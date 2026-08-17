بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ: تفاصيل المباراة

السوبر الألماني - النهائي 22 أغسطس 2026 - 14:30 سيجنال إيدونا بارك

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وFC Bayern Munich يوم 22 أغسطس 2026 في الساعة 18:30 بتوقيت GMT (2:00 مساءً بتوقيت EST / 19:30 بتوقيت BST / 20:30 بتوقيت SAST).

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نظرة عامة على المباراة: صدام عمالقة ألمانيا

يستهل الغريمان الشرسـان في كرة القدم الألمانية مشوار 2026 في كأس فرانز بيكنباور السوبر، الذي أُعيدت تسميته تكريمًا للقيصر الراحل. وبعد أن أكمل بايرن ميونخ الثنائية المحلية الكاملة في موسم 2025/26، نال بوروسيا دورتموند، وصيف الدوري، حق استضافة هذه المواجهة المثيرة من مباراة واحدة على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وبدعم من الجدار الأصفر الشهير، سيحاول دورتموند توجيه ضربة معنوية مبكرة إلى العملاق البافاري وحصد أول ألقاب الموسم المطروحة.

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تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، صُمم برنامج دورتموند التحضيري قبل الموسم لصقل الصلابة سريعًا. وبعد جولة صيفية شاقة تضمنت اختبارات أمام نخبة المنافسين الأوروبيين، أنهى دورتموند حملته التحضيرية يوم 15 أغسطس بتعادل مثير 2-2 أمام AS Roma على أرضه وأمام مدرجات ممتلئة بالكامل. وبعد أن أظهر الفريق روحه القتالية المعتادة، أعاد يوليان رايرسون والمهاجم المؤثر سيرهو غيراسي دورتموند من تأخره بهدفين خلال 30 دقيقة، ما منح التشكيلة دفعة تكتيكية مهمة قبل قمة السبت الكلاسيكية.

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رجال كومباني يعملون بأقصى قوة

يدخل بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومباني إلى دورتموند وهو في حالة صيفية حادة للغاية. فبطل البوندسليغا تفوق على أستون فيلا 2-1، قبل أن يقدم عرضًا هجوميًا في ختام مبارياته يوم 15 أغسطس، بالفوز 3-1 على RB Leipzig. ومع ترك لويس دياز بصمته سريعًا إلى جانب جمال موسيالا ووحدة هجومية قاتلة، تبدو لعبة الضغط العالي السريعة لدى بايرن جاهزة تمامًا في سعيه نحو لقبه الثاني عشر في السوبر.

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تمثل هذه المباراة المرة العاشرة التي يلتقي فيها هذان الناديان العملاقان على لقب السوبر. ويتفوق بايرن بفارق ضئيل بعدما حقق خمسة ألقاب في السوبر مقابل أربعة لدورتموند في المواجهات المباشرة بينهما. أما آخر مواجهة بينهما في الدوري على ملعب سيجنال إيدونا بارك فكانت مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، وحسمها بايرن بصعوبة بنتيجة 3-2، بما يضمن مواجهة أخرى عالية الوتيرة قد تُحسم بلمسة فردية مميزة أو بأخطاء في الضغط العالي.

أخبار الفريقين والتشكيلات

لا توجد لدى نيكو كوفاتش أي مخاوف مؤكدة تتعلق بالإصابات أو الإيقافات في صفوف دورتموند قبل كأس السوبر، كما لم يتم الكشف عن أي تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة. ومن المنتظر ورود تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

ويواجه فينسنت كومباني صورة أكثر غموضًا في بايرن. فقد خرج كونراد لايمر مبكرًا كبديل في المباراة الودية أمام لايبزيغ بسبب ما بدا أنها مشكلة في القدم أو الركبة، ولم يكن قادرًا على المشي بعد ذلك من دون مساعدة، بينما لم يتمكن الجهاز الفني لكومباني من تقديم جدول زمني واضح لعودته. كما غادر جمال موسيالا تلك المباراة قرب نهايتها بعد تعرضه، بحسب ما ورد، لدوار ومشكلات في الدورة الدموية وسط حرارة مرتفعة، رغم أن بايرن أكد أنه كان يشعر بتحسن بعد صافرة النهاية. كذلك خرج مين-جاي كيم بسبب مشكلة في الفخذ خلال المباراة نفسها. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة لبايرن.

النتائج

يدخل دورتموند كأس السوبر بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات ودية قبل الموسم. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 أمام روما، بعد خسارة 3-2 أمام أرسنال. كما خسر أيضًا أمام كل من سيريزو أوساكا وفورتونا دوسلدورف خلال برنامجه التحضيري، بينما جاء فوزه الوحيد أمام FC Tokyo. وسجل دورتموند ستة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس فريقًا لا يزال يبحث عن ملامحه قبل انطلاق الموسم الجديد.

أما بايرن فيصل بحالة أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات ودية. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 على RB Leipzig، كما تغلب أيضًا على أستون فيلا 2-1 وعلى Jeju SK بنتيجة 2-1 خلال جولته التحضيرية. كما يبرز في سجله أيضًا اكتساح FC Rottach-Egern بنتيجة 15-0، بينما جاءت هزيمته الوحيدة أمام فيهين فيسبادن. وسجل بايرن 22 هدفًا واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين الطرفين جاءت في البوندسليغا يوم 28 فبراير 2026، حين فاز بايرن 3-2 على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وقبل ذلك، فاز بايرن على دورتموند 2-1 في ميونخ في أكتوبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في البوندسليغا، يتفوق بايرن بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لدورتموند، مع تعادل واحد. أما انتصار دورتموند الوحيد في تلك السلسلة فجاء على أرض بايرن في مارس 2024، عندما فاز 2-0.