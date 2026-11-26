إنتر ميلان وجنوى: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 13 28 نوفمبر 2026 - 14:45 جوسيبي مياتزا

هجوم إنتر القوي يختبر زخم جنوى بعد 4 انتصارات في 5 مباريات

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تشهد ميلانو مساء السبت مواجهة بين أقوى هجوم في الدوري الإيطالي وأحد أكثر فرقه تألقًا في الفترة الأخيرة. ويحتل إنتر ميلان بقيادة كريستيان كيفو المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بعدما سجل 32 هدفًا، وهي أعلى حصيلة في الدوري خلال أول 12 مباراة له. ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 2-0 على شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بهدفين من بيتار سوتشيتش والقائد العائد لاوتارو مارتينيز .

وقبل ذلك الفوز الأوروبي بشباك نظيفة، خرج إنتر بتعادل لا يُنسى 4-4 مع أتالانتا في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي، في مباراة شهدت ثمانية أهداف في بيرجامو.

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وينتظره جنوى، الذي استعاد مستواه بقيادة دانييلي دي روسي وصعد إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة، بعد أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له بالدوري. ويحل الفريق ضيفًا على لومبارديا بعد فوزه 2-0 خارج أرضه على ساسولو يوم الأحد، بفضل ثنائية ميلوتين أوسماييتش في الشوط الأول وسبعة تصديات من جاستن بيجلو. ويسعى جنوى إلى إنهاء سلسلة سجل خلالها هدفًا واحدًا فقط في آخر عشر زيارات له إلى سان سيرو في الدوري الإيطالي.

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