق هذه الحملة، فشهد انتصارات على بلجيكا وفرنسا والأرجنتين في النهائي، مع استقبال إسبانيا هدفين فقط خلال تلك المباريات الخمس، وكلاهما في دوري الأمم. وهي سلسلة تؤكد جودة الفريق هجوميًا وتنظيمه الدفاعي.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين قبل أيام قليلة فقط، حين فازت إسبانيا 4-1 في إشبيلية ضمن دوري الأمم. وبالعودة إلى آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إسبانيا أفضلية واضحة، إذ تتضمن النتائج فوزًا 3-0 في يورو 2024 وانتصارًا 5-3 في يورو 2020 بعد وقت إضافي. وجاء فوز كرواتيا الوحيد في السلسلة الأخيرة في مباراة بدوري الأمم في نوفمبر 2018، عندما تغلبت على إسبانيا 3-2. أما المواجهة التالية في دوري الأمم في يونيو 2023 فانتهت 0-0، وكانت التعادل الوحيد في هذه السلسلة.

الترتيب

المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 إسبانيا إسبانيا 3 3 0 0 10 4 +6 9 ف ف ف 2 إنجلترا إنجلترا 3 2 0 1 11 3 +8 6 ف ف خ 3 كرواتيا كرواتيا 3 1 0 2 3 12 -9 3 خ خ ف 4 تشيكيا تشيكيا 3 0 0 3 2 7 -5 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط

في المجموعة الثالثة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، تتصدر إسبانيا جدول الترتيب حاليًا، بينما تحتل كرواتيا المركز الثالث، ما يجعل هذه المباراة مواجهة مباشرة ذات تبعات كبيرة على شكل المنافسة في المجموعة.