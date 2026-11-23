آرسنال ضد بوروسيا دورتموند: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

متصدرا الدوريين المحليين يختبران قدراتهما أوروبيًا وسط مخاوف بشأن الإصابات

يستضيف آرسنال بوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن مساء الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

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يدخل فريق ميكيل أرتيتا المواجهة الأوروبية بعد تعادله 2-2 أمام نيوكاسل يوم السبت. وأنهت تلك النتيجة سلسلة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن آرسنال لا يزال في الصدارة بفارق ست نقاط.

وشهدت مباراة ملعب سانت جيمس بارك تعقيدات أخرى؛ إذ غاب بوكايو ساكا بسبب الإصابة، وخرج الحارس دافيد رايا في الشوط الثاني إثر مشكلة في ذراعه. وقال أرتيتا إن رايا سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي يوم الأحد.

وتعرّض برونو جيمارايش أيضًا لاستقبال عدائي لدى عودته إلى ناديه السابق، وقال لاعب الوسط بعد المباراة إن آرسنال لا يزال أمامه الكثير. ثم يستضيف آرسنال مانشستر سيتي يوم الأحد، ما يجعل هذه المواجهة الأوروبية جزءًا من أسبوع حافل.

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ويخوض دورتموند، بقيادة مدربه نيكو كوفاتش، المباراة بعد سلسلة قوية من النتائج. فقد فاز على بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت، وتعادل 2-2 مع بايرن ميونخ في نهاية أكتوبر.

ويقود سيرهو جيراسي الهجوم في التشكيلة الأساسية المتوقعة، بينما يتأخر دورتموند بفارق واضح عن آرسنال في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا. والتقى الناديان أيضًا في مباراة ودية في أغسطس، ما يضفي مزيدًا من الألفة على هذه المواجهة.

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