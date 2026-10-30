معاينة سوبر كلاسيكو بوكا جونيورز وريفر بليت: كل ما تحتاج إلى معرفته

معاينة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في السوبر كلاسيكو

يستضيف بوكا جونيورز غريمه ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني للمحترفين، في المواجهة الأبرز على صعيد الأندية في كرة القدم الأرجنتينية. ويستقبل فريق رودولفو أروابارينا رجال ليوناردو بونزيو على ملعب لا بومبونيرا. وتنطلق المباراة يوم الأحد 1 نوفمبر، الساعة 15:00 بالتوقيت الشرقي القياسي للولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

بوكا وريفر في أفضل حالاتهما قبل السوبر كلاسيكو

فاز بوكا بثلاث من مبارياته الرسمية الأربع الأخيرة، بينها انتصاره 1-0 على إنديبندينتي، ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى في كلاوسورا. وتغلب أيضًا على فاسكو دا جاما 3-1 في كوبا سودأمريكانا. ويعيش ريفر بدوره فترة جيدة، بعدما فاز بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة، بينها انتصار عريض 3-0 على بلجرانو. وسجل مهاجم بوكا ميجيل ميرينتيل 10 أهداف هذا الموسم، بينما سجل مهاجم ريفر أنخيل كوريا هدفًا وصنع آخر في آخر مباراتين له.

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سجل المواجهات المباشرة بين بوكا وريفر

كانت المواجهات المباشرة بين الناديين متقاربة في المواسم الأخيرة، وقد توزعت مبارياتهما الخمس الأخيرة على عدة مواسم من الدوري الأرجنتيني للمحترفين. وفاز ريفر في أحدث مواجهة 1-0 حين استضاف بوكا في أبريل 2026، بينما كان بوكا قد حقق فوزًا على أرضه 2-0 في نوفمبر السابق.

أجواء حماسية مرتقبة

وصف لاعب وسط بوكا ومانشستر يونايتد السابق أندير هيريرا أجواء الفوز على ريفر 2-0 على أرض بوكا بأنها أفضل أجواء كروية عاشها على الإطلاق. ومن المنتظر أن يشهد ملعب لا بومبونيرا الشهير مواجهات محتدمة جديدة في النسخة الأحدث من السوبر كلاسيكو.

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